Brief Dr. Konrad Adenauers zur Bundestagswahl 1957

Im August 1957, also im unmittelbaren Vorfeld der Bundestagswahlen vom 12. September 1957, schrieb der damalige Bundeskanzler und CDU-Vorsitzende einen Brief an die „Landsleute“. Siehe hier.

Die Union aus CDU und CSU erreichte bei der Wahl zum ersten Mal die absolute Mehrheit der Zweitstimmen und auch der Mandate im westdeutschen Bundestag. Zu den Wahlergebnissen siehe die unten folgenden Abbildungen und Quellen. Von Albrecht Müller.



Hauptslogan des Wahlkampfes der CDU/CSU war das legendäre „Keine Experimente“. Diese Aussage betraf, unterschwellig und oft auch deutlich formuliert, jeden damals vor allem vom späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann und seiner politischen Freundin und Freunde betriebenen Versuch, sich mit der Sowjetunion und der DDR zu verständigen. „Keine Experimente“ – das war jene die deutsche Teilung zementierende Formel: bei einer Mehrheit der Westdeutschen sehr wirksam.

Der abgebildete Brief enthält eine handschriftliche Anmerkung am rechten oberen Rand: „L III: Hat A. diesen Bürger-Brief damals aus Mitteln des BPA finanziert?“ (BPA = Bundespresseamt). Ich weiß nicht, von wem diese handschriftliche Anmerkung stammt. Mit großem L III könnte der Leiter Inland des damaligen Bundespresse- und Informationsamtes gemeint gewesen sein. Von ihm könnte ich das hier abgebildete Exemplar des Briefes von Adenauer erhalten haben. Die handschriftliche Notiz könnte vom Chef des BPA oder seinem Stellvertreter stammen.

Übersicht über die Ergebnisse der Bundestagswahl 1957:

Quelle: bundeswahlleiterin.de

Und hier noch die Sitzverteilung:

Quelle: hdg.de