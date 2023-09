dazu: Wie eine Wagenknecht-Partei den politischen Diskurs grundlegend verändern kann Bild hat unter Berufung auf Vertraute von Sahra Wagenknecht verkündet, dass die Gründung einer neuen Partei mit ihr als Frontfrau kurz bevorstehe. Schwarzsehern zufolge wird dieses Projekt nur dazu führen, dass die Dominanz einer ganz großen Koalition der extremistischen Mitte über die deutsche Politik noch größer wird. Diese Analyse ist ebenso mutlos wie falsch. Der in Schweden lebende Fotograf und Journalist Henning Rosenbusch mit 57.000 Followern auf „X“ kommentierte die Meldung der Bild (Zahlschranke) von der bevorstehenden Parteigründung durch die Noch-Linkenpolitikerin Sahra Wagenknecht und ihre noch unbekannten Mitstreiter über den Kurznachrichtendienst folgendermaßen: „Obwohl ich Wagenknecht achte und mir dies seit Corona gewünscht habe, allein weil es das Ende der Corona-Hardliner Partei „die Linke“ bedeutet, die bei der Beschimpfung von Maßnahmenkritikern und Gentherapie-Skeptikern ganz vorne dabei war, sehe ich das nun mit gemischten Gefühlen. Am Ende stehen sich vermutlich zwei große Oppositionsparteien gegenüber, die nichts miteinander zu tun haben wollen. Mehr Spaltung und noch schwerer zu organisierender Widerstand gegen die Abschaffung der Grundrechte. Dies wäre für das Parteienkartell der „Transformation“ eine gute Nachricht.“ In den Kommentaren ergoss sich daraufhin ein Wasserfall an Defätismus: „PsyOp der Ampel“ hieß es da und „kontrollierte Opposition um die AfD zu schwächen.“ Es wird ihr unterstellt: „Sie weiß das. Genau deswegen macht sie das. Und spaltet im Osten die Opposition.“ Ein anderer kritisiert: „Im Grunde genommen reden wir hier von kontrollierter Opposition. Solange nicht EINE Oppositionpartei eine Mehrheit bekommt bleibt alles wie es ist. Bei den Grünen knallen gerade die Sektkorken.“ Im gleichen Sinne schreibt ein weiterer Schwarzseher: „Sobald man mehr als fünf Parteien hat ist eine Demokratie (mathematisch) eh futsch.“ Sahra Wagenknecht dementierte die Meldung der Bild recht weich mit dem Hinweis, die Entscheidung falle erst in den nächsten Monaten. Quelle: Norbert Häring

dazu auch: Auf Filzlatschen: G20-Gipfel in Neu-Delhi Allein schon dieses Bild wird in Erinnerung bleiben: US-Präsident Joseph Biden, der es für nötig hielt, die an der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi geltende Etikette, barfuß zu gehen, zu missachten und sich dem Monument am Ende des G20-Gipfels statt dessen in Filzpantoffeln näherte. Um sich seine weißen Füße nicht im indischen Monsunmatsch dreckig zu machen. Immerhin hat ihm sein Imageberater offenbar von Springerstiefeln abgeraten. Und dies aus gutem Grund. Dem kollektiven Westen ging es in Delhi wie dem Helden des Dylan-Songs »Like a Rolling Stone«: »Now you don’t talk so loud / Now you don’t seem so proud.« Wenn westliche Diplomaten ihren Hofberichterstattern in die Feder diktieren, mehr als eine allgemeine Verurteilung von Annexionen und Grenzverletzungen sei auf dem Gipfel nicht durchzusetzen gewesen und ohne Abschlusserklärung hätte der Westen vollends ohne Hosen dagestanden, weil sich dann die Frage aufgedrängt hätte, wozu es die G20 noch brauche – dann zeigt sich, dass der Westen im Kampf um die Deutungshoheit in der Weltpolitik in die Defensive geraten ist. Und zwar gegenüber der eigenen Öffentlichkeit, die sich an den triumphalistischen Hochmut der »Werteaußenpolitik« gewöhnt hat und von der eigenen Politik »Festigkeit« erwartet. Das kürzliche Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe und deren geplante Erweiterung zeigen erste Effekte. Mehr noch: Brasiliens Präsident Lula da Silva lacht dem Internationalen Strafgerichtshof und seinem Haftbefehl gegen Wladimir Putin ins Gesicht und sagt, in Brasilien werde der russische Staatschef jedenfalls nicht festgenommen. Quelle: junge Welt

