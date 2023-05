dazu: “Selenskij ist ein Kriegstreiber” – Proteste gegen Karlspreisverleihung an Selenskij

Das Bündnis “Diplomatie statt Waffen und Sanktionen” organisierte am Sonntag in Aachen eine Friedenskundgebung. Die Teilnehmer protestierten unter dem Motto “Frieden in Europa ist nur mit und nicht gegen Russland möglich!” gegen die Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij.

Anlässlich der Karlspreisverleihung an den ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij fanden in Aachen am Sonntag mehrere Protestkundgebungen mit einigen hundert Teilnehmern statt. Erst am Nachmittag wurde offiziell bekannt gegeben, dass Selenskij den Preis persönlich entgegen nehmen würde.

Quelle: RT DE