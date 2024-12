Anmerkung Christian Reimann: So funktioniert Demokratie “im besten Deutschland, das es jemals gegeben hat”. Zuerst werden Probleme wie zunächst die Schuldenbremse und später die Energieversorgung selbst erzeugt. Anstatt Schaden vom Volke abzuwenden und seinen Wohlstand zu mehren, wird die Vertrauensfrage gestellt, die – “wie beabsichtigt” – verloren geht. Und die “Qualitätsmedien” berichten wohlwollend. Was wohl geschehen würde, wenn die Vertrauensfrage – wie auch immer – gewonnen worden wäre?

Olaf Scholz war ein Kriegskanzler mit Hemmungen. Er setzte das größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik in Gang, rühmte sich auch am Montag im Bundestag wieder, nach den USA am meisten Waffen in die Ukraine zu liefern. Ab 2028 kostet, so seine Ansage, allein die Bundeswehr pro Jahr 30 Milliarden Euro mehr. Mit neoliberalen Wahnvorstellungen – öffentlichen Dienst schrumpfen, Infrastruktur privatisieren, Bildung- und Gesundheitswesen kommerzialisieren – ist das auch von der dritt- oder viertgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht zu bewältigen. Dieser Regierungschef hat die Kugel »Kriegstüchtigkeit« ins Rollen gebracht. Die Scharfmacherrhetorik von Baerbock, Habeck, Hofreiter, Kiesewetter, Roth oder Strack-Zimmermann ist die passende Begleitmusik. Das am Montag von Scholz wiederholte Nein zu »Taurus«-Lieferung und zur Entsendung deutscher Soldaten in die Ukraine hebt seinen »Wumms«- und »Bazooka«-Größenwahn in der Außen- und Sicherheitspolitik, die bedingungslose Gefolgschaft gegenüber den Biden-USA nicht auf.

Quelle: junge Welt