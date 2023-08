Videohinweise am Samstag

Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. Auch für die Rubrik „Musik trifft Politik“ gibt es eine eigene Playlist (CG: Christian Goldbrunner)



International – BRICS , Prof. Heinz Gärtner [258]

Soeben haben wir ein neues aktuelles Video auf unserem YouTube Kanal veröffentlicht. Ich führe dort ein Gespräch mit dem Politikwissenschafter und Mitglied unserer Redaktion Prof. Heinz Gärtner über die gestern in Johannesburg zuende gegangene Gipfelkonferenz der BRICS-Staaten. Diese hat mit der Aufnahme von sechs weiteren Mitgliedsstaaten (Ägypten, Äthiopien, Argentinien, Saudi Arabien und Vereinigte Arabische Emirate) geendet. Diese wird mit 1.1.2024 in Kraft treten und der Gruppe wichtiger Schwellenländer aus dem sogenannten Globalen Süden zusätzliches Gewicht in der internationalen Politik verleihen. Im Gegensatz zu in manchen in westlichen Kreisen vertretenen Ansicht, wonach diese Gruppe, der neben China und Russland auch Staaten wie Brasilien, Indien und Südafrika angehören, versteht sich die Gruppe nicht als US-feindliches Projekt sondern als Initiative zur Errichtung eines auf Augenhöhe agierenden multipolaren internationalen Systems.

Quelle: International, 25.08.2023 Western Hegemony FALLING APART, BRICS Now Controls 40% WORLD’S GDP & DE-DOLLARIZING

Editor for The Grayzone Max Blumenthal previews the upcoming summit of “BRICS” nations. #brics #globalization

Quelle: The Hill, 24.08.2023

Dümmer als Bitcoin! Die Worldcoin-Ideologie – Ep. 211

Eine großartige Zukunft sagt Sam Altman voraus, wenn erst einmal die KIs große Teile der Produktion übernommen haben und wir über den Worldcoin ein Bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt bekommen. Altman ist nicht nur der Kopf hinter ChatGPT bzw. OpenAI, sondern er verfolgt auch ein ambitioniertes Kryptoprojekt.

Die neue Kryptowährung Worldcoin ist derzeit in aller Munde, aber auch die Behörden werden langsam misstrauisch. Nicht nur hat Kenia das Projekt vorerst gestoppt, auch deutsche und französische Sicherheitsbehörden wollen prüfen, ob es tatsächlich rechtens ist, bei Bürgern Irisscans vorzunehmen und die biometrischen Daten dann auf einer Blockchain zu speichern, damit man als User sich jederzeit und überall authentifizieren kann.

In Berlin und München ist diese Registration schon möglich. Die Worldcoin-Gründer hoffen auf mehrere Milliarden Nutzer und locken mit dem Traum vom BGE und monetärer Souveränität.

Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“.

[Literaturhinweise in der Videobeschreibung]

Quelle: Wohlstand für Alle, 23.08.2023

Aussteigen lohnt sich!

Drei (ehem.) Mitarbeiter aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Gespräch “Wahrheit oder Pflicht”. Ole Skambraks, Martin Ruthenberg und Katrin Seibold haben sich zwischen Oktober 2021 und Februar 2022 öffentlichkeitswirksam von der Berichterstattung ihrer Arbeitgeber SWR und ZDF distanziert. Wo stehen sie heute?

In diesem Video sprechen sie zum ersten Mal miteinander vor der Kamera.

Der ehemalige Redakteur im SWR und Mitarbeiter im Programm-Management Sounddesign, Ole Skambraks, publizierte am 5. Oktober 2021 einen offenen Brief im Online-Magazin „Multipolar“ unter dem Titel „Ich kann nicht mehr“. Der Text wurde laut Angaben des Autors millionenfach gelesen und in vier Sprachen übersetzt.

Am 9. Januar 2022 veröffentlichte Martin Ruthenberg, Sprecher und Moderator im SWR, eine Sprachbotschaft im Internet, die seinen Angaben zufolge innerhalb weniger Tage mehrere hunderttausend Menschen erreichte. „Ich bin fassungslos vor Wut. (…) Was mich so wütend macht, ist, wie mein Arbeitgeber (der SWR) (…) berichtet hat.“

Die TV-Redakteurin und Moderatorin Katrin Seibold, bis Jahresende 2021 als Reporterin & Autorin bei ZDF/3sat „Kulturzeit“ beschäftigt, sprach am 19. Februar 2022 in einem Video mit dem Schauspieler Cem Ali Gültekin, das auf der Website und YouTube-Kanal von #allesdichtmachen herauskam. Mit ihrem Auftritt am 22. Februar 2022 bei BILD in „Viertel nach Acht“ landete sie auf Rang 2 meistgeklickten deutschsprachigen YouTube-Videos mit rund 507.000 Zuschauern am 23. Februar 2022. (Auf Platz 1 war “Putins “Kriegserklärung”: Ukraine-Krise! Russischer Präsident schockt den Westen. Welt Newsstream”. Quelle: Meedia.de) In Österreich sprach sie mit Elsa Mittmannsgruber von AUF1 und am 24. Februar 2022 mit Jens Lehrich in FAIRTALK. Bis Mai 2022 erreichte sie auf diesem Wege rund 1,3 Millionen Zuschauer.

Anfang Mai 2022 schauen die drei gemeinsam zurück, reflektieren über den Umgang der Sender mit ihren Mitarbeitern wie auch Zuschauern und werfen einen Blick in die Zukunft.

Quelle: Katrin Seibold, 16.05.2022 Lesen Sie auf den NachDenkSeiten von Tobias Riegel “Liebe Mainstream-Journalisten: Wollen Sie wirklich eine Wiederkehr der Corona-Politik?”

USA & NATO responsible for Ukraine war, German & French public say in poll

[Umfrage in Deutschland und Frankreich: USA und NATO verantwortlich für den Krieg in der Ukraine. Die Mehrzahl der Befragten in Deutschland und Frankreich macht die Vereinigten Staaten und die NATO für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die nicht von einer pro-russischen Gruppe, sondern von Anti-Putin-Aktivisten durchgeführt wurde. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

US, UK, France promised USSR not to expand NATO east of Germany, newly discovered document proves [LINK]

US gov’t knew NATO expansion to Ukraine would force Russia to intervene [LINK]

Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 20.08.2023

„Unis sind Pfeiler des Wahrheitsregimes“ – Punkt.PRERADOVIC mit Prof. Dr. Michael Meyen

„Hochschulen sind heute nur noch Pfeiler des Wahrheitsregimes.“ Das sagt der Medienforscher Prof. Dr. Michael Meyen. Der kritische Kommunikationswissenschaftler der Uni München ist selbst einer Cancel-Kampagne ausgesetzt, angeführt von medialen Attacken, die die Universität unter Druck setzen. Der Autor von „Wie ich meine Uni verlor“ meint: „Mit der Einführung des Bologna-Prozesses hat die Unterwerfung der Unis begonnen. Wissenschaft dient heute in erster Linie der Legitimierung von Politik. Durch den schulischen Aufbau interessieren sich Studenten sich vor allem für Regelwerk und Noten – Neugierde und Debattenlust bleiben auf der Strecke.“ Die Unterwerfung der Unis sei deswegen so wichtig, weil dort die künftigen Entscheider ausgebildet werden.

Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 24.08.2023

ARD-Serie geht nach hinten los

Die neue ARD-Serie spielt im dystopischen Arcadia nach einer globalen Naturkatastrophe. Gedacht war wohl eine woke Warnung gegen Klimawandel, gegen Rechts, gegen Demokratiefeinde. Geworden ist eine bitter-böse Parodie des gegenwärtigen Politsystems mit seinen zentralen Narrativen. Selten geht eine Filmidee dermaßen nach hinten los. Wenn man ausschließt, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland dem System, von dem sie selbst ein Teil sind, einen Mittelfinger zeigen wollten. Und ihm bewusst eine schillernde Karikatur einer Scheindemokratie, verkappt als eine Near-Future-Vision, vor die Nase hielten.

