Hinweise des Tages II

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Alles richtig, alles immer noch viel zu wenig: es fehlen Forderungen nach einer Stärkung der Gewerkschaften und deutlichen Lohnerhöhungen – kein Wunder, nachdem Nahles das verfassungswidrige „Tarifeinheitsgesetz“ durchgesetzt hat und eine „politische“ Setzung des Mindestlohns für falsch hält. Und alles exakt gegen Politik gerichtet, die auf dem Mist der SPD gewachsen ist. Denn die Aufhebung der paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, das war die SPD (2005); die Senkung des Spitzensteuersatzes die SPD (2004); die Einführung der Abgeltungsteuer die SPD (Steinbrück, 2009). Aber von dieser selben SPD gibt es kein Wort zur Historie oder dazu, dass die Politik falsch war, und keine öffentliche Einsicht; es wird fast so getan, als hätte die CDU alle diese Probleme verursacht. Und auch die krasse Unterfinanzierung der öffentlichen Investitionen, die hier angeprangert wird, hat die SPD maßgeblich verursacht oder mitverursacht, durch unglaublichste Steuergeschenke an das Kapital und das Beharren auf der verrückten und schädlichen Idee einer Schuldenbremse. Noch in der letzten Legislaturperiode, immerhin als Teil der Bundesregierung, hat die SPD keins der Dinge verfolgt, die sie jetzt beklagt. Wie schizophren ist das denn?

dazu: Eskalation vor dem Fest

Kurz vor Weihnachten wird auch in Brüssel Ruhe einkehren, sollte man meinen. Doch weit gefehlt. Binnen 24 Stunden hat die EU-Kommission zwei neue Fronten eröffnet – und das ohne Not. Der erste Schlag galt Großbritannien: EU-Verhandlungsführer Barnier will die Übergangsphase nach dem Brexit schon am 31.12.2020 beenden – das sind weniger als die angepeilten zwei Jahre.

In der Zwischenzeit soll London alle EU-Regeln einschließlich neuer Gesetze anerkennen, ohne selbst noch ein Mitspracherecht zu haben. Auch die Rechtsprechung des EuGH muss London respektieren. Das klingt nach Knebelvertrag, nicht nach einem gütlichen Abschied in die Freiheit. Selbst nach dem endgültigen Aus will Brüssel den Briten weiter Vorschriften machen – ob das wohl gut geht?

Quelle: Lost in Europe