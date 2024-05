Videohinweise am Samstag

“People Could Have Died”: Police Raid UCLA Gaza Protest After Pro-Israel Mob Attacked Encampment

[“Es hätte Tote geben können”: Polizei stürmt UCLA-Gaza-Protest, nachdem ein pro-israelischer Mob das Lager angegriffen hat. Wir erhalten aktuelle Informationen von der University of California in Los Angeles, wo die Polizei in Einsatzkleidung am frühen Donnerstag ein pro-palästinensisches Lager auflöste, Blendgranaten, Gummigeschosse und Tränengas einsetzte und Dutzende von Studenten festnahm. Die Razzia fand nur einen Tag nach dem Angriff von mit Stöcken, Metallstangen und Feuerwerkskörpern bewaffneten pro-israelischen Demonstranten auf die Studenten des Lagers statt. Die Reporterin des Real News Network, Mel Buer, war während des Angriffs vor Ort. Sie beschreibt, wie die Gegendemonstranten Studenten provozierten, Beleidigungen schrien und mit Teilen der Barrikade des Lagers auf sie einschlugen, und sagt, der Angriff habe mehrere Stunden gedauert, ohne dass die Polizei oder der Sicherheitsdienst eingegriffen hätten. “Die UCLA macht sich mitschuldig an der Gewalt, die den Demonstranten angetan wird”, schrieb die Redaktion der UCLA-Campuszeitung Daily Bruin am nächsten Tag. Vier Studentenjournalisten der Zeitung wurden während ihrer Berichterstattung über die Proteste von Gegendemonstranten angegriffen und attackiert. Wir sprechen mit Shaanth Kodialam Nanguneri, einem der studentischen Journalisten, der sagt, dass einer seiner Kollegen wegen des Angriffs ins Krankenhaus eingeliefert wurde, während die Sicherheitsbeamten des Campus “nirgendwo zu finden waren”. Unterdessen hat die UCLA-Sektion der “Faculty for Justice in Palestine” (Fakultät für Gerechtigkeit in Palästina) die Lehrkräfte aufgerufen, am Donnerstag die Arbeit an der Universität zu verweigern, um gegen das Versäumnis der Verwaltung zu protestieren, die Studenten vor dem “zionistischen Mob” zu schützen, wie sie es nannte. Professor Gaye Theresa Johnson, ein Mitglied. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]

Quelle: Democracy Now!, 02.05.2024

Polizei räumt propalästinensisches Protestcamp in Los Angeles

Die US-Polizei hat abermals ein Protestlager propalästinensischer Aktivisten an einer Universität geräumt. Präsident Joe Biden sagte zu den Protesten, Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit müssten gleichermaßen geachtet werden. Quelle: Reuters

Quelle: faz, 03.05.2024

Studenten weltweit solidarisieren sich mit den Palästinensern | AFP

Bei den pro-palästinensischen Protesten an mehreren US-Universitäten hat es weitere Zusammenstöße, Festnahmen und Räumungen gegeben. An der Universität von Kalifornien in Los Angelos lieferten sich hunderte Polizisten und Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen. Unterdessen haben sich auch in Europa Studenten den Protesten angeschlossen.

Quelle: AFP Deutschland, 03.05.2024