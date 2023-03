Videohinweise am Mittwoch

Oberst a.D. Ralph Thiele: [Auszüge transkribiert, CG]: “Das ist de facto die einzige Chance, die im Augenblick da ist. Weil das, was der Westen anstrebt am Ende des Tages, solange auf Russland einzuschlagen, bis es zusammenbricht, mag eine Blase, eine Illusion sein. Deswegen muss man natürlich auch nach realistischen Wegen suchen, wie man diesen Krieg beenden kann, auch zum Wohle der Ukraine natürlich.” […]

Journalistin: “Also sollte man China jetzt auch ‘nutzen’, um vielleicht in ein Gespräch, in einen Dialog zu kommen?”

Thiele: “So sehe ich das. Allerdings, man muss realistisch dazu sagen: Alle wehren sich ja. Man hört es gerade vom Regierungsberater in den USA, der will es nicht. Unsere Außenpolitik ist da sehr skeptisch, was China angeht. Die Vorschläge, die jetzt China zum Beispiel aufgenommen hätte, um zumindest [einmal] Verhandlungen zu beginnen, will der Rest unseres diplomatischen Chors nicht haben. Also, die Chancen von unserer Seite, so einen Faden zumindest einmal zu ergreifen und zu pflegen und im Kontext dieser Gespräche auch Wege und Mittel zu finden, um diesen Konflikt besser in den Griff zu [bekommen], das funktioniert alles nicht. Das wollen ‘wir’ derzeit nicht.”

Anmerkung CG: Der nächste Militär-/Sicherheitsexperte (Vorsitzender der Politisch-Militärische-Gesellschaft e.V.), der sich nach einer langen Vorrede über nötige Aufrüstung im eigenen Land und der nötigen ‘Stärkung der Bundeswehr’ und weiteren vorausgeschickten Disclaimern, für eine Verhandlungslösung, Kompromisse und Diplomatie bezüglich des Kriegs in der Ukraine ausspricht und den chinesischen Vorstoß begrüßt. Besonders interessant erscheint Thieles abschließende Einschätzung: “Es ist ja unfassbar für jemanden, der lange im sicherheitstechnischen Geschäft ist. Russland war immer der Seniorpartner, der technologisch Überlegene gegenüber China. Heute ist Russland Juniopartner, abhängig von China. Selbst die technologische Innovation ist mittlerweile in China viel weiter als in Russland – übrigens zum Teil auch [weiter] als in Amerika. Das heißt, Russland muss sich einlassen, weil es unsere Sanktionen, die westlichen Sanktionen übersteht, chinesische nicht.”