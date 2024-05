Termine und Veranstaltungen der Gesprächskreise

An jedem Samstag informieren wir Sie über die Termine für Veranstaltungen von Gesprächskreisen der NachDenkSeiten. Heute liegen Informationen für einen Termin in Potsdam vor. Wenn Sie auch in der weiteren Zeit auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie hier. Da werden mögliche neue Termine ergänzt. Außerdem bitten wir hiermit auch auf diesem Wege die Verantwortlichen in den Gesprächskreisen, uns rechtzeitig Termine zu melden.



NachDenkSeiten-Gesprächskreis Potsdam

Am Mittwoch, 29. Mai 2024, um 19:00 Uhr

Thema: Vortrag und zur Diskussion über die Lage im Ukraine-Krieg

Redner/Diskussionspartner: Patrik Baab

Ort: Bürgertreff Waldstadt,

Saarmunder Str. 44

Potsdam

Informationen zur Veranstaltung

Eintritt frei. Freiwillige Spenden erbeten.

Orientierung 10,- Euro