Website infrarotmedien

Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel, 25.08.2023

Basta Berlin (187) – Teufel im Detail

Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht: Das gilt für die deutsche Flüchtlings- und Integrationspolitik, ebenso wie für die EU-Pläne zur Kontrolle von Internetplattformen. Im Gegenteil: Es riecht nach grüner Ideologie, Zensur und Versagen. #BastaBerlin!

Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die beiden Beelzebuben von Basta Berlin, fragen sich: Was ist die neue Normalität in Deutschland? Dass ein arabischer Flüchtling seine 13-jährige Cousine kauft, um mit ihr im Flüchtlingsheim Hochzeit zu feiern? Oder dass künftig nicht nur regierungskritische Meinungen, sondern auch eine ganze Epoche von Unterhaltung und Popkultur aus dem Internet getilgt wird? Wir haben da eine andere Vorstellung…

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen 00:02:33 Die neue Normalität 00:26:24 Zuschauerfeedback 00:36:49 Irreführende Fakten 00:58:36 Webtipp und Schreddern

Der Digital Service Act der EU [LINK].

Die Liste der Medien, die mit der Google News Initiative zusammenarbeiten [LINK].

Unser Webtipp: „Der Medienfuzzi“ von Oliver Brendel [LINK]

Quelle: Basta Berlin, 24.08.2023 Gollme und Joppa [Auszüge transkribiert, ab Min. 38:05, CG]: “Wir blicken jetzt nach Brüssel und wollen euch den neuesten ‘Streich’ unserer liebgewonnenen EU-Kommission präsentieren. Am Freitag, dem 25. August tritt der sogenannte ‘Digital Service Act’ der Europäischen Union in Kraft. Offiziell soll das Gesetz gegen illegale Inhalte und Desinformation im Netz vorgehen. […] Ja klasse, aber was genau ist jetzt eigentlich illegal? Also fragt man unsere Politiker, so wird wie aus der Pistole geschossen die Antwort kommen: Ja, Kinderpornografie! Da kann ja nun keiner was dagegen haben, also gegen den Kampf gegen Kinderpornografie. Wir lesen mal nach, warum Frau von der Leyen […] das Gesetz eigentlich verabschiedet hat: ‘Zwar gibt es viele Vorteile der digitalen Transformation, aber es gibt auch Probleme. Ein zentrales Anliegen ist der Handel und der Austausch illegaler Waren, Dienstleistungen und Online-Inhalte. Online-Dienste werden auch von manipulativen algorithmischen Systemen missbraucht, um die Verbreitung von Desinformation zu verstärken und für andere schädliche Zwecke. Diese Herausforderungen und die Art und Weise, wie Plattformen sie angehen, haben erhebliche Auswirkungen auf die Grundrechte im Internet.’ Was bedeutet das jetzt konkret für Plattformen wie Google, Facebook, Twitter oder auch YouTube? Der Digital Service Act verpflichtet die Unternehmen dazu, Inhalte wie Hassrede, Gewaltaufrufe oder Desinformation sofort zu entfernen, wenn Sie darüber informiert werden. Darum sollen Nutzer auch verstärkt die Möglichkeit bekommen, entsprechende Inhalte zu melden. Vor allem die Kategorie ‘Desinformation’ ist dabei extrem vage. Die Europäische Kommission bezeichnet sie als ‘falsche oder ihre führende Information’. Doch wer legt fest, was falsch ist? Besteht hier nicht vielleicht eine ausgezeichnete Möglichkeit, unliebsame Meinungen abseits des Mainstreams zu zensieren? Das Interessante ist vor allem der Begriff ‘irreführend’. Das bedeutet nämlich, dass auch Fakten eine irreführende Desinformation sein können. Im Gesetzestext ist nämlich von ‘gesellschaftlichen Risiken’ die Rede. […]”

Who killed Ecuador’s Fernando Villavicencio?

