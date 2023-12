Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für Termine in Neumünster und Potsdam vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Südholstein | nachdenken-in-suedholstein.de

Am 12. Dezember 2023 um 19:00 Uhr

Thema: „Wie steht es um den Frieden in Nahost und auch um unsere Friedensbewegung?”

Redner/Diskussionspartner: Dr. Christof Ostheimer, Friedensforum Neumünster und Mitorganisator der Berliner Friedensdemo vom 25.11., sowie Alexander und Kristin Marten, Organisatoren der Neumünsteraner-Demo „Waffenstillstand jetzt! Freiheit und Frieden für Palästina”

Ort: KDW

Waschpohl 20

24534 Neumünster

Anmeldungen erbeten unter lets-meet.org/reg/c2629d348d1a783fd2

NachDenkSeiten-Gesprächskreis Potsdam

Am 18. Dezember 2023 um 19:00 Uhr

Thema: Keynes Bancor Plan als Beipiel einer gerechten internationalen Wirtschaftsordnung

Redner/Diskussionspartner: Norbert Schneider

Ort: Bürgertreff Waldstadt/Potsdam

Saarmunder Straße 44

(neben der Bibliothek)