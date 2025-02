Hinweise des Tages II

dazu auch: USA planen neuen Vertragsentwurf für Zugriff auf ukrainische Rohstoffe Nach dem Scheitern