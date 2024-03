Videohinweise am Samstag

Israel Kills 104 Palestinians Waiting for Food Aid as U.N. Expert Accuses Israel of Starving Gaza [Israel tötet 104 Palästinenser, die auf Nahrungsmittelhilfe warten, während ein UN-Experte Israel vorwirft, den Gazastreifen auszuhungern. In Gaza-Stadt wurden am Donnerstag mindestens 104 palästinensische Flüchtlinge getötet, als israelische Truppen das Feuer auf eine Menschenmenge eröffneten, die auf Nahrungsmittelhilfe wartete. “Dies ist nicht das erste Mal, dass Menschen von israelischen Streitkräften beschossen werden, während sie versuchen, Zugang zu Nahrungsmitteln zu erhalten”, sagt der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, Michael Fakhri, der Israel des Kriegsverbrechens des vorsätzlichen Aushungerns beschuldigt. Die Berichte über Palästinenser, die sich von Tierfutter und Kaktusblättern ernähren, häufen sich, und Experten warnen vor einem drohenden Zusammenbruch der Landwirtschaft. “Jeder einzelne Mensch in Gaza hat Hunger”, sagt Fakhri, der betont, dass der Hunger in der heutigen Zeit eine von Menschen verursachte Katastrophe ist. “Im Moment fehlen mir die Worte, um den Schrecken der Ereignisse und das abscheuliche Vorgehen Israels gegen die palästinensische Zivilbevölkerung zu beschreiben.” Übersetz. d. Videobeschreibung CG] Quelle: Democracy Now!, 29.02.2024

Alexej Nawalny: Ein anstößiges, künstliches Produkt des Westens [Glenn Greenwald]

In diesem Video, das exklusiv in deutscher Sprache auf unserem Kanal veröffentlicht wird, untersucht der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Journalist Glenn Greenwald die Geschichte und die Darstellung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny durch den Westen.

Dieses Video wurde von System Update produziert und am 20. Februar 2024 auf YouTube veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um die Meinungsbildung zu diesem Thema in Deutschland und darüber hinaus zu fördern.

ÜBER GLENN GREENWALD: Glenn Greenwald ist ehemaliger Verfassungsrechtler, Pulitzer-Preisträger und Autor mehrerer Bestseller, darunter With Liberty and Justice for Some (2011) und No Place to Hide: Edward Snowden, the NSA, and the U.S. Surveillance State – deutscher Titel: Die globale Überwachung: Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheimdienste und die Folgen (2014).

Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.

Quelle: acTVism Munich, 23.02.2024