[Wer hat Fernando Villavicencio aus Ecuador getötet? Die Grauzone präsentiert eine dokumentarische Untersuchung über den Werdegang und die Ermordung von Fernando Villavicencio, dem verstorbenen ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten und ehemaligen Vorsitzenden der Kommission für Steuerwesen und politische Kontrolle der ecuadorianischen Nationalversammlung. Wenige Tage nachdem er verkündet hatte, Ecuador sei “von der Mafia gekapert” worden, wurde Villavicencio aus nächster Nähe von einem Bewaffneten ermordet, der angeblich von den Drogenbanden angeheuert worden war, die er zu vernichten gelobt hatte. Unsere Untersuchung wirft neue Fragen über die Verwicklung der Polizei und hochrangiger Politiker in den Mord auf und untersucht gleichzeitig dessen Auswirkungen auf die nationalen Wahlen vom 24. August. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Grayzone, 20.08.2023 Lesen Sie auch bei “junge welt”: Blutbad vor der Wahl: Bereits acht Morde an Politikern in Ecuador. Vertreter von Linkspartei ist jüngstes Opfer [LINK]. und auf den NachDenkSeiten “Ecuador zwischen Hoffnung, Gewalt und Verfassungskrise”

Auf den Punkt: Erdöl – das größte Geschäft

In dieser Ausgabe von “Auf den Punkt” dreht sich alles um das sogenannte „Schwarze Gold“, dem so begehrten Erdöl. Seitdem im Jahre 1859 die erste Erdölraffinerie in den USA entstand, kann kaum noch ein Produkt auf unseren kapitalistisch geprägten„freien“ Märkten auf Erdöl verzichten.

Warum es so ist, wie es dazu kam, wer die Profiteure sind,

und mit welchen Methoden die Erdöl-Oligarchie ihre Konkurrenten ausstechen, und was die Chemie & die Pharmaindustrie damit zu tun haben, wird in dieser Folge beleuchtet.

Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel, 07.08.2023

Tulsi Exposes Gov’t’s Complete Abandonment of Maui Victims!

[Tulsi entlarvt die völlige Vernachlässigung der Maui-Opfer durch die Regierung! Die ehemalige demokratische Kongressabgeordnete und Präsidentschaftskandidatin Tulsi Gabbard stammt aus Hawaii und reiste kürzlich nach Maui, um sich aus erster Hand ein Bild von den laufenden Hilfsaktionen für die vertriebenen und leidenden Bewohner der Insel zu machen. Dabei stellte sie fest, dass die Bewohner selbst die Last der Organisation und Hilfe für ihre betroffenen Mitbürger übernehmen. Gastmoderator Craig “Pasta” Jardula, Jimmy Dore und der amerikanische Comedian Kurt Metzger fragen sich, warum Tulsi die einzige Politikerin ist, die sich nach diesem verheerenden Feuer zu Wort meldet. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: The Jimmy Dore Show, 23.08.2023 Tulsi Gabbard on Biden’s Response to the Maui Fires

[Tulsi Gabbard über Bidens Reaktion auf die Brände in Maui. Den Klimawandel für alles verantwortlich zu machen, ist nur eine weitere Möglichkeit für Politiker, sich der Verantwortung zu entziehen. Was wir brauchen, ist eine ehrliche Bewertung dessen, was schief gelaufen ist, und die Bereitstellung von Strategien und Ressourcen für die Menschen in Maui, damit sie versuchen können, ihr Leben wieder aufzubauen, und keine hohlen Phrasen über den Klimawandel. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Tulsi Gabbard, 23.08.2023 Weitere Videos, Interviews und Reportagen von vor Ort sind auf Gabbards Youtube-Kanal zu finden [LINK].

MANOVA im Gespräch: „Die Kraft der Kultur“ (Uli Masuth und Elisa Gratias)

Im Manova-Exklusivgespräch berichtet der Kabarettist Uli Masuth über den Verfall und die Wiederauferstehung der Kunstszene.

Quelle: Manova, 17.08.2023 Lesen Sie auch auf den NachDenkSeiten “Festival: Es gibt sie noch, die engagierten Künstler”. Ein Festival im Weimar bietet einigen dieser Kulturschaffenden und Redner vom 1. bis 3. September eine Bühne. Das Programm für die drei Tage findet sich unter diesem Link.