Dazu: Die wichtigsten Fakten zum SPD-Mitgliederentscheid Die SPD-Basis ist am Zug. Die Partei hat jetzt offiziell ihr mit Spannung erwartetes Mitgliedervotum über den erneuten Eintritt in eine große Koalition gestartet. Die wichtigsten Zahlen und Fakten dazu Quelle: Stern

Anmerkung WM: 463.000 Genossinnen und Genossen entscheiden über die Groko und damit über die deutsche Politik in den nächsten 4 Jahren, wenn die Groko denn so lange hält. Zusammen mit den Wahlunterlagen wurde jede Menge Werbung für Groko verschickt. Die Beeinflussung ist offensichtlich: die Mitglieder werden einseitig informiert und teilweise unter Druck gesetzt. Auch fast alle Medien werben für Groko.

Anmerkung Christian Reimann: Das (innerparteiliche) Demokratieverständnis dieses SPD-Spitzenpersonals – insbesondere auch das von Frau Nahles – kann so sehr in Frage gestellt werden.

dazu: 12.000 deutsche Soldaten bei Übungen zur Russland-Abschreckung Die Bundeswehr wird sich 2018 mit dreimal so vielen Soldaten an Militärmanövern zur Abschreckung Russlands beteiligen wie im vergangenen Jahr. Für Übungen im östlichen und nördlichen Bündnisgebiet der Nato sind rund 12.000 Soldaten eingeplant, wie aus einer Aufstellung des Verteidigungsministeriums hervorgeht, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Die Kosten für die Teilnahme werden demnach auf rund 90 Millionen Euro geschätzt. 2017 hatte sich Deutschland lediglich mit 4000 Soldaten an Übungen zur Russland-Abschreckung beteiligt, die Kosten werden mit rund 50 Millionen Euro beziffert. (…) Mit der verstärkten Manöveraktivitäten im östlichen Bündnisgebiet reagieren Deutschland und die anderen Nato-Partner auf die als aggressiv wahrgenommene Politik Russlands. Vor allem Litauen, Lettland, Estland und Polen fühlen sich bedroht, seit der große Nachbar 2014 mit der Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Ukraine begann und sich die Schwarzmeerhalbinsel Krim einverleibte. Quelle: Welt

Anmerkung unserer Leserin E.H.: Müßten wir nicht einige Illusion aufgeben, daß wir es bei den Parteien, auch bei der SPD mit Volksvertretern zu tun haben? Sondern eher mit Wirtschaftsvertretern im Kostüm des Volksvertreters. Wie sonst könnte sich die Drehtür so schnell drehen: Hannelore Kraft (SPD) zu RAG, Garrelt Duin (SPD) ehem. Wirtschaftsminister NRW, zu Thyssen Krupp, . Deshalb wird es auch keine Änderung geben. Eine Veränderung, ein Aufbruch, ein Gefühl für Zukunftsfragen ist bei solchen „Politikern“ doch jenseits ihres Horizonts. Alle Empörung, Enttäuschung und Fassungslosigkeit wie die SPD im Moment agiert, können wir uns doch sparen. Wir sollten mal definieren, was eigentlich ein Politiker ist. Und sowas wie bei den Trennbanken einführen: Politiker als Wirtschaftsvertreter und Politiker als Volksvertreter, vielleicht zwei Namen für die verschiedenen Kategorien finden – vielleicht haben da andere Ideen…. Elitist und Populist paßt wohl nicht so gut. Die Elitisten verkleiden sich nun auch prima als Populisten in der AFD, aber eben auch in der SPD. Bei der CDU erwartet man ja nichts anderes.