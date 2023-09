Anmerkung Christian Reimann: Das „ZDF“ suggeriert den Eindruck als sei Deutschland noch keine Konfliktpartei. Das entscheidet jedoch nicht das politische Berlin oder Washington. Das wird von der politischen Führung in Russland entschieden. Leider wird nicht erläutert, was das Überschreiten dieser „roten Linie“ konkret bedeuten könnte.

Anmerkung Christian Reimann: Es hat den Anschein als würde Bundesminister Habeck quasi in einer Welt des Glaubens leben. Oftmals ist die Rede davon, dass er etwas „glaube“. Anstatt konkret die befürchteten Gefahren abzuwehren sowie den Wohlstand hierzulande zu schützen und dafür wirksame Maßnahmen zu ergreifen, werden Szenarien und Vermutungen präsentiert bzw. angedeutet. Wenn Herr Habeck z.B. für die, die nach ihm kommen, ein u.a. nicht so leichtes, nicht billiges und nicht bequemes, aber nachhaltiges Leben wünschen sollte, kann er unmöglich wissen, ob alle “Menschen, die nach uns kommen”, so ein nachhaltiges Leben für sinnvoll erachten. Bei Umfragen und Wahlen ist diese Science-Fiction-Vorstellung vom zukünftigen Leben offensichtlich nicht mehrheitsfähig. Sonst wären die Ergebnisse der Grünen andere.