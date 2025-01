Videohinweise am Mittwoch

Trump fordert ETHNISCHE SAUBERUNG des Gazastreifens!

[Trump fordert ETHNISCHE SAUBERUNG des Gazastreifens! Während die Palästinenser allmählich in ihre zerbombten Häuser im Norden des Gazastreifens zurückkehren, hat US-Präsident Donald Trump erklärt, er wolle die Palästinenser aus dem Gazastreifen holen und sie in Ägypten und Jordanien ansiedeln. Trump sagte, er habe diese Bitte an den jordanischen König Abdullah gerichtet und wolle am Sonntag auch den ägyptischen Präsidenten fragen. Trump bezeichnete den Gazastreifen als „Abrissgebiet“ und sagte: „Sie sprechen von wahrscheinlich anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen das ganze Ding einfach aus“. Er fügte hinzu, dass die Aktion „vorübergehend“ oder „langfristig“ sein könnte. Sowohl die Hamas als auch die Palästinensische Autonomiebehörde verurteilten den Vorschlag. Auch Jordanien und Ägypten haben die Idee abgelehnt. Jimmy und der amerikanische Comedian Kurt Metzger diskutieren Trumps Befürwortung der ethnischen Säuberung als Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt.

Quelle: The Jimmy Dore Show, 28.01.2025

KRIEG IN NAHOST: Umsiedlung aus Gazastreifen? Palästinenser äußern sich zum Plan von Trump

US-Präsident Donald Trump ist mit seiner Idee einer Umsiedlung von Bewohnern des zerstörten Gazastreifens in andere arabische Länder bei den Betroffenen auf entschiedene Ablehnung gestoßen. Nur rechtsextreme Politiker in Israel wie Finanzminister Bezalel Smotrich oder der frühere Polizeiminister Itamar Ben-Gvir begrüßten den Vorschlag.

Trump hatte vor Journalisten gesagt, Ägypten und Jordanien könnten die Menschen aufnehmen. Er schlug vor, an einem anderen Ort Wohnungen zu bauen, wo die Palästinenser vielleicht «zur Abwechslung in Frieden leben» könnten. Das könne vorübergehend oder langfristig sein, beantwortete er eine entsprechende Journalistenfrage. Im Gazastreifen leben gut zwei Millionen Menschen.

«Unser Volk wird seine Heimat nicht verlassen»

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas warnte vor einer möglichen Vertreibung der Bewohner des Küstenstreifens, die «eine eklatante Verletzung der roten Linien» darstellen würde. «Unser Volk wird unerschütterlich bleiben und seine Heimat nicht verlassen», stand in einer Erklärung des Präsidentenbüros in Ramallah im Westjordanland.

Auch die islamistische Hamas im Gazastreifen lehnte die Pläne ab. Trump solle aufhören, solche Vorschläge zu machen, die im Widerspruch zu den Rechten des palästinensischen Volkes stünden.

Quelle: WELT Nachrichtensender, 27.01.2025