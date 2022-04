Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG: Christian Goldbrunner)



Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:

Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht in jedem Fall, dass wir mit allen Aussagen der jeweiligen Beiträge einverstanden sind. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke an die Adresse [email protected] schicken. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.

Zum aktualisierten Rechtsgutachten über die Corona-Impfpflicht || Prof. Dr. Dr. Boehme-Neßler

Prof. Dr. jur. habil. Dr. rer. nat. Volker Boehme-Neßler, Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, hat im Auftrag von ÄFI zwei Rechtsgutachten erstellt. Das erste und inzwischen aktualisierte Gutachten bezieht sich auf die allgemeine Corona-Impfpflicht, das zweite Gutachten auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht. In beiden Fällen kommt der Verfassungsrechtler zu einem klaren Ergebnis:

Die Corona-Impfpflicht ist verfassungswidrig! Im Interview mit Journalistin Ann-Katrin Sättele erörtert Prof. Dr. Dr. Boehme-Neßler seine Argumente und nimmt Bezug auf aktuelle Themen wie die gestaffelte Impfpflicht, ein Impfregister, das Aussetzen der Impfpflicht in Österreich u.v.m.

Hier lesen Sie das aktualisierte Gutachten zur allgemeinen Corona-Impfpflicht (13. März 2022).

Hier lesen Sie das aktualisierte Gutachten zur einrichtungsbezogenen Corona-Impfpflicht (6. März 2022).

Kapitel: 00:00 Einleitung 00:50 Warum und wo haben Sie das Gutachten zur allgemeinen Corona-Impfpflicht nachgeschärft? 02:10 Was sind Ihre Hauptkritikpunkte an der Corona-Impfpflicht? 07:18 Österreich hat die allgemeine Impfpflicht wieder abgeschafft – lässt sich daraus etwas lernen? 13:28 Was sind die Ziele der Bundesregierung? 16:15 Was würde eine gestaffelte Impfpflicht bedeuten und wie wäre sie zu beurteilen? 18:39 Wie stehen Sie zu einem Impfregister? 20:48 Die einrichtungsbezogene Impfpflicht wurde vor kurzem eingeführt – lässt sich hier schon etwas daraus lernen? 24:42 Ist es notwendig, dass Berufe, die keinen körperlichen Kontakt haben, ebenfalls von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind? 26:30 Welchen Rat haben Sie für ungeimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 30:13 Abschließende Worte

Quelle: Individuelle Impfentscheidung, 29.03.2022

Sehen Sie auch erneut das Gespräch: “Ist die Corona-Impfpflicht verfassungswidrig? Prof. Dr. Dr. Boehme-Neßler” Hierzu von Sahra Wagenknecht, via Twitter: “Peinlich für die Ampel, aber richtig&wichtig: Lauterbach, Scholz, Baerbock & Co. sind mit ihrer allgemeinen Impfpflicht krachend gescheitert. Impfstoffe verhindern nicht Ansteckung & Weitergabe des Virus. Jetzt darf es auch keine Impfpflicht Ü50 geben!”, via Facebook “Inzwischen ist klar, dass eine Corona-Impfung zeitlich nicht davor schützt, sich oder andere anzustecken. Eine Überlastung des deutschen Gesundheitswesens droht ebenfalls nicht, da Omikron glücklicherweise selten schwere Verläufe verursacht. Dazu kommt, dass wir weder die Mutationen, die uns im Herbst erwarten, noch die Schutzwirkung der Impfstoffe für neue Varianten kennen. Damit fehlt jedes Argumente, das eine Impfpflicht, auch eine Impfpflicht “auf Vorrat”, rechtfertigen würde!” und: “Sehr gutes Arzt-Interview in Berliner-Zeitung, der viele Patienten mit Impfnebenwirkungen behandelt. Er kritisiert, dass das Thema tabuisiert wird. Seine Erfahrungen zeigen Verantwortungslosigkeit jeder Corona-Impfpflicht.” Das Interview mit Dr. med. Erich Freisleben in der Berliner Zeitung: »„Eine Impfpflicht würde das Tor zum Missbrauch weit öffnen“ Der Berliner Arzt Erich Freisleben wird von Patienten mit Impfnebenwirkungen überrannt. Er hat eine Therapie gefunden – doch er kann nicht allen helfen.« Ferner die Anwältin Sylvia Kaufhold (FDP) via Twitter: “Gute Lösungen setzen sich durch ihre Überzeugungskraft durch. Schlechte durch Zwang. #Impfpflicht”

