Videohinweise am Samstag

NDR [Auszüge transkribiert, CG]: “Der Bundesgesundheitsminister hat einen Vorschlag gemacht, das Infektionsschutzgesetz liegt auf dem Tisch. Was halten Sie davon?”

Prof. Jan Rupp: “Was wirklich schwierig ist an diesem Entwurf ist: Was ist unsere Zielrichtung? Ich als Mediziner sage, ich will schwere Verläufe verhindern. Ich kann aber nicht als Ziel ausgeben, ich will in einer endemischen Phase die Übertragung an sich reduzieren. Da muss ich sagen, wenn ich einen Impfstoff habe, der das gar nicht unterbinden kann – das ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass Übertragung stattfindet – dann kann ich doch nur sagen, ich will das Krankenhaus vor schweren Fällen schützen und möchte viele Menschen vor dem Leid bewahren, das es mit Covid am Anfang gab. Ich sehe aber in diesem Entwurf ganz viele Dinge, die eigentlich genau das Gegenteil versuchen. Die versuchen die Infektionsketten zu unterbinden, mit Maskentragen in gewissen Bereichen. Das kann nicht funktionieren, weil wir immer gelernt haben, es [die Maßnahmen; Anm.CG] funktioniert zusammen.”

Anmerkung unseres Lesers Hermann M.: Erfreulich unaufgeregtes und sachliches Interview mit Jan Rupp.