Hinweise des Tages II

dazu auch: Schwaches Wachstum in Deutschland OECD für Reform der Schuldenbremse Angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland hat die Industriestaaten-Organisation OECD der Bundesregierung Maßnahmen zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums nahegelegt. Dazu gehöre eine Reform der Schuldenbremse, um den Spielraum für Nettoinvestitionen zu erhöhen, sagte der OECD-Deutschlandexperte Robert Grundke. Die Finanzierung von geplanten Projekten im Klima- und Transformationsfonds müsse über 2024 hinaus geklärt werden, um Planungssicherheit zu schaffen. Quelle: tagesschau

dazu auch: Von der Leyens fünf brisante Geheimnisse Auch als Spitzenkandidatin für die CDU schleppt EU-Chefin von der Leyen einige unangenehme Affären mit sich, die jederzeit hochpoppen können. “Follow the Money” hat fünf davon aufgespiesst. Die Website nennt fünf Fälle, bei denen die EU-Kommission die Auskunft verweigert. Deshalb ist darüber auch kaum etwas in den Medien zu lesen und zu hören. Hier sind sie: Quelle 1: Lost in Europe Quelle 2: Follow the Money

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Solche von der Arbeitgeberseite bestellten Studien – “hohe Arbeitskosten” in Deutschland, was für ein zynischer Witz, und natürlich die Bürokratie! – findet man praktisch wortgleich und in ähnlichen Artikeln in der konservativen Arbeitgeberpostille FAZ und der neoliberalen WELT. Die taz will angeblich links sein…?