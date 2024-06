dazu auch: Waffenlieferungen an die Ukraine könnten für Nato-Mitgliedstaaten verpflichtend werden

In Zukunft sollten Waffenlieferungen an die Ukraine nicht mehr freiwillig für Nato-Mitglieder sein, fordert der Generalsekretär des Bündnisses, Jens Stoltenberg.

Quelle: Berliner Zeitung

und: US-EU spat derails push for $50B Ukraine loan using Russian assets

“We might be stupid but we’re not that stupid,” says European official over plan for proposed loan.

Quelle: Politico