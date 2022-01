Videohinweise am Mittwoch

Wilhelm Domke-Schulz : “Es gab militärische Ausbildungslager für rechtsextreme, paramilitärische Gruppen in Polen und in Litauen. Das ist so ein Verbrechen, Faschisten, die promoted, unterstützt, finanziert, ausgebildet wurden vom Westen, dass man damit keinen Blumentopf gewinnen kann. […] Das Problem dabei ist, dass sich der Charakter der Medienberichterstattung wahrscheinlich auch auf dieser Basis in den letzten Jahren geändert hat. Also man ist nicht mehr das Sprachrohr dieser ‘Eliten’, sondern ‘die Medien’ entwickeln sich immer mehr auch zum Machtfaktor, die auch Politik vor sich her treiben. Zeitungen, Rundfunk, Privatsender, liegen eigentlich in Händen von einer Handvoll westdeutscher Medien-Oligarchen-Familien.”

Frank Hannig [Auszug transkribiert, CG]: “Jetzt gilt das alles rückwirkend nur noch für drei Monate. […] Das geht nicht, und die machen es trotzdem. Das ist einfach das, was ich überhaupt nicht mehr verstehe. Man kann so nicht arbeiten, man kann so nicht Grundrechte einschränken. […] Jetzt entscheidet ein Institut […], was zukünftig erlaubt und verboten ist? Das geht nicht! Welche Institute sollen denn noch über unsere Freiheitsrechte entscheiden dürfen? […] Es kann nicht sein, das widerspricht allen Grundrechten und allen gesetzlichen Prinzipien […]. Grundrechte werden eingeschränkt, das geht durch Gesetz, wenn es begründet ist. Darüber kann man streiten, darüber wird am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheiden, zum Beispiel mit unserer Musterklage, mit der wir uns gegen diese partielle Impfpflicht im Gesundheitswesen richten. […] Die Juristen müssen rausgehen, wir müssen uns dagegen wehren. Es geht nicht darum, ob ich für strengere Coronamaßnahmen bin oder nicht oder für eine Impfpflicht oder dagegen. Es geht schlichtweg darum, dass wir ein Grundgesetz haben, in dem steht, unter welchen engen Voraussetzungen Freiheitsrechte beschränkt werden. Und dazu gehört nicht, dass irgendein Robert-Koch-Institut – bei dem ich nicht mal […] weiß, wo es sitzt, das ich nicht gewählt habe, wo ich nicht weiß, wer drinnen berufen ist, und das auch nicht beeinflussen kann – entscheiden darf, was wir tun und lassen dürfen. Das geht so nicht.”

Paul Schreyer hilft in seinem Buch, die Geschichte der Pandemie und den Kontext zu verstehen.

Quelle: OVALmedia auf Deutsch, 07.12.2021

Paul Schreyer [Auszug transkribiert, CG]: “Fast alle Regierungen auf der Welt machen das Gleiche. Wie kann das sein? […] Woher kommen diese Empfehlungen her, Politik so zu machen? Das sind ja ganz neue Maßnahmen gewesen, die in früheren Jahren nie so diskutiert worden sind. Dem habe ich versucht, ein bisschen auf die Spur zu kommen in dem Buch. […] Ich habe relativ früh in der Recherche entdeckt, dass es Übungen gegeben hat im Vorfeld, vor der Pandemie, in den USA, in anderen Ländern, auch internationale Übungen, die ziemlich genau das geprobt haben, was dann passiert ist. Dann habe ich angefangen, mir diese Übungen anzuschauen und genau zu recherchieren: Wer hat die gemacht? Welche Organisationen? Wer hat teilgenommen? Was für Leute sind das? Was haben diese Leute früher gemacht? Was machen die sonst so? […] Das war nicht im Geheimen, das war keine geheime Verschwörung. Das war öffentlich, es wurde gefilmt, die Videos sind noch im Internet zum Teil. Nicht nur die Teilnehmer wurden indoktriniert, sondern auch das Publikum. Man hat versucht, eine Geschichte […] unter die Leute zu bringen […]: Wenn mal so eine Katastrophe passiert, dann müsst ihr das und das machen. Aber bei den Planspielen wurde gar nicht diskutiert, ob man das so machen soll, das war Teil des Drehbuchs. Diskutiert wurde nur, wie man da am Effektivsten vorgeht, aber das Ziel an sich, Ausnahmezustand und solche Dinge, das stand gar nicht zur Debatte. […] Was sehen wir, was passiert jetzt? Ganz viele Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen. Es gibt jetzt Impfpässe, Zugangsbeschränkungen in vielen Ländern. Es wird immer enger, immer strikter. Die Leute werden kontrolliert, können sich nicht mehr frei bewegen, sind tatsächlich in einer Überwachungsinfrastruktur, die jetzt richtig aufgebaut und etabliert wird. Das wäre ohne den Ausnahmezustand, ohne die Angst vor Viren überhaupt nicht denkbar gewesen.”

Anmerkung CG: Ein Teil der hier angesprochenen Original-Videos des “Event 201 Pandemic Exercise” sind auf dem Youtube-Kanal des “The Johns Hopkins Center for Health Security” zu finden.