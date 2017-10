Vorbemerkung: Hannes Mueller forscht zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in einem Institut in Barcelona zu den Ursachen gewaltsamer Konflikte und Lösungsmöglichkeiten. Er hat zum Konflikt um die Katalonien Unabhängigkeit einen Text geschrieben und in spanischer, katalanischer und englischer Sprache veröffentlicht. Siehe hier den Einstieg des Textes in Englisch:

I am writing this with the noise of helicopters and masses of people screaming their lungs out of anger. I write this after talking to more and more people who are scared or desperate or both.

I study violent conflict – it’s my job as a researcher. What researchers in this field do is, in essence, to collect all cases where the social fabric of society was broken and society descended into the hell of political violence. We try to understand why this happens and how this happens. And right now, I am very worried.

The conflict we see rising right now in Catalunya is what is called an ethnic conflict. A key article on ethnic conflict was written by James Fearon and David Laitin – two of the best-known researchers on this issue. They explain why the rise of categories like “Croat” and “Serb”, “Hutu” and “Tutsi” are so often closely linked to mass violence. Their argument has three steps – please bear with me.

First, the categories are constructed. This is obvious as when you go back long enough in time then virtually all group boundaries were „created“ at some stage. So, the question becomes how categories are constructed and who does the construction.

Second, the construction of identities is linked to strategic actions by elites. In this view violence is explained as both a means and a by-product of the political elites’ efforts to hold or acquire power. Elites foment ethnic tensions to build political support. This process has the effect of constructing more antagonistic identities, which favours more tensions. The motivation to “play the ethnic card” always emerges out of political calculus within each of the groups. Moderates are side-lined and leaders use the conflict with „outside“ to secure their power.

Third, the question arises for how elites can convince their followers to adopt false beliefs and take actions that the followers would not want to take if they understood what the leaders were up to. …

Quelle: Politik Salon

dazu: RT Deutsch-Interview mit Prof. R. Merkel: Von Recht und Unrecht in der Causa Katalonien

Sowohl Madrid als auch Barcelona sehen sich derzeit im Recht. Doch wie ist es in der Causa Katalonien um Recht und Unrecht aus juristischer und völkerrechtlicher Sicht tatsächlich bestellt? RT Deutsch hat sich dazu mit dem Strafrechtler und Rechtsphilosophen Prof. Dr. Reinhard Merkel unterhalten.

Quelle: RT deutsch

dazu auch: Sie reden von Bürgerkrieg

Ja, wie unverantwortlich ist das denn? Ausgerechnet die deutschen Anhänger des spanischen Premiers Rajoy warnen jetzt vor einem „Bürgerkrieg“, sollte Katalonien die Unabhängigkeit erklären. „Die Lage ist sehr, sehr besorgniserregend. Da ist ein Bürgerkrieg vorstellbar, mitten in Europa“ schwadronierte unser Experte für alles, der deutsche EU-Kommissar G. Oettinger (CDU). Sein Parteifreund Brok, neuerdings Berater von Kommissionschef Juncker, warnt ebenfalls vor einem Bürgerkrieg. „Konflikte, die fast bürgerkriegsähnlichen Charakter“ haben könnten, stünden ins Haus. Selten hat man eine solch sinnlose Dramatisierung eines Konflikts gesehen. […]

Die Warnung vor „Bürgerkrieg“ geht also nur von einer Seite aus, der (in Spanien besonders korrupten) Seite der Macht. Offenbar geht dort die Angst um – die Angst vor Kontrollverlust und Neuwahlen…

Quelle: Lost in Europe