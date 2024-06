Videohinweise am Mittwoch

Anmerkung CG: Hier die komplette “Pressekonferenz des Bündnis Sahra Wagenknecht zur Europawahl am 10.6.2024” [LINK]

Erst Waffenstillstand, dann Wiederaufbau

Wer die Rede des ukrainischen Präsidenten bejubelt, deren zentrale Botschaft war, die Zeit der Kompromisse sei vorbei, jetzt könne es nur noch um einen vollständigen Sieg der Ukraine gehen, der will keinen Frieden und nimmt eine weitere Eskalation bis hin zu einem großen europäischen Krieg in Kauf. Wir fordern statt dessen eine Friedenskonferenz, bei der alle Konfliktparteien mit am Tisch sitzen. In meinem Pressestatement für die BSW-Gruppe begründe ich, warum wir der heutigen Jubelveranstaltung für Selenskyj im Bundestag ferngeblieben sind und warum eine Konferenz zum Wiederaufbau einen Waffenstillstand voraussetzt, wenn man nicht Steuermilliarden in einem Fass ohne Boden versenken will.

Quelle: Sahra Wagenknecht, 11.06.2024

Anmerkung unseres Lesers Joachim Seffrin: Pressestatement von Frau Dr. Wagenknecht. In Hochform, konzentriert und auf jede Frage eine Antwort, ohne auszuweichen wie wir es von den meisten Politikern gewohnt sind. So klar, so vernünftig, so präzise. Nach den beleidigenden, unverschämten und unreifen Kommentaren der Übelkrähen auf Regierungsseite, kontert Frau Wagenknecht mit erfrischenden und gleichzeitig überlegenen Stellungnahmen die Fragen. Diese zeigten gleichzeitig Unwissenheit und Ignoranz der Presseleute und boten Frau Wagenknecht andererseits die Gelegenheit zu überzeugenden Richtigstellungen. Diese Frau macht Hoffnung.