dazu: Superreiche scheffelten in der Corona-Zeit Billionen Dass die Corona-Pandemie nicht nur Millionen Menschenleben gekostet und viele Volkswirtschaften im globalen Süden schwer in Mitleidenschaft gezogen hat, ist hinlänglich bekannt. Dass die Pandemie aber auch «Gewinner» hervorgebracht hat und wer diese sind, darüber gab es bis anhin nur Mutmassungen. (…) Im Januar dieses Jahres trat die britische NGO Oxfam anlässlich des WEF (World Economic Forum) in Davos mit einem Bericht an die Öffentlichkeit, der hierzulande nur ansatzweise aufgegriffen oder gar weiterverbreitet worden ist. Dabei birgt das unter dem vielsagenden Titel «The survival of the richest» (Das Überleben der Reichsten) erschienene Dokument viel politischen und sozialen Zündstoff. Die Anspielung auf die darwinistische Evolutionslehre («The survival oft he fittest») legt zudem nahe, dass gerade in Zeiten einer Pandemie sozialdarwinistische Tendenzen augenscheinlich sind. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Quelle: Infosperber

Anmerkung unseres Lesers A.R.: Was ist das denn für ein irrer Artikel mit einer völlig abartigen Argumentation auf zdf-heute.de? Die von den USA schon in den Kriegen in Jugoslawien (1999) und im Irak eingesetzte und jetzt an die Ukraine gelieferte Uran-Munition sei „keine Atomwaffe“ und verursache „nur Vergiftung (Giftgaswolken), aber keine Verstrahlung“. Was sind das bloß für Menschen (?), die solche Waffen erfinden, produzieren und einsetzen? Und was sind das für „Friedensforscher“ (Christian Mölling und andere), die solch einen unerträglichen Unsinn schreiben? Medien wie das ZDF, die so etwas unkritisch weiterverbreiten, können sich doch wirklich nicht mehr allen Ernstes als Journalisten bezeichnen! Mir ist schlecht!

Anmerkung unseres Lesers H.J.H.: Völlig unbeeindruckt von anderen gegensätzlichen Berichten wird für eine Verharmlosung der Uranmunition geworben, ohne auch nur gegenteilige Argumente mit einzubeziehen. Es wird zwar von unterschiedlichen Expertisen geredet, die aber nicht weiter zitiert werden. So ist es eindeutig als Propaganda zu identifizieren und der Bericht endet zynisch mit dem Satz: “Nach allem, was bis heute bekannt ist über die Effekte von Uran-Munition, stehen den militärischen Vorteilen bei der Durchschlagskraft durch Panzerung nur sehr begrenzte Risiken einer Vergiftung gegenüber.” Ein gegensätzlicher Bericht hier in der taz, der sich sehr kritisch mit Uranmunition auseinandersetzt und vor allem die Gefahren betont. “Italien hat 2009 die kausalen Zusammenhänge von DU-Munition und bestimmten Krebserkrankungen anerkannt und 30 Millionen Euro als Wiedergutmachungsfond bereitgestellt – für kranke Militärangehörige.” In einer journalistisch, dem Gebot der objektiven Berichterstattung folgend, hätte zumindest eine Gegenüberstellung dieser unterschiedlichen Erkenntnisse erfolgen müssen. Aber das scheint an der “Heimatfront” nicht erwünscht zu sein. Anders kann man das nicht mehr erklären.

Und dieser Bericht ist dann auch u.a. von Christian Mölling als “Experten” geschrieben, der stellvertretender Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung (DGAP) in Berlin ist. Dabei wird diese Organisation zu 27% aus Bundesmitteln finanziert und Wikipedia schreibt: “Die Initiative Lobbycontrol führt in ihrem lobbykritischen Onlinelexikon Lobbypedia die DGAP auf und benennt den maßgeblichen Einfluss von Lobbyorganisationen und der Wirtschaft auf die Gremien der DGAP.” Also eine Organisation, die man nun wirklich nicht als neutral bezeichnen kann. Diese Information bekommt man aber nur, wenn man danach im Internet sucht. In der zdf-heute-app kein Wort zu diesen “Experten”, woher die kommen, welche Interessen sie normalerweise vertreten.