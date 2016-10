Dazu: Jurist wirft Gabriel Täuschung vor Der SPD-Chef hat versichert, mit der Neuregelung des Finanzausgleichs blieben Autobahnen weiter in Staatsbesitz. In der ZEIT widerspricht ein Juraprofessor. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat vergangenen Freitag in einer E-Mail an die SPD-Mitglieder erklärt, man habe die Privatisierung von Autobahnen im Rahmen der Neuregelung des Finanzausgleichs „ausgeschlossen“. Dem widerspricht Georg Hermes, Professor für öffentliches Recht an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Der ZEIT sagt er: „Die Klausel ermöglicht eine echte Privatisierung. Wenn Gabriel etwas anderes behauptet, täuscht er die Wähler.“ Gabriel hatte in der E-Mail geschrieben: „Wir konnten durchsetzen, dass die Privatisierung von Bundesstraßen und Autobahnen ausgeschlossen wird.“ Er bezieht sich dabei auf einen Passus im Beschluss zur Neuregelung des Finanzausgleichs. Dort heißt es: „Es soll eine unter staatlicher Regelung stehende privatrechtlich organisierte Infrastrukturgesellschaft eingesetzt und das unveräußerliche Eigentum des Bundes an Autobahnen und Straßen im Grundgesetz festgeschrieben werden.“ Das, so Hermes, bedeute aber nicht, dass eine Privatisierung der Infrastrukturgesellschaft ausgeschlossen sei. „So wie die Einigung formuliert ist, könnte der Staat 100 Prozent der Anteile verkaufen.“ Dass das Eigentum des Bundes an Autobahnen und Straßen festgeschrieben werde, hieße nur, „dass der Bund formal noch als Eigentümer im Grundbuch stünde“. Planung, Bau, Finanzierung und Erhalt könnten aber an Private übertragen werden. „Auch die Erhebung von Mautgebühren durch Private wäre kein Problem.“ Quelle: Zeit Online

Dazu auch: Krise West Die EU-Krise weitet sich aus. Nach Südeuropa (Euro) und Osteuropa (Flüchtlinge) hat sie nun auch Westeuropa erfasst. Beim EU-Gipfel stehen gleich drei westeuropäische EU-Länder auf der Anklagebank. […] Wie es der Zufall so will, sind allen drei “Problemen” Volksabstimmungen bzw. Parlamentsvoten vorausgegangen. Westeuropa hat also ein Problem mit der Demokratie – oder die EU ein Problem mit Westeuropa. Damit das keiner merkt, werden alle drei Fälle individuell verhandelt. Und natürlich hinter verschlossenen Türen. Wenn überhaupt, dann sollen wir auf UKIP oder die Wallonen sauer sein. Quelle: Lost in Europe

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Wenn die Parlamente einfach abstimmen, wie sie wollen und es für richtig halten, dann ist das ja… Demokratie! Ungeheuerlich! Die „Demokratie“, die die FAZ in ihren Klagen über das Russland Putins oder über China wie eine Monstranz vor sich herträgt, ist dann wohl doch eher von der Art, in der wenige – „die Wirtschaft“, vor allem die großen Konzerne – bestimmen und alle anderen zu befolgen haben. Demokratie ist es nicht.

Anmerkung Christian Reimann: Die Forderung der Abschaffung der Leiharbeit war früher auch Konsens in der SPD. Im Berliner Grundsatzprogramm von Dezember 1989 war u.a. auch eben diese Forderung zu lesen: „Leiharbeit ist zu verbieten.“ Das aktuell gültige Hamburger Grundsatzprogramm spricht – leider – nicht mehr ausdrücklich vom Verbot der Leiharbeit.

Dazu: Schmähl fordert Renten-Kehrtwende

Ex-Vorsitzender des Sozialbeirats warnt vor Mindestsicherungssystem.

Für eine Kehrtwende in der Rentenpolitik hat sich der langjährige Vorsitzende des Sozialbeirats der Bundesregierung, Winfried Schmähl (im Bild), ausgesprochen. Wenn es nicht gelinge, eine „Rentenwende“ mit der Rückkehr zu einer lohnbezogenen und leistungsorientierten gesetzlichen Rente durchzusetzen, werde die Rentenversicherung zu einem „Mindestsicherungssystem, das allenfalls für langjährig Versicherte Altersarmut verhindert“, schreibt Schmähl in einem Beitrag für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Wirtschaftsdienst“ (…).

Als warnendes Beispiel führt der langjährige Direktor am Zentrum für Sozialpolitik der Universität Bremen den Umbau der chilenischen Rentenversicherung zu einem kapitalgedeckten Altersvorsorgesystem an (siehe dazu auch weiteren Beitrag auf ihre-vorsorge.de am heutigen Tage). Dort wie in vielen anderen Ländern, die sich auf den Rat der Weltbank und des Mainstreams der ökonomischen Zunft auf den Weg in eine „kapitalmarktabhängige Alterssicherung“ gemacht hätten, sei inzwischen „Ernüchterung eingetreten“.

Quelle: Ihre-Vorsorge.de

Anmerkung Christian Reimann: Die NachDenkSeiten setzen sich seit vielen Jahren für die Stärkung der gesetzlichen Rente ein. Ein Beispiel: Die Förderung der privaten Altersvorsorge war schon immer eine von politischer Korruption bewirkte Fehlentscheidung. Jetzt alle Mittel auf gesetzliche Rente konzentrieren.

Dazu auch: So viel ist Ihre Rente 2040 in Ihrer Stadt wert

Wer um das Jahr 2040 in Rente geht, fragt sich: Was werde ich mir dann noch leisten können? Unsere interaktive Karte gibt die Antwort – für die zehn häufigsten Berufe und für jeden Ort in Deutschland.

Quelle: Spiegel Online

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Wenn man seine Brötchen als Arbeitnehmer in München oder Hamburg verdient hat, dann wird man als Rentner in München oder Hamburg nur schwer über die Runden kommen, erhält aber im Bayerischen Wald oder im tiefsten Brandenburg mehr Wohnung und mehr Lebensmittel für seine Rente. Wer mit einer Münchner Rente in strukturschwache Gebiete mit niedrigen Löhnen umzieht, kommt auch mit 41,7% vom durchschnittlichen Nettolohn aus, der von SPD, CDU/CSU, FDP und Grünen in Stein gemeißelt wurde und wie jedes andere Naturgesetz nicht zu ändern ist. Ist das die Empfehlung: im Alter umziehen? […] Dass man die Rente wieder auf ein den Lebensstandard sicherndes Niveau bringen könnte, ist natürlich außerhalb jeder Diskussion.