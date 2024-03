dazu auch: “Keine Ostfront 2.0”: Scholz und Macron tragen ihre Differenzen angesichts Ukraine-Hilfe offen aus Auf der Social-Media-Plattform X hat Olaf Scholz in seiner jüngsten Videobotschaft mitgeteilt, dass er als deutscher Kanzler die Bundeswehr nicht in die Ukraine entsenden werde. Darauf könnten sich Soldaten und Bürger verlassen. Die NATO werde nicht zur Kriegspartei. Darin seien sich Deutschland und seine Verbündeten einig, so Scholz. Der französische Präsident Emmanuel Macron hingegen hatte zuvor seinerseits erklärt, es gebe zwar keinen Konsens über die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine, in dieser Dynamik dürfe jedoch nichts ausgeschlossen werden. Quelle: Armin Schmitt in RT DE

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Angesichts dieses Berichts frage ich mich, haben wir in Deutschland überhaupt eine ECHTE Gewaltenteilung? Die Legislative steht weisungsbefugt über der Executive (denken wir hier an Heiko Maas, der seinerzeit als Justizminister den Generalbundesanwalt Ranger entlassen hat, weil Ranger in einer Sache ermittelte, was ihm Maas untersagt hatte), die Legislative wählt auch die Verfassungsrichter, und wie wir hier lesen, werden auch andere hochrangige Richter nach politischen Kriterien besetzt. Die Legislative (Bundestag, Landtage) steht also über allem? Was prüft denn unser Justizministerium hier seit 2019, also bereits seit fast 5 Jahren?