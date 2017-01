Anmerkung JK: Interessant ist, dass Benoît Hamon als Kandidat, der dezidiert linke bzw. Positionen, die einmal sozialdemokratische waren, vertritt, in der Vorwahl vor dem neoliberalen Apologeten Valls liegt. Für die deutschen „Qualitätsmedien“ ist Benoît Hamon aber schlicht ein radikaler Abenteurer vom „linken Rand“.

dazu: Pyrrhussieg eines linken Reaktionärs – Frankreichs Linke am Abgrund

In den Vorwahlen der französischen Sozialisten hat Benoît Hamon einen Pyrrhussieg errungen. Mit ihm an der Spitze ist ein Debakel der Linken in den Präsidentschaftswahlen erst recht vorprogrammiert.

An die Spitze gesetzt hat sich nach den verfügbaren Ergebnissen Benoît Hamon, mit 49 Jahren ein relativ junger Politiker. Der frühere Erziehungsminister ist jedoch kein Progressiver, der den Parti socialiste erneuern und zum Sieg in den Präsidentschaftswahlen im Frühling führen könnte. Hamon ist ein linker Reaktionär, ein Idealist mit Hegelscher Verachtung der Realität. Mit ihm an der Spitze drohte der Linken erst recht ein Wahldebakel, wie etwa der angesehene Politologe Gérard Grunberg meint.

Hamon sei der «Kandidat für eine sichere Niederlage», während mit ihm selbst ein Sieg noch möglich wäre, sagte der ehemalige Premierminister Manuel Valls am Sonntagabend nach der ersten Runde der sozialistischen Vorwahlen. Doch Hamon hat gute Chancen, am nächsten Sonntag auch die Stichwahl gegen Valls zu gewinnen und damit zum Spitzenkandidaten des Parti socialiste gewählt zu werden.

Quelle: NZZ

Anmerkung Jens Berger: Und täglich grüßt das Murmeltier. Wieder einmal kloppt das Establishment auf den „linken Reaktionär“ ein und macht damit indirekt vorzüglichen Wahlkampf für die Populisten vom rechten Rand. Sollten die französischen Medien ähnlich abgehoben agieren wie die NZZ, kann sich Frau Le Pen freuen.

passend dazu: Benoit Hamon – the ‚French Bernie Sanders‘ – goes from underdog to Socialist favourite

Benoit Hamon, who was a surprise winner of the first round of the French Socialists‘ presidential primary on Sunday, was the furthest to the left of the top three contenders.

Hamon, 49, whose signature proposal is the introduction of a universal basic income, shot up in voter surveys during a rushed campaign that saw three debates in little over a week in January.

His key proposal, which would see unemployed and low-income workers receive a monthly payment of between 600 and 750 euros ($795) a month, would entail a costly and radical reform of state spending — some 300 billion euros a year, by Hamon’s own estimates.

He sees basic income as a response to the erosion of jobs caused by the digital revolution, proposing a tax on the wealth created by the use of robots to help underwrite the cost.

„We need a tax system that is based not on the number of workers in our companies but on the wealth created by the company,“ Hamon has argued.

Former prime minister Manuel Valls, who had been the frontrunner in the Socialist nominating contest but was beaten into second place on Sunday, has dismissed Hamon’s proposal as unrealistic.

Quelle: AFP via The Local