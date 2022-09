Leserbriefe zu „Vertreter von SPD, Grünen und FDP vereint in FakeNews-Kampagne gegen Linken-Politikerin Sevim Dagdelen“

Florian Warweg macht in diesem Artikel auf die Kampagne von Vertretern der Regierungsparteien gegen Sevim Dagdelen von der Linkspartei aufmerksam. Sie habe bei einer Montagsdemo vor der Bundesgeschäftsstelle der Grünen die Bundesminister Baerbock und Habeck „für eine desaströse Regierungspolitik“ verantwortlich gemacht. Sie seien „der richtige Adressat unserer Proteste“. „Auf Basis eines verrauschten Handyvideos machte ein SPD-Vertreter aus ‚Adressat‘ einfach ‚Aggressor‘“ und habe so einen „viralen Shitstorm“ gegen Dagdelen ausgelöst. Mehrere Beispiele werden aufgezeigt. Sowohl der Kontext als auch die verfügbaren Videoaufnahmen ergänzt um das vorliegende Redemanuskript würden belegen, dass eine „vorsätzliche Zitatverfälschung“ vorgenommen worden sei. Abschließend ist das vollständige Redemanuskript wiedergegeben worden. Wir danken für die interessanten E-Mails. Es folgen nun die Leserbriefe, die Christian Reimann für Sie zusammengestellt hat.



1. Leserbrief

Lieber Florian Warweg,

auch ich war dort und tatsächlich ging es in mehreren Reden darum, warum ausgerechnet vor der Geschäftsstelle der GRÜNEN demonstriert wurde, nur darauf bezog sich die Aussage von Dagdelen, die ich übrigens auch genauso gehört habe wie Sie.

Ganz abgesehen davon zeigt sich auch bei den Herren und Damen Verfälschern das mangelnde Sprachgefühl, wenn sie behaupten „der richtige Aggressor“ gehört zu haben.

Hätte Sevim Dagdelen vom Aggressor gesprochen, hätte sie „der wahre“ oder „der wirkliche Aggressor“ gesagt. Der “richtige Aggressor” ist in diesem Zusammenhang ziemlich sinnfrei, diese Kombination gibt es praktisch nicht. Richtig = positiv, Aggressor = negativ konnotiert.

Allerdings stellt sich durchaus die Frage, ob die GRÜNEN, der Westen mit ihrem jahrzehntelangen Propagandafeldzug und Wirtschaftskrieg und mit ihrer Absicht, Russland zu ruinieren, nicht in der Tat die wirklichen (!) Aggressoren sind. Tja, getretener Hund bellt.

Aber da war die Linke bisher viel zu handzahm, weswegen, auch in Bezug auf deren Reaktion auf die Wagenknecht-Rede, wohl von ihr in Richtung Mobilisierung nicht allzu viel zu erwarten ist.

Mit freundlichem Gruß

Angela Franke

2. Leserbrief

Lieber Herr Warweg,

vielen Dank für Ihren Artikel und dass Sie uns den vollen Text der Rede von Sevim Dagdelen präsentiert haben.

Eine hervorragende Rede, die ausdrückt, wo die Schmerzen sind, was an der Ampelpolitik falsch ist — und absolut nichts enthält, was die Vorwürfe und Angriffe behaupten: Das sind krasse Lügen und mit Sicherheit bestellte Propaganda. Die Medien werden wie üblich davon aufgreifen, was ihnen passt und die Rede selbst unbeachtet lassen.

Danke für Ihre Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Meyer

3. Leserbrief

Sehr geehrter Herr Warweg,

Die anglo-amerikanischen Ableger in der Bundesdeutschen Parteienlandschaft, „Die NATO=OLIV- Grünen, die Partei für Spezielle Zuwendungen und Unternehmerische Freiheiten, also die FDP und last not least die Noske-Komiker-Riege unter dem Cum-Ex und Wirecard-Geschädigten, Olaf Scholz“ halten uns Wähler/ innen seit Jahren für völlig verblödet und inkompetent.

Diese Fraktion von „Pickelhauben & Oberlippenbärtchen“ glaubt auch noch das, was ihnen die „Hofberichterstatter-Presse“ zu lesen gibt.

Angefangen von ZEIT, SZ, TAZ, FAZ, über SPIEGEL und bis zur BILD . . .



Ein Heer von Unfähigen – ohne ihre Persönlichen Referenten/Innen würden sie keinen zusammenhängenden Satz formulieren können – und Inkompetenten zeigt uns die Wirklichkeit unserer Zeit.

Die letzten Beispiele sind die Äußerungen von Baerbock und Habeck.

Letzterer beweist immer wieder aufs Neue, wie schwer es ist sinnhaftes zu äußern.



Es ist immer dasselbe Muster, wenn sie bei ihrem „Schmieren-Theater“ erwischt werden, ist alles aus dem Kontext gerissen oder Verkürzt wiedergegeben.

Lassen sich bestimmte Passagen nicht mehr korrigieren, sind diese vom Russischen FSB oder sonstigen Bösen Russen gefälscht.

Einfaches Spiel, Einfaches Ergebnis! Oder Schuld sind immer die Anderen !



Wer solch „Unfähiges Personal“ hat, wird später erschreckend feststellen müssen, Leute wie Sevim Dagdelen oder Sarah Wagenknecht hatten völlig recht.

