Videohinweise am Mittwoch

International – Free Assange , Fred Turnheim [297]

Soeben haben wir ein Video ins Netz gestellt, welches ein Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Fred Turnheim über die Causa Julian Assange zum Inhalt hat. Bekanntlich hat der Oberste Gerichtshof Großbritanniens nach seinen Anhörungen am 20./21.2. bezüglich der Berufung gegen die Abschiebung von Julian Assange in die USA keine Entscheidung gefällt und diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Wir besprechen ausführlich auch die Hintergründe der Affäre sowie die empörende Vorgangsweise der US-amerikanischen aber auch der britischen Behörden. Assange wird seit einigen Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis, großteils in Einzelhaft, gefangen gehalten. Er befindet sich in einem bedenklichen gesundheitlichen Zustand, sodass die Behandlung seitens der britischen Behörden ohne Übertreibung als systematische Folter bezeichnet werden muss. Die gesamte Affäre steht in krassem Gegensatz zu der gerade in jüngsten Zeiten immer wieder betonten “freiheitlich regelbasierenden” Ordnung der westlichen Staaten. Es kann daher nur eine Forderung geben: Free Assange!

Weitere Informationen finden sie auf der Webseite: international.or.at

Quelle: International, 23.02.2024

Why the United States Is Trying to Imprison Julian Assange and Why You Should Care

Everything you need to know in one video, explained by someone who has covered his case from inside the court for 4 years pic.twitter.com/UUuqdgrPt7

— Richard Medhurst (@richimedhurst) February 26, 2024