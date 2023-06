Anmerkung unseres Lesers J.A.: Genau das, was zu befürchten war, wird wohl nun passieren. Lindner hat seine wichtigsten Vorhaben durchgedrückt, eine teure Entlastung bei der Lohnsteuer (ca. 30 Milliarden Euro), die hauptsächlich Gutverdienern zugute kommt, und eine drastische Erhöhung bei den Militärausgaben. Bluten müssen dafür einmal mehr der Sozialstaat, also die Leute, die eh schon am wenigsten haben, und, volkswirtschaftlich völlig kontraproduktiv und unbegreiflich, die Investitionen; als wären unser Staat und unsere Infrastruktur nicht schon seit Jahrzehnten chronisch unterfinanziert und würde es nicht gewaltig an Lehrern, einer vernünftigen Finanzierung der Bahn und einer digitalisierten Verwaltung fehlen. Für die erwartbare Rückkehr zur Austerität und den weiteren Ruin unseres Staatswesens sind aber SPD und Grüne, die das alles widerspruchslos schlucken, weder die Schuldenbremse aussetzen noch endlich einmal Steuererhöhungen für Firmen oder Reiche durchsetzen können und wollen (und im Übrigen Lindner das Bundesfinanzministerium übertragen haben), genauso mitverantwortlich.

dazu: Simulation: KI-Drohne der US Air Force eliminiert Operator für Punktemaximierung

In einer Simulation sollte eine KI-Drohne militärische Ziele ausschalten und so Punkte sammeln. Den menschlichen Operator hat sie als Hindernis ausgemacht.

Bei einem simulierten Test einer KI-gesteuerten Drohne ist die Software zu dem Schluss gekommen, dass das effektivste Mittel zur Erreichung des vorgegebenen Ziels die Eliminierung des eigenen Operators ist. Dieses unerwartete Vorgehen hat Tucker Hamilton von der US Air Force vor wenigen Tagen auf einer Konferenz der Royal Aeronautical Society zur Zukunft öffentlich gemacht. Beobachtet wurde es demnach bei einer Simulation, in der eine KI-Drohne Luftabwehrstellungen identifizieren und ausschalten sollte. Für jede gab es demnach Punkte, schießen durfte sie aber erst nach einer Bestätigung durch den Operator. Weil der aber auch Abschüsse – und damit Punkte – verhinderte, habe sie einfach ihn abgeschossen.

Quelle: Heise Online