Wer seinen Politischen Gegner permanent Verteufelt und mit bewußten Lügen überzieht, wird einen nötigen Dialog nicht führen können.



In Prag wurde – zu Recht – gezeigt, wie man den „Anglo-Amerikanischen Rattenfängern und ihren Vasallen“ begegnen muss.



Liebe Grüße

B. Schroeder

4. Leserbrief

Hallo Nachdenkseiten-Macher,

ich habe mir im Beitrag über die Rede von Sevim Dagdelen jetzt den Videoschnipsel x-mal angesehen und angehört.

Aber auch ich verstehe dort das Wort “Aggressor” und nicht “Adressat”.

Unabhängig vom doch recht klaren Wort stimmt auch die Betonung nicht, denn Adressat wird auf der letzten Silbe betont, Agressor jedoch auf der zweiten, und auch hier ist die Betonung der zweiten Silbe deutlich zu hören.

Daher würde ich nicht dem Vorwurf einer Fake-News-Kampagne folgen, sonder eher vermuten, dass sich Frau Dagdelen im Eifer der Rede versprochen hat, zumal ja der Kontext des “Agressors” und “Krieg” ständig präsent ist.

Viele Grüße,

Hartmut Braun

5. Leserbrief

Das braucht man überhaupt nicht so weit auszuwalzen. Das Orginalzitat lautet: Deshalb sind sie der richtige Adressat unserer Proteste.

Wenn das Zitat -Deshalb sind sie der richtige Agressor unserer Proteste- gelautet hätte, dann ergäbe der Satz doch semantisch gar keinen Sinn. Selbst ein Sechstklässler würde das erkennen.

Von unserem Leser S.G.

6. Leserbrief

Sehr geehrter Herr Warweg,



Danke für Ihre aufschlussreichen Ausführungen. Allein, solcherlei ist entbehrlich, nutzlos und fruchtlos. Ja, es verärgert mich geradezu. Ich bin fast geneigt, mich auf den Arm genommen zu fühlen von Ihnen. Und das finde ich dennoch äußerst bedauerlich.



Denn: Ebenso wenig wie die größte ‚psychopathologische Kinder-Frauen-Schänderorganisation Röm.-Kath. Kirche‘ in Deutschland, ist die ‚Parteien-Wirtschafts-Konzern-Oligarchie Deutschland‘ – übrigens als Demokratie gegründet – mittels der und / oder aus den in ihr vorhandenen ‚demokratischen Verfassungsorganen und Institutionen‘ ( definiert teilweise im Grundgesetz ) nicht mehr reformierbar.



Ich sage: Nach meiner Wahrnehmung erweisen sich CDU, CSU, SPD, FDP sowie Bündnis 90 / Die Grünen als die übelsten Kriegstreiber-Parteien auf deutschem Boden. Sie stehen für Geschichtsvergessenheit, [ USA- ]Kadavergehorsam, Dummheit, Revanchismus und Obrigkeitsstaat mit Maulkorbattitüden. Insoweit sind es für mich neo-faschistische Parteien mit je unterschiedlicher Kriegshetze-Bürgerinnen-Bevormundungs-Doktrin.



Stichwort Kadavergehorsam gegenüber den USA: Wer ist nicht alles Mitglied in der Organisation Atlantik-Brücke e. V.? Das mag der geneigte Leser bitte einmal selbst erkunden. Er wird sich wundern – und zugleich nach einigem Nachdenken aber auch nicht.



Und die AfD? – Faschisten total.



Und Die Linke? – Die ist sooo handsome to establishment.



Mein FAZIT: Deutschland braucht eine APO 10.0. Da wirke ich gerne mit. Aber: Die wird nicht zustande kommen. Never Ever.



Zur Thematik insgesamt empfehle ich folgende Titel: 1) Ludwig Erhard, Wohlstand für Alle – 2) Konrad Lorenz, Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit – 3) Carl Friedrich von Weizsäcker, Der bedrohte Friede – heute – 3) Daniele Ganser, Imperium USA – 4) Werner Rügemer, Die Kapitalisten des 21. Jahrhunderts – 5) Eugen Drewermann, Kapital und Christentum – 6) Susanne Schmidt, Markt ohne Moral – 7) Karl Marx, Das Kapital – 8) Robert & Edward Skidelsky, Wieviel ist genug? – 9) Rainer Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer? / ders., Angst und Macht.



Viele Grüße sendet

Roland Weinert

Anmerkung zur Korrespondenz mit den NachDenkSeiten

Die NachDenkSeiten freuen sich über Ihre Zuschriften, am besten in einer angemessenen Länge und mit einem eindeutigen Betreff.

Es gibt die folgenden E-Mail-Adressen:

leserbriefe(at)nachdenkseiten.de für Kommentare zum Inhalt von Beiträgen.

hinweise(at)nachdenkseiten.de wenn Sie Links zu Beiträgen in anderen Medien haben.

videohinweise(at)nachdenkseiten.de für die Verlinkung von interessanten Videos.

redaktion(at)nachdenkseiten.de für Organisatorisches und Fragen an die Redaktion.

Weitere Details zu diesem Thema finden Sie in unserer „Gebrauchsanleitung“.