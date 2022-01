Kann das Ziel der Verhinderung von Ansteckungen durch die Impfung überhaupt erreicht werden? Welche Rolle spielen die Erkenntnisse der Vergleichbarkeit der Infektiosität von Geimpften und Ungeimpften?

Droht unter Omikron überhaupt noch eine Überlastung des Gesundheitssystems?

Wenn ja, ist die Impfung geeignet, diese zu verhindern, reicht dafür auch die Impfung von über 50-Jährigen aus?

Ist aktuell absehbar, wie viele Impfungen für einen Schutz benötigt werden bzw. in welcher Frequenz eine Impfung für einen erheblichen Schutz sorgt? Was bringt eine nur auf eine Anzahl beschränkte Impfpflicht, wenn erwiesen sein sollte, dass regelmäßige Impfungen erforderlich sind?

Wie lässt sich die Impfpflicht effektiv und sozial gerecht ausgestalten, sodass sie mehr bleibt als ein bloßer Appell? Für den Fall eines bloßen Appell-Gesetzes: Diente ein solches dem gesellschaftlichen Frieden oder wäre die Erosion staatlicher Autorität zu befürchten?

Quelle: LTO

dazu: Warum eine Impfpflicht light besonders großen Schaden anrichten kann

Das Beharren der Ganz Großen Koalition in Berlin auf Einführung einer Impfpflicht mutet in Anbetracht der Pandemieentwicklung mit Omikron bizarr an. Betrachtet man jedoch die Corona-Poltik als darauf gerichtet, dauerhaft eine allgegenwärtige Überwachungs- und Kontroll-Infrastruktur einzurichten, ergibt es Sinn, auch und gerade, wenn nur noch eine Impfpflicht light dabei herauskommen kann.

Quelle: Norbert Häring

dazu auch: Der Bundestag sollte seine Finger von der Impfpflicht lassen

Während andere Länder ihre Corona-Verbote aufheben, droht in Deutschland eine gesetzliche Pflicht zur Impfung. Für die aber gibt es keinen plausiblen Grund, meint Gunnar Schupelius. […]

Die Befürworter behaupten, mit der Impfpflicht werde die Pandemie ausgebremst. Daran haben wir vor neun Monaten geglaubt, als es hieß, die Impfstoffe würden vor Ansteckung und Übertragung schützen. Doch das war ein Irrtum und es bleibt ein Irrtum.

Die Befürworter behaupten außerdem, mit dem Impfzwang werde das Gesundheitssystem vor der Überlastung bewahrt. Doch die Omikron-Variante führt zu einer abnehmenden Belegung der Intensivstationen.

Wissen die Befürworter also gar nicht, worüber sie reden? So sieht es aus, und zwar bis hinauf zu Bundeskanzler Scholz (SPD). Der schrieb auf Twitter: „Wer sich entscheidet, sich nicht impfen zu lassen, (…) entscheidet mit über das Schicksal all derer, die sich deshalb infizieren.“

Falsch! Denn auch Geimpfte sind ansteckend, wie uns spätestens die Erfahrungen mit der Omikron-Variante gelehrt haben. Die Impfung ist ein Selbstschutz, der allenfalls im Katastrophenfall verordnet werden könnte. Aber den haben wir nicht und den werden wir auch nicht haben.

Quelle: BZ