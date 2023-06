Es war lediglich im zweiten Bericht, der die Einstellungen der russischsprachigen Bevölkerung in anderen Gebieten einfing, in dem auf einmal eingegriffen wurde.

dazu: USA riskieren Armageddon: US-Ökonom Jeffrey Sachs sprach in Wien über Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs. Knapp 100 Zuhörer hatten sich am Montag abend im Veranstaltungsraum »Novum« gegenüber dem Wiener Hauptbahnhof versammelt. »Wir haben diesen privaten Raum und keine öffentliche Einrichtung ausgewählt, damit wir keine Probleme bekommen«, stellte Fritz Edlinger gleich bei der Begrüßung klar und spielte damit auf die Absage der Friedenskonferenz durch den Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) und den Presseclub Concordia an. Edlinger ist Herausgeber der Zeitschrift International und einer der Organisatoren des Abends. Auf der Bühne sitzen der Politikwissenschaftler Heinz Gärtner und Jeffrey Sachs, Ökonom von der Columbia University. Letzterer musste in den Tagen vor der Konferenz als Vorwand für die Absage herhalten. (…) Bei seinen Antworten konzentrierte Sachs sich vor allem auf einen Komplex: die Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs. Die reiche neun Jahre zurück, in den Februar 2014, zum Sturz von Wiktor Janukowitsch, so Sachs. Dieser sei von den USA in Form eines Regimewechsels geplant und durchgeführt worden. Seither ist die Ukrai­ne der Schauplatz eines Stellvertreterkriegs zwischen den USA und Russland: »Es ist eine riesige geostrategische Tragödie, was da passiert.« Die Wurzeln dafür, führte Sachs weiter aus, liegen im Jahr 1992. (…) Nur selten hätten die USA irgendwo auf der Welt Neutralität unterstützt: »In Österreich hat das wunderbar funktioniert, weil ihnen das Land nicht wichtig war, aber als die Sowjetunion dasselbe für Deutschland vorschlug, was den Kalten Krieg bereits Ende der 1950er Jahre beendet hätte, waren die USA dagegen.« Ähnlich verhielt es sich im Fall der Ukraine (…) Aufgrund dieser Politik tobt nun Krieg. Wenn Russland auf dem Schlachtfeld gewinnt, könne das zu einer Eskalation durch die NATO, zu Verhandlungen oder zu einem Patt, der das Land teilt, führen. Wenn die ukrainische Gegenoffensive erfolgreich ist, würde Russland eskalieren und wohl taktische Atomwaffen einsetzen: »Russland wird nie akzeptieren, den Krieg militärisch zu verlieren«, glaubt Sachs. »Daher habe ich Angst vor einem ukrainischen Sieg.« Die militärischen Berater würden in den USA mit dem atomaren »Armageddon spielen«. Um das zu verhindern, müssen, so Sachs, unverzüglich Gespräche aufgenommen werden, die auf Friedensverhandlungen hinführen. Quelle: junge Welt

Anmerkung Albrecht Müller: So denken wichtige Einrichtungen in den USA. Tödlich für uns.

dazu: Polen fordert die NATO auf, auf die Entsendung russischer Atomwaffen nach Belarus zu reagieren

Der polnische Präsident Andrzej Duda sagte am Montag, die NATO müsse auf die Stationierung von Atomwaffen durch Russland in Weißrussland reagieren.

“Ich bin der festen Überzeugung, dass eine solche Situation eine eindeutige Antwort der NATO erfordert”, sagte Duda auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in Paris, wie Bloomberg berichtet.

Duda gab nicht an, welche Art von Antwort ihm vorschwebte, aber er hat zuvor gesagt, dass Polen US-Atomwaffen beherbergen möchte. Im Oktober 2022 sagte Duda, er diskutiere diese Idee mit Washington.

Als der russische Präsident Wladimir Putin seine Pläne zur Stationierung von Atomwaffen in Weißrussland bekannt gab, verglich er diesen Schritt mit dem NATO-Programm zur gemeinsamen Nutzung von Atomwaffen, in dessen Rahmen Belgien, Deutschland, Italien, die Niederlande und die Türkei US-Atomwaffen beherbergen.

Bislang gibt es keine Anzeichen dafür, dass die USA die Stationierung von Atomwaffen weiter östlich in Europa in Betracht ziehen. Das Außenministerium erklärte letzten Monat, die Regierung Biden sehe “keinen Grund, unsere strategische Nuklearposition anzupassen”, nachdem Russland Atomwaffen nach Weißrussland geschickt hat.

Putin sagte letzte Woche, dass Russland im nächsten Monat taktische Atomwaffen nach Weißrussland schicken wird, sobald der Bau von Lagereinrichtungen abgeschlossen ist, was voraussichtlich bis zum 8. Juli der Fall sein wird.

Quelle: Anntiwar

dazu Auch: So will sich Tschechien von den USA militärisch versklaven lassen

Die Tschechische Republik und die USA haben einen bilateralen Vertrag ausgearbeitet, gemäß dem die USA in Tschechien beliebig viele Militärbasen eröffnen und beliebig viele Waffen lagern darf, begleitet von jedwelchen Sonderrechten der dort stationierten Beschäftigten der US-Streitkräfte und ihrer Angehörigen. Noch ist der Vertrag nicht unterschrieben. […]

Begründet wird der Vertrag mit der «Notwendigkeit, die gemeinsame Sicherheit zu erhöhen, zu internationalem Frieden und Stabilität beizutragen und die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit zu vertiefen». Und natürlich «in der Erwägung, dass die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, ihre Angehörigen und amerikanische Auftragnehmer im Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik anwesend sein können und dass der Zweck einer solchen Anwesenheit von US-Streitkräften darin besteht, die Bemühungen der NATO zu unterstützen.»

Quelle: Globalbridge