Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

Wie am 16. September angekündigt, veröffentlichen wir jeweils am Wochenende die vorliegenden Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der Nachdenkseiten. Heute liegen Informationen für Termine in Bremerhaven, in Hamburg, in Soest und in Düsseldorf vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden. Anette Sorg und Albrecht Müller



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Bremerhaven

Am 28.09.2023 um 19:30

Thema: Buchvorstellung „Moral Über Alles“ mit Michael Lüders

Redner/Diskussionspartner: Michael Lüders

Ort: Stadtbibliothek Bremerhaven im Hanse-Carré

Bürgermeister-Smidt-Straße 10

27568 Bremerhaven

Zur Webseite der Veranstaltung

Wir laden zu einer Lesung mit Michael Lüders nach Bremerhaven ein. Er wird am 28.09.2023 um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek Bremerhaven im Hanse-Carré sein neues Buch „Moral Über Alles“ vorstellen.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Hamburg | nachdenken-in-hamburg.de

Am 28.09.2023 um 19:00

Thema: „Auf beiden Seiten der Front – Meine Reisen in die Ukraine“, Lesung und Diskussion. Eintritt frei.

Redner/Diskussionspartner: Patrik Baab, Investigativjournalist/Buchautor

Ort: Rudolf-Steiner-Haus

Mittelweg 11

20148 Hamburg

Zur Webseite der Veranstaltung

Die Aufklärung als zentrales Motiv journalistischer Recherche führte den Investigativjournalisten und Buchautoren Patrik Baab zu zwei Reisen, die ihn unmittelbar an die Fronten in der Ukraine führten. Dort sprach er mit Soldaten und Zivilisten. Nun liest er aus seinem Manuskript über seine persönlichen Recherche-Ergebnisse von vor Ort. Sein Buch erscheint Anfang Oktober im Westend Verlag.

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Soest

Am 13.10.2023 um 18:00

Thema: Warum gibt es eigentlich immer wieder Krieg?

Ort: Bürgerzentrum Alter Schlachthof

Ulrichertor 4

59494 Soest

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Düsseldorf

Am 25.10.2023 um 18:00

Thema: “Die Ukraine seit 1991 bis heute – Wurzeln der Eskalation”

Redner/Diskussionspartner: Werner Rügemer

Ort: In der Oststraße 118

40210 Düsseldorf

Information zu Dr. Werner Rügemer lt. den Nachdenkseiten: Werner Rügemer hat über philosophische Anthropologie und Epochenkrise promoviert und definiert sich als interventionistischer Philosoph. Er ist als Publizist und Referenz bekannt. Veröffentlichung u.a. “Die Kapitalisten des “21. Jahrhunderts”, in der er die Rolle von Blackrock beleuchtet.

Wir sind sicher, dass mit diesem Vortrag die Entstehung des Krieges und die dahinterstehenden Ziele der beteiligten Akteure ein klareres Bild entstehen wird.

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung.