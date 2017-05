Notbremse: Angriff auf Merkel. – Ein paar Anmerkungen zum Ausgang der Wahl in Nordrhein-Westfalen

Die CDU hat in Nordrhein-Westfalen die Landesregierung massiv angegriffen. Dafür gab es gute Gründe, nicht so viele, wie die CDU behauptet hat. Die SPD hat es unterlassen, die vermutlichen Angriffe der CDU vorweg zu thematisieren und zu entschärfen.

Zusätzlich wurden bundespolitische Argumente in den Wahlkampf eingespielt: Angela Merkel war sehr präsent in Nordrhein-Westfalen und in den Medien. Die „Leistungen“ der CDU-Seite in der Bundesregierung wurden aktualisiert: besonderes Wachstum im ersten Quartal, hohe Steuereinnahmen. Die miserablen Teile der Berliner Bilanz wurden von SPD-Seite verschwiegen. Keine Angriffe auf von der Leyen, obwohl es dazu aktuelle Ansatzpunkte massenweise gegeben hätte. Keine Kritik an Merkel.

Die Vorstellung der SPD, durch eine Absprache zwischen Bundes- und Landes-SPD verhindern zu können, dass die Bundespolitik bei der Landtagswahl-Entscheidung der Wählerinnen und Wähler keine Rolle spielen solle, ist schlicht und einfach albern. Die Bundespolitik spielt selbstverständlich auch in eine Landtagswahl-Entscheidung hinein. Auch die nachträglich immer wiederholte Behauptung, das sei eine reine Landtagswahl-Entscheidung gewesen, wird nicht ziehen.

Die SPD und Schulz haben nicht konkretisiert, was mehr soziale Gerechtigkeit bedeuten soll. Am Wahlabend hat er wohl gemerkt, dass es an programmatischer Orientierung fehlt. Etwas spät. Vielleicht hätte er besser mal im März schon diesen Beitrag gelesen: Schulz ist als Tiger gestartet und als Bettvorleger an der Saar gelandet. Einige Beobachtungen vom Wahlabend.

Das Wichtigste, worauf die NachDenkSeiten schon mehrmals hingewiesen haben: die Union, Merkel, von der Leyen und alle anderen werden von den Medien bevorzugt und laufend unterstützt. Martin Schulz hat sich wohl eingebildet, er werde in gleicher Weise zum Liebling der Medien aufsteigen. An Äußerungen von ihm am Wahlabend wird sichtbar, dass er immer noch nicht verstanden hat, dass er gegen die Mehrheit der Medien gewinnen muss und deshalb, um viele Menschen zu motivieren und zu mobilisieren, die Einseitigkeit der Medien thematisieren muss.

Über das Wechselspiel von Hype und Niedermache gab es in der Sonntagsausgabe meiner Regionalzeitung einen interessanten Artikel: „Pokémon Schulz“. Er hängt als Anhang 2 an.