Anmerkung Christian Reimann: Interessant an diesen Meldungen ist vor allem, dass lediglich von einem “Insider” (der Bundesregierung?) die Rede ist. Spekuliert wird über eine “russische Provokation” und darüber, ob Russland selbst Verursacher gewesen sein könnte, “um sich als Opfer einer solchen Sabotage darstellen zu können”. Auf die “Klimagefahr durch das entweichende Methan” wird hingewiesen. Und auch die angezogenen Preise dürfen nicht fehlen. Was jedoch fehlt, ist ein Hinweis auf einen prominenten Verdächtigen, “der die Mittel und ein Motiv hat und der in der Vergangenheit die Tat zumindest indirekt bereits angekündigt hat”: Die USA.

dazu: CIA soll deutsche Regierung vor Anschlägen auf Pipelines gewarnt haben

Die deutsche Bundesregierung, die Nord Stream 2 keine Betriebserlaubnis gegeben hat, schließt einem Medienbericht zufolge einen Anschlag nicht aus. Es könnte sich um einen Anschlag handeln, um Verunsicherung auf den europäischen Gasmärkten zu provozieren, heißt es aus Berlin. Wie das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel, unter Berufung auf mehrere, mit dem Sachverhalt vertraute Quellen, berichtet, soll der US-Geheimdienst CIA die deutsche Regierung noch im Juli 2022 vor möglichen Anschlägen auf Gaspipelines in der Ostsee gewarnt haben. Ein deutscher Regierungssprecher wollte dazu am Dienstag keine Stellung beziehen.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ortet indes in der Beschädigung der Leitungen eine “nächste Stufe der Eskalation” im Ukraine-Krieg. Näher ins Detail ging er nicht.

Quelle: Der Standard

Anmerkung unseres Lesers M.M.: Wie freundlich von der CIA, ihre Unternehmungen mal im Voraus bekannt zu geben! Zynismus beiseite: Unabhängig vom genauen Urheber sind die Sabotageakte brandgefährlich und nach der (temporären) Teilblockade Kaliningrads ein weiterer Konfliktbeschleuniger im Ostseeraum. Sie minimieren darüber hinaus die Chance zur deutsch-russischen Wiederannäherung, zementieren die Rolle der USA als maßgebenden Energielieferanten Westeuropas und werten Polen vor dem Hintergrund der gestern eröffneten Leitung “Baltic Pipe” zu einem bedeutenden Energiezentrum in der EU auf. Das alte Motto “keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down” scheint wohl weiterhin Gültigkeit zu besitzen.