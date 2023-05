dazu auch: Warum die westlichen Kriegsberichte einseitig sind – das Beispiel Pawlowhrad Seit mehr als einem Jahr berichten die Medien über den Krieg in der Ukraine. Doch wie zuverlässig und glaubwürdig sind die Berichte? Zweifel sind erlaubt, wie das Beispiel des russischen Angriffs auf die Stadt Pawlowhrad zeigt. Die Stadt im Gebiet Dnipropetrowsk wurde in der Nacht zu Montag von russischen Marschflugkörpern angegriffen. Es gab gewaltige Explosionen, wie auf diversen Videos zu sehen ist. Offenbar wurde ein “explosives” Ziel getroffen – genau wie zuvor in Sewastopol, wo die Ukraine ein Öllager attackiert hatte. Doch die “Tagesschau” zeigt nur Bilder von zerstörten Häusern und schreibt: In der ukrainischen Großstadt Pawlohrad wurden nach Behördenangaben mindestens 34 Menschen verletzt. Unter den Verletzten seien fünf Kinder, teilte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Serhij Lyssak, mit. Zwei Frauen seien auf der Intensivstation. Ähnlich halten es die meisten deutschen Medien, z.B. die “Süddeutsche”. Sie stützen sich auf den Governeur oder auf den ukrainischen Botschafter in Deutschland: “Erneuter russischer Raketenangriff auf zivile Objekte. Dabei galt der Angriff offenbar militärischen Zielen, wie u.a. der “Guardian” berichtet. Quelle: Lost in Europe

Anmerkung Christian Reimann: Auffällig ist, dass zahlreiche Hauptmedien – nun sogar die „tagesschau“ der ARD – die Vorwürfe Vetternwirtschaft und Lobbyismus um Bundesminister Habeck immer häufiger thematisieren. Bis Dezember 2021 war z.B. Herr Graichen bei der Denkfabrik “Agora Energiewende” als Exekutivdirektor tätig. Seit dem (grünen) Drehtüreffekt hinein in das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz setzt er seine Lobbyarbeit als Staatssekretär fort. Bereits vor einem Jahr forderte Graichen: “Stadtwerke müssen Rückbau der Gasnetze planen” und gilt wohl auch deshalb als der kompromisslose Klimaschützer. Energieintensive Unternehmen hat er mit den Worten „In essence, it’ll probably mean, easy to copy energy intensive industry might go to places where you have those one to two cents.“ zum Wechsel des Produktionsstandortes in das Ausland angeregt. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch Bundeswirtschaftsministerium unter Habeck: Vetternwirtschaft, Klima der Angst und Einsatz des Inlandsgeheimdienstes bei „abweichenden Einschätzungen“. Daraus zitiert:

“Apropos, es waren unter anderem die Grünen, die, nicht immer zu Unrecht, der CDU/CSU oft „Vetternwirtschaft“ in den Ministerien vorgeworfen hatten. Doch kaum selbst an der Macht, offenbart sich eine Grüne-Clanstruktur, in der Familienbande mehr zu zählen scheinen als Fachkompetenz.”

Also auch das Spitzenpersonal der Grünen scheint vor Vetternwirtschaft und Korruption nicht gefeit zu sein. Minister Habeck stärkt seinem Staatssekretär Graichen sogar noch den Rücken, denn: „Patrick Graichen ist meiner Ansicht nach der Mann, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat“. Das ist das neueste Märchen des Kinderbuchautors dieser Bundesregierung. Von „mehr Fortschritt wagen“ kann keine Rede sein. Die Energie- und Klimapolitik der Herren Graichen und Habeck hat dazu geführt, dass in Deutschland ein massiver Verlust von Arbeitsplätzen und Wohlstand droht.