Wird der globale Pandemievertrag der WHO uns den Dauer-Ausnahmezustand bringen? – Teil 2

Das kaum bekannte Projekt eines globalen Pandemie-Vertrags zwischen WHO, EU und nationalen Regierungen sorgt für Unruhe im kritischen Netz. Es wird befürchtet, dass Regierungen und Parlamente sich damit unter die direkte Herrschaft der WHO begeben würden und die transhumanistische Agenda des Weltwirtschaftsforums befördert werden soll. Eine Suche in offiziellen Quellen ergab, dass an mindestens einer dieser Befürchtungen einiges dran ist.

Quellenangaben in der Videobeschreibung.

Quelle: Norbert Haering, 28.03.2022

Anmerkung CG: Sehen Sie sich hier auch den Teil 1 des von Norbert Häring recherchierten Report samt Quellenangaben an.

Gestiegene Preise: Besonders Rentner trifft es hart

Steigende Preise bei Lebensmitteln, Heiz- und Wohnkosten sind für viele Rentner ein großes Problem. Besonders hart trifft es ältere Menschen, die knapp über der Grundsicherung leben. Kontrovers über Betroffene, die trotz Rente in Armut leben. […]

“Es gibt nach dem Armutsbericht der Stadt München von 2017 129.000 Menschen, die im Bereich des Existenzminimums leben. Wir versorgen jede Woche 22.000 Menschen.” Axel Schweiger, Münchner Tafel e.V.

Quelle: BR24, 31.03.2022 Hierzu auch von ‘BR24‘: Bericht: Neuer Höchststand bei Rentnern in Hartz IV. Altersarmut in Deutschland hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Nun hat die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die Hartz IV erhalten, sogar einen neuen Höchststand erreicht. Nach wie vor sind besonders Frauen betroffen. (08.03.2022)

„Stoppt die einrichtungsbezogene Impfpflicht“ | Paul Brandenburg | Viertel Nach Acht

Der Arzt und Publizist Paul Brandenburg ist brüskiert über eine Teil-Impfplicht in bestimmten Einrichtungen. Laut ihm ist rund jeder 7. Deutsche von der „einrichtungsbezogene Impfpflicht“ betroffen. Das sei ein regelrechter „Zivilisationsbruch“ und eine „politische Gewalttat“, die gestoppt werden müsse.

