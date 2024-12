Hinweise des Tages II

und: Wirtschaft in Deutschland: Sicher ist nur der Abwärtstrend Das DIW hat am Donnerstag eine neue Konjunkturprognose vorgelegt. Diese geht davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr um 0,2 Prozent zurückgehen wird – nachdem sie bereits im vergangenen Jahr leicht gesunken ist. Vor allem aber wird der Aufschwung auf sich warten lassen. Für das Jahr 2025 rechnen die Berliner Ökonom*innen lediglich mit einem Wachstum von 0,2 Prozent – und revidieren ihre Vorhersage von September damit um 0,7 Prozentpunkte deutlich nach unten. Laut dem DIW ist vor allem die Unsicherheit im In- und Ausland für den voraussichtlichen Abwärtstrend verantwortlich. Quelle 1: taz Quelle 2: DIW

Anmerkung Jens Berger: Die Kritik ist durchaus berechtigt. Deutschland saugt zur Zeit bildlich den europäischen Strommarkt leer. Im laufenden Monat hat Deutschland beispielsweise einen Stromimportüberschuss von aberwitzigen 800 Gigawattstunden aus Dänemark, 475 Gigawattstunden aus den Niederlanden, 450 Gigawattstunden aus Frankreich und 330 Gigawattstunden aus Norwegen. Gleichzeitig vermeldete vorgestern das Umweltbundesamt stolz, dass der Anteil regenerativer Energien an der deutschen Stromproduktion so hoch wie nie sei. Das ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland sich damit auch in eine Situation manövriert hat, in der es bei „Dunkelflauten“ – also gleichzeitigem Mangel an Sonnenlicht und Wind – darauf angewiesen ist, sehr große Strommengen von seinen Nachbarn zu importieren. Das hat Auswirkungen auf den Strompreis nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern. Diese Situation tritt übrigens logischerweise vor allem im Winter auf. Hier sieht man beispielhaft, wie groß die Differenz in der laufenden Woche ist: