Macron, Kakao, die „silly Left“ und die Eidechsen – Ergänzungen und Leserfeedback zu unserem Artikel über die Verblödung des linksliberalen Estabslishments

Wie kaum anders zu erwarten hat unser scharfer Kommentar zu den Äußerungen der beiden „linksliberalen“ Publizisten Misik und Cohn-Bendit in der taz eine Menge Staub aufgewirbelt. Von unseren Lesern gab es – bis auf ganz wenige Ausnahmen – durchweg positives Feedback, während vor allem in einigen SPD-Echokammern in den sozialen Netzwerken Gift und Galle gespuckt wurde. Es scheint fast so, als suche man dort nur nach einem Vorwand, progressiven Kräften eine Wahlempfehlung für einen neoliberalen Kandidaten abzuringen. Die moralische Keule, die man dafür bemüht, ist an Absurdität kaum zu überbieten und reicht vom Vorwurf, eigentlich ja selbst Nationalismus und Rassismus zu bevorzugen, bis hin zum denkwürdigen Satz, man müsse Macron wählen, um ein neues Auschwitz zu verhindern. Zum Glück zeigen sich unsere Leser von derlei durchsichtigen Tricksereien nicht sonderlich beeinflusst. Von Jens Berger.



Es gibt einen schönen Denkspruch von Erich Kästner, der wunderbar zu aktuellen Debatte passt: „Was immer geschieht: Nie dürft ihr so tief sinken, von dem Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken.“ Würde Jean-Luc Mélenchon seine Anhänger und Wähler dazu aufrufen, den neoliberalen Macron zu wählen, würde er genau dies tun. Felix Ulrich hat auf Facebook die letzte TV-Debatte zwischen Macron und Le Pen in einem lesenswerten Beitrag ausgewertet und kommt dabei unter anderem zu folgenden Urteil:

[…] Die französische Linke wird es also am kommenden Sonntag schwer haben. Die heutige Debatte hat gezeigt, dass Le Pen eine riesen Katastrophe für die französische Linke, für Frankreich und Europa wäre. Die Debatte hat aber auch gezeigt, dass Macron nicht bereit ist, auch nur einen Schritt auf die WählerInnen von France Insoumise zuzugehen. Macron – das wurde deutlich – ist gefährlich für den Sozialstaat, für die Gewerkschaften und für die Demokratie. […] Auch er ist für die französische Linke eigentlich unwählbar.

Seine arrogante Haltung und Siegerposen, seine abfällige Bemerkung gegenüber der Front National-WählerInnen sowie sein Unwille, auf die MélenchonwählerInnen zuzugehen, haben Macron heute nicht unbedingt sympathisch wirken lassen.

Macrons Weigerung, auch nur ein Jota auf die Mélenchon-Wähler zuzugehen, wird in Frankreich von progressiven Intellektuellen sehr kritisch bewertet. Erst am Mittwoch haben Henri Pena-Ruiz, Bruno Streiff und Jean-Paul Scot in Le Monde einen viel beachteten Aufsatz („Insoumis, onsons penser librement!“) publiziert, in dem sie die Forderung nach einer Wahlempfehlung für Macron als „unverschämte Erpressung“ brandmarken und den Wählern empfehlen, den eigenen Kopf zu gebrauchen. Gut so! Wären die drei Intellektuellen Deutsche, hätte man ihnen hierzulande aus dem linksliberalen Lager wohl schon vorgeworfen, Steigbügelhalter des Faschismus zu sein.

Dass der Faschismus nicht unmittelbar vor der Tür steht, sollte bei einer mittlerweile 22-Punkte-Führung für Macron eigentlich selbst dem pessimistischsten Schwarzmaler klar sein. Worum also geht es denen, die von Mélenchon fordern, er solle durch eine Wahlempfehlung für Macron einen Kotau vor dem Neoliberalismus machen?

Wenn Mélenchon offiziell eine Wahlempfehlung für Macron gibt, lässt sich damit natürlich der politische Widerstand in der nächsten Legislaturperiode diskreditieren. Das hilft aber nicht nur der PS (die dann nicht mehr als einziger Mitläufer daherkommt), sondern vor allem dem Front National, der dann als einzige Partei von sich behaupten kann, gegen die neoliberale Abrissbirne gewesen zu sein. Wahrscheinlich geht es aber auch eher um die verlorene Unschuld, der man bei den Linksliberalen insgeheim hinterhertrauert. Man ist selbst bereitwillig über so manches Stöckchen gesprungen, das einem vorgehalten wurde und steht dennoch mit vergleichsweise leeren Händen dar. Da hilft es auch nicht, sich selbst als Pragmatiker von den „Ideologen“ abzugrenzen. Selbstverständlich geht es auch darum, progressive Kritik in den Apparat einzubinden. Wer – ohne wirkliche Not – sich schon zu einer Wahlempfehlung für Macron überreden lässt, wird auch künftig bereit sein, sich dem Druck zu beugen und sein Fähnlein in den Wind zu hängen. Opportunismus ist auch erlernbar.

Stellvertretend für viele Leserzuschriften möchten wir Ihnen am Ende noch zwei Texte präsentieren, die uns ganz besonders gefallen haben.