Quelle: Bild TV, 16.03.2022

Dr. med. Paul Brandenburg [Auszüge transkribiert, CG]: “Wir haben seit heute [16.03.2022] eine einrichtungsbezogene Impfpflicht. […] Tatsächlich ist rund jeder siebte deutsche Arbeitnehmer betroffen von der Pflicht, sich gegen Covid19 impfen lassen zu müssen, weil er oder sie mittelbar einen Arbeitsplatz im Gesundheitswesen hat. Das ist ein echter Zivilisationsbruch. Es ist eine politische Gewalttat, weil hier eingegriffen wird in die körperliche Unversehrtheit gesunder Menschen. Ich als einfacher Notarzt darf Patienten nur gegen ihren Willen behandeln, unter sehr engen Bedingungen, nämlich nur dann, wenn ich den unmittelbaren Tod und das unmittelbare, schwere Leid abwende – und zwar nicht anhand irgendwelcher Wahnvorstellungen eines Karl Lauterbach, der theoretische Möglichkeiten immer wieder herbei phantasiert. Sondern ich brauche ganz konkreten Anhalt, dass er oder sie sich selbst schädigen wird, weil er klar sagt, ich denke mich umzubringen oder einen Dritten schädigt. Nur dann darf ich diesen Menschen zwingen, behandelt zu werden. Und jetzt haben wir Substanzen im Umlauf, Arzneimittel mit schweren Nebenwirkungen, die verabreicht werden, zwangsweise – respektive, wenn ich sie dann nicht nehme, dieser indirekte Zwang, dann ist mein Arbeitsplatz eben weg – die bewiesenermaßen keinen Dritten schützen können und auch keinerlei Überlastung des Gesundheitssystems abwenden müssen, oder können. Das ist ein absoluter Kulturbruch. Es ist eine vollkommene Überschreitung aller rechtsstaatlichen Grenzen und es ist eine politische Gewalttat, die dringend gestoppt werden muss. […] Das ist in der Intensivmedizin leider tägliches Geschäft, immer zu den Erkältungswellen, zu den Grippewellen, zu den saisonalen Häufungen von Infektionen haben wir diese Überlastung. Ich als Notarzt bin im Bereich Berlin-Brandenburg häufig damit beschäftigt gewesen, sogenannte Sekundärverlegungen zu machen. Das ist der technische Terminus dafür, wenn so eine Klinik voll ist und wir Patienten verlegen müssen. Das ist relativ normal, erklärt sich durch das Bezahlungssystem im Gesundheitswesen. Man kann vereinfacht sagen: Eine Intensivstation muss immer voll sein, damit sie sich trägt. So etwas wie eine freie Intensivstation gibt es nicht, ansonsten fällt sie weg. Da sind also immer höchstens ein oder zwei Betten frei oder werden dafür verwendet. So ist das System aufgebaut. Das ist vollkommen normal. Anders herum gesagt, unsere Intensivstationen sind seit vielen Jahren überlastet. Das Personal ist stark überlastet. Das ist aber alles alt. Und einer der hauptverantwortlichen Täter für diese chronische Überlastung ist heute Gesundheitsminister. Der hat dieses System erfunden, dieses DAG-System und ein Personalsystem, ein Arbeitssystem, ein Schichtsystem, was die Menschen wirklich auf den Knochen bremsen lässt, das dafür sorgt, dass wir Rekrutierungsprobleme haben, insbesondere bei der Pflege. Also die Überlastung ist real. Da hat auch Corona mit reingespielt, aber Corona war eben nicht kausal. Es war eine Überlastung mit Corona, aber nicht eine Überlastung an Corona.” Wolfgang Bosbach: “Es ist noch nicht lange her, da hat mich ein Repräsentant eines großen Trägers händeringend darum gebeten, dass die Impfpflicht nicht kommt, weil er befürchtet, dass es kontraproduktiv sein könnte, denn sie betrifft ja nur Menschen die sich nicht freiwillig impfen lassen. Ich füge hinzu: Wenn wir eine sterile Immunität garantieren könnten, würde ich das anders sehen.” Anmerkung CG: Mit der Verlinkung auf dieses Video geht es ausschließlich um die Sache, zu der Dr. Brandenburg sich geäußert hat, nicht um den seit Jahren betriebenen Feindbildaufbau und die Art der Kriegsberichterstattung dieses Mediums.

Einrichtungsbezogene Impfpflicht : Post vom Gesundheitsamt- Was nun ?

Einige von Euch haben bereits Post vom Gesundheitsamt bekommen, bei anderen wird demnächst ein Schreiben eingehen, mit dem Ihr aufgefordert werdet, den Impf- oder Genesenennachweis oder den Nachweis über eine Kontraindikation vorzulegen.

Was ist nun zu tun?

Zitat aus der Gesetzesbegründung: dass „die Freiwilligkeit der Impfentscheidung selbst unberührt bleibt“

Nachzulesen ist das im Wortlaut in der BT-Drs. 20/188 vom 06.12.2021, dort S. 42 (PDF).

Rechtsstand : 26.03.2022

Quelle: Kanzlei Rohring, 26.03.2022



Entschuldigung bei Kindern und Jugendlichen – von Gerald Ehegartner

Ich erinnere mich noch genau an die Worte einer lieben Freundin, als ich fragte: „Und wann wird das aufhören?“ Es waren die ersten Gehversuche von Masken, social distancing und Lockdowns, vor zwei Jahren. Sie antwortete: „Naja, im Herbst wird es Impfungen geben, und dann ist es vorbei.“ Das Szenario sprach für mich eine ganz andere Sprache. Offiziell taten wir das alles für die vulnerablen Gruppen. Heute müssen wir konstatieren: Vor allem bei unseren Kindern und Jugendlichen haben wir uns zu entschuldigen!

Hören Sie einen Not- und Aufruf des Lehrers, Autoren und Naturpädagogen Gerald Ehegartner. Jana Aschenbroich und Ulrich Allroggen haben ihn eingelesen.

Quelle: Radio München, 24.03.2022

Die Originalquelle des Textes ist der Blog von Gerald Ehegartner.

Auszüge daraus: »Nicht die Kinder sind verpflichtet uns zu schützen – sie sind im Gegenteil unsere Schutzbefohlenen. […] Kinder und Jugendliche werden seit zwei Jahren als Allerletzte wahrgenommen, man lässt sie im Regen stehen und interessiert sich vorwiegend als Impfkunden für sie. Sie wurden in eine Art solidarische Geiselhaft genommen und vom deutschen BMI abwärts als Gefährder geframt, die durch bloße Anwesenheit ihre Großeltern töten könnten. Nun wissen wir – in Wahrheit schon seit den Primatenstudien – dass dieser Impfstoff keine sterile Immunität herzustellen vermag und Kinder kaum von Corona betroffen sind. Eine Meta-Studie der Johns Hopkins University kommt zu dem Schluss, dass Lockdowns und Schulschließungen die Sterblichkeit um „nur“ 0,2 Prozent senken konnte. Wer diese Meta-Studie nicht glauben kann, der wage einen Blick nach Schweden, das – nebenbei bemerkt – einen höheren Urbanisierungsgrad als Deutschland aufweist. Schweden hatte keine Pflichtschulschließungen, keine Lockdowns und keine Maskenpflicht – und trotzdem im Vergleich eine geringere Corona-Sterberate als Österreich. […] Der virologische Tunnelblick hat uns in eine schicksalshafte Sackgasse geführt. Die einzigen wahren Triagen, die wir je hatten, waren und sind in den Kinder- und Jugendpsychiatrien zu finden, die aus allen Nähten platzen. Mittlerweile muss oftmals eine Suizidgefährdung vorliegen, um überhaupt noch einen Therapieplatz zu erhalten. […] Vergessen wir auch nicht die Kinder im „Globalen Süden“. Oxfams Bericht „The Hunger Virus“ zeigt, dass alleine schon 2020 infolge der sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie-Maßnahmen – wie Massenarbeitslosigkeit, Zusammenbruch der Lieferketten usw. – etwa 121 Millionen Menschen an den Rand des Verhungerns getrieben wurden. Besonders viele Kinder und Frauen mussten ihr Leben lassen, während laut Oxfam die Reichsten der Reichen ihr Vermögen seit Beginn der Pandemie verdoppeln konnten. Vor unser aller Augen zelebrieren wir ein modernes Kinderopfer für einen „Corona-Todes-Kult“. […] Wo ist unser aller Mitgefühl?«

UKRAINE-KRIEG: “…dann würden die USA militärisch eingreifen!” Gewagter Vergleich von Wagenknecht

Quelle: WELT Nachrichtensender, 23.03.2022

Anmerkung CG: Einen “gewagten Vergleich” nennt ‘Die Welt’ in der Videoüberschrift die logische Schlussfolgerung, dass die Forderung nach einer Flugverbotszone über der Ukraine unweigerlich eine maximale Eskalation oder gar einen Atomkrieg bedeuten würde und mindestens die Zerstörung Europas nach sich ziehen würde. Das lässt tief blicken in die Geisteshaltung transatlantisch geprägter Redaktionsstuben, die ständig gegen angebliche ‘Putinverharmloser’ hetzen und stets vergessen, dass es zu diesem völkerrechtswidrigen Krieg eben auch eine entscheidende Vorgeschichte vor dem 24.2.2022 gab.

Dirk Müller & Willy Wimmer im Jahr 2014: Ukrainekrise – wer zieht die Strippen, wer profitiert?

8 Jahre altes Material, das aktueller nicht sein könnte: Cashkurs hat einen äußerst aufschlussreichen Beitrag zur Ukrainekrise aus dem Jahr 2014 im Archiv gefunden!

Auf der Veranstaltung waren zusätzlich Vertreter aus Russland und den USA vertreten – sehen Sie die gesamte Diskussion frei auf Cashkurs.com.

Quelle: cashkurs, 10.03.2022



Klassiker von 2014: Anne Will zeigt, wer in der Ukraine an die Macht gekommen ist

Originalquelle: ARD Anne Will und NDR Panorama (2014)

Quelle: Reupload Herbert Fechner, 13.03.2014

Anmerkung unseres Lesers M. W.: Anne-Will-Sendung anlässlich der Maidan “Proteste” in 2014. Hier wird die Rolle der Nazis und Revanchisten sachgerecht in den Vordergrund gerückt. Heute werden diese in dem Video eindeutig zu sehenden Tatsachen von Will und Co. geleugnet. Teilen und herunterladen, so lange es noch abrufbar ist. Anmerkung CG: Hierzu auch der Panorama-Beitrag von 2014.

Die “Maidan-Dichterin”: Im Gespräch mit Yevgeniya Bilchenko

Sie hat als „Maidan-Dichterin“ eine gewisse Berühmtheit erlangt. 2014 nahm sie an den damaligen Protesten teil und las Gedichte für die Menschen vor. Heute sieht Yevgeniya Bilchenko vieles anders.

Bilchenkos Sinneswandel begann im Jahr 2016. Sie erkannte, dass sich die Ukraine seit den Protesten 2014 keineswegs zu einem demokratischen Land entwickelt hatte. Auch an Frieden mit den Volksrepubliken war nicht zu denken, im Gegenteil. Yevgeniya Bilchenko reiste in die Krisengebiete und war schockiert, was den Menschen dort angetan wurde.

Im Gespräch berichtet Yevgeniya Bilchenko über ihre persönlichen Gefühle und Entwicklungen, aber auch über die Problematik des Faschismus in der Ukraine, der schon weit vor 2014 und auch weit vor 1990 mit seiner Dominanz begann.

Quelle: wohlstandsneurotiker, 30.03.2022



Chris Hedges DELETED From YouTube!

[Chris Hedges von YouTube geloescht! Der preisgekrönte Journalist und Bestsellerautor Chris Hedges wurde von YouTube faktisch zum Schweigen gebracht. Sechs Jahre lang wurde Hedges’ Sendung “On Contact” von der Plattform gelöscht, nur weil das Programm auf dem mit Russland verbundenen Sender RT lief. Infolgedessen wurden Hunderte von Episoden mit Interviews mit einer Vielzahl von Gästen, von denen die große Mehrheit nichts mit Russland zu tun hatte, aus der Öffentlichkeit entfernt. Jimmy spricht mit Chris Hedges über diesen Akt der ‘Konzernzensur’ und die Gefahr, die davon ausgeht, dass einige wenige milliardenschwere Tech-Firmen eine derartige Macht haben. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 31.03.2022



Sicher und wirksam – ein Kommentar von Milosz Matuschek

Sicher und wirksam sind die neuartigen Therapeutika, die das Immunsystem gegen SarS-Cov-2 und seine Varianten auf den Plan bringen sollen! Und glauben Sie das nur den offiziellen Quellen!

So das Mantra der letzten eineinhalb Jahre. Warum also sind die Verträge von Pfizer mit der EU-Kommission geschwärzt? Warum diese Geheimnistuerei?

Ein Kommentar des Juristen, Publizisten und Kolumnisten Milosz Matuschek, den Sabrina Khalil für uns eingelesen hat. Zuerst war er auf Matuscheks Blog „Freischwebende Intelligenz“ erschienen.

Foto: European Commission President Ursula von der Leyen presents the Atlantic Council Distinguished Business Leadership Award to Pfizer Chair and CEO Albert Bourla on November 10, 2021.

#Corona #Impfung #Nebenwirkungen

Quelle: Radio München, 31.03.2022



3 Gründe warum die Maßnahmen nicht mehr aufhören! (Raphael Bonelli)

Univ.-Doz. DDr. Raphael Bonelli beschreibt aus der Sicht eines Psychiaters warum die Maßnahmen nicht mehr enden.

Quelle: RPP Institut, 14.03.2022



WikiLeaks Kristinn Hrafnssons Rede beim Österreichischen Journalisten Club – Journalistenpreis 2022

WikiLeaks-Chefredakteur Kristinn Hrafnsson hält in Wien eine Rede anlässlich der Verleihung des diesjährigen Journalistenpreises im Rahmen des Österreichischen Medientages 2022, organisiert vom Österreichischen Journalisten Club (ÖJC).

Dieses Video wurde von der Don’t Extradite Assange Campaign produziert und am 28. Februar 2022 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um zur Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland beizutragen.

English version, here

Quelle: acTVism Munich, 31.03.2022



Kim Iversen: US Media IGNORES Zelenskyy’s Anti-Democratic CRACKDOWN On Dissent

Kim Iversen calls out U.S. media for condemning Vladimir Putin’s attacks on free speech but ignoring the same kind of attacks happening in Ukraine.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy attends a talk with journalists in Kyiv, Ukraine on Oct. 10, 2019. (AP Photo/Efrem Lukatsky, File)

Quelle: The Hill, 22.03.2022