dazu: “Von Anfang an falsch” – Habeck verleumdet Nord Stream und hofft auf Norwegen Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat Norwegen im Rahmen einer strategischen Partnerschaft im Bereich der erneuerbaren Energien besucht. Bis 2030 wollen Deutschland und Norwegen eine groß angelegte Wasserstoffversorgung und die dafür notwendige Infrastruktur aufbauen. In diesem Zusammenhang sagte Habeck auf einer Unternehmerkonferenz, dass die Entscheidung Deutschlands für den Bau der Nord Stream 2-Pipeline “von Anfang an falsch” gewesen sei. Quelle: RT DE

dazu: China kritisiert Besuch von FDP-Delegation in Taiwan scharf

Eine Delegation der FDP-Fraktion ist nach Taiwan gereist – und erbost damit die chinesische Regierung. Der Botschafter der Volksrepublik in Deutschland, Wu Ken, spricht eine Warnung aus. (…)

Die Abgeordneten wollten damit »ein Zeichen der Solidarität mit Taiwan senden«, sagte die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). (…)

Nach Angaben des Parlamentarischen Geschäftsführers der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, ging es auch um die Frage, »wie auch Taiwan in Zukunft durch Innovation und technischen Fortschritt die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten überwinden kann«. (…)

Die chinesische Regierung lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter in Taiwan grundsätzlich ab und bezeichnet sie als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten.

Am Dienstag ist ein Treffen mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen geplant. Für den bis Donnerstag angesetzten Besuch sind laut Strack-Zimmermann Begegnungen mit »hochrangigen Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft und Militär« geplant. Demnach will die Delegation während der Gespräche die aktuelle »Bedrohungslage« diskutieren. (…)

Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, warnte deutsche Politiker vor einem Kurswechsel im Umgang mit Taiwan. »Ich möchte aber einzelnen Politikern auch raten, in der Taiwan-Frage nicht mit dem Feuer zu spielen und chinesische rote Linien nicht zu testen«, sagte Wu im Interview mit dem »Handelsblatt« auf die Frage nach einem möglichen Besuch Taiwans durch ein Mitglied der Bundesregierung.

»Das Ein-China-Prinzip stellte auch die politische Grundlage für die Aufnahme und den Ausbau der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Deutschland dar«, sagte Wu weiter. Zu dieser »politischen Verpflichtung« hätten sich alle bisherigen Bundesregierungen bekannt.

Quelle: DER SPIEGEL

Anmerkung Christian Reimann: Die Vorsitzende des Bundestags-Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), zündelt also nicht mehr lediglich im Ukraine-Krieg gegen Russland, sondern nun auch gegen China. Frau Strack-Zimmermann ist unter anderem Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik sowie Mitglied des Präsidiums des Förderkreises Heer e. V., Vorstandsmitglied der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und Mitglied des Beirats der Bundesakademie für Sicherheitspolitik.