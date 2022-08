Videohinweise am Mittwoch

Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt der Klinik für Lungen- & Bronchialheilkunde am Bethanien Krankenhaus Moers [Auszüge transkribiert, CG]: “Eigentlich ist es vorbei. Das ist natütlich wie immer eine Frage der Definition, aber unter Pandemie haben wir ja etwas ganz Besonderes verstanden, nämlich eine große Bedrohung für die Menschen mit schweren Krankheitsbildern vielen Todesfällen […] das ist schon lange vorbei. […] Eigentlich brauchen wir diese Maßnahmen überhaupt nicht mehr, weil sich die Dinge wirklich verändert haben. […] Jetzt ist gerade eine Situation, wo viel durcheinander geredet wird und jeder für sich in Anspruch nimmt, dass er die Wahrheit spricht. Das ist einfach dann nur noch Ideologie. Es gilt eigentlich alles nicht mehr so, wie wir es noch vor einem halben oder vor einem Jahr gesagt haben. Deshalb sagen wir auch: Neubewertung, Verzicht auf viele Maßnahmen, die wir vorher noch vielleicht für sinnvoll gehalten haben Wir haben auch viel dazugelernt. […] Man muss den Menschen jetzt mal sagen: Es mag aus vielerlei Gründen einen schweren Herbst geben, aber wir glauben nicht, dass das überwiegend durch dieses Virus kommt. Wir haben wahrscheinlich ähnlich wie in UK, da hat man das gemessen, eine natürliche Immunität von 99 Prozent. Also 99 Prozent aller Menschen haben eine natürliche Infektion durchgemacht, meist nach den Impfungen. Das wird in Deutschland ähnlich sein. […] Eigentlich ist die natürliche Infektion die ‘Super-Impfung’. Das wirkt noch viel viel breiter und viel intensiver, als eine weitere Impfung. Deshalb sind wir auch nicht der Meinung, dass man weiter in so eine ‘Impf-Extase’ verfallen soll und jetzt eine vierte, fünfte Impfung für jeden womöglich empfiehlt. Das brauchen wir nicht, denn die natürliche Immunität wird immer stabiler in unser Bevölkerung. […] Ich sage genau das Gegenteil […] von unserem Gesundheitsminister. Ich sage, wir haben allen Grund, zuversichtlich in den Herbst zu gehen.”

Anmerkung CG: Ein Interview, das nicht so breite Beachtung fand, vermutlich weil nur im WDR Lokalfernsehen gesendet. Dr. Thomas Voshaar ist bekannt dafür, Klartext zu sprechen, beispielsweise hier bei Maischberger: “Genesenenstatus genauso gut wie die 2-fache Impfung” oder hier bei RTL West am 14.02.2022 Hierzu auch: “Lungenarzt Voshaar: Kein Grund für eine Alarmstimmung” am 09. August 2022 im Deutschlandfunk