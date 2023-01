Videohinweise am Samstag

Jeffrey Sachs: Der Krieg in der Ukraine und die fehlenden Kontexte und Perspektiven

In dieser Folge von Die Quelle sprechen wir mit dem weltbekannten Wirtschaftswissenschaftler und Bestsellerautor Jeffrey Sachs über den Krieg in der Ukraine. Wir untersuchen den fehlenden Kontext zum Krieg in der Ukraine und beleuchten eine Perspektive, die in den Medien und im politischen Diskurs zur Beendigung des Krieges fehlt.

Interview Themen: 0:00 Einleitung 0:46 Warum scheiterte die Integration Russlands in den Westen? 6:15 Sind Russlands Gründe für den Krieg legitim? 14:29 Den Krieg verstehen vs. “den Krieg rechtfertigen” 19:37 Gegenargumente 24:43 Wird die Entsendung fortschrittlicher Waffen Frieden bringen? 28:21 Die moralische Autorität des Westens bei der Verurteilung von Kriegsverbrechen

ÜBER JEFFREY D. SACHS: Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Er ist Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network, Ko-Vorsitzender des Council of Engineers for the Energy Transition, Kommissar der UN Broadband Commission for Development, Akademiemitglied der Päpstlichen Akademie für Sozialwissenschaften im Vatikan und Tan Sri Jeffrey Cheah Honorary Distinguished Professor an der Sunway University. Er war Sonderberater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und arbeitet derzeit als SDG-Anwalt unter Generalsekretär António Guterres. Er war über zwanzig Jahre lang Professor an der Harvard University, wo er seinen B.A.-, M.A.- und Doktortitel erhielt. Sachs hat 41 Ehrendoktorwürden erhalten, und zu seinen jüngsten Auszeichnungen gehören der Tang-Preis für nachhaltige Entwicklung 2022, die Ehrenlegion per Dekret des französischen Staatspräsidenten und der Kreuzorden des estnischen Präsidenten. Seine jüngsten Bücher sind The Ages of Globalization: Geography, Technology, and Institutions (2020) und Ethics in Action for Sustainable Development (2022).

Dieses Video wurde von uns ursprünglich am 19. Januar 2023 auf Englisch veröffentlicht.

English version here

Quelle: acTVism Munich, 22.01.2023