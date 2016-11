Zentrale Punkte des Leitantrags sind Integration, Steuern, Rente und Familie.

Die Verantwortung der Partei bestehe „darin, Orientierung zu geben und konkrete Lösungen zu erarbeiten“.

Die CDU von Kanzlerin Angela Merkel bereitet die Bevölkerung in ihrem Leitantrag für den Essener Parteitag auf schwierige Zeiten vor. Das Papier ist mit „Orientierung in schwierigen Zeiten – für ein erfolgreiches Deutschland und Europa“ überschrieben und liegt der „Welt“ als Entwurf für die Klausur von CDU-Präsidium und -vorstand am Sonntag und Montag vor.

Der Text versteht sich dabei als „Rahmen“ für ein „gemeinsames Wahlprogramm beider Unionsparteien, das wir im Frühjahr mit den Mitgliedern von CDU und CSU sowie den Bürgerinnen und Bürgern … diskutieren und danach verabschieden wollen“.

Der Leitantrag ist auch eine Reaktion auf die von der CDU verlorenen Wahlen in den vergangenen Monaten. Explizit wendet er sich an diejenigen, „die sich als Modernisierungsverlierer sehen und derzeit noch bei populistischen Parteien von rechts und links ihre Zuflucht suchen“. Die Verantwortung bestehe „in dieser schwierigen Zeit darin, Orientierung zu geben und konkrete Lösungen zu erarbeiten, auch wenn ihre erfolgreiche Umsetzung manchmal schwierig ist und Zeit braucht.“

Quelle: Welt

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Ist das jetzt ein merkwürdiger Zynismus? Angeblich geht es doch Deutschland gut, und Merkel ist die tollste Kanzlerin aller Zeiten. Wieso sollen dann „schwierige Zeiten“ drohen??? Leider muß ich sagen, daß wir in 11 Jahren Merkel nur die Radikalisierung der Schröder-Politik gegen Arbeitnehmer inklusive Arbeitnehmer und Rentner, die weitere Zerstörung der Sozialversicherungen, die noch stärkere Ausweitung der Arbeitgebermacht und noch mehr Verarmung und Militarisierung erlebt haben, ganz abgesehen von den vielen Krisen, an denen Merkel eine erhebliche Mitschuld trägt (z. B. die sogenannte Eurokrise). Insofern waren die Zeiten unter Merkel immer „schwierig“ – jetzt sollen sie also richtig furchtbar für fast alle werden.

Ergänzende Anmerkung Christian Reimann: Hat Kanzlerin Merkel der hiesigen Bevölkerung wichtige Erkenntnisse vorenthalten? Übrigens: So wie die „Welt“ über den CDU-Leitantrag berichtet, könnte er auch von einer Marketing- bzw. PR-Agentur verfasst worden sein: Reine Symbolik, aber keine klaren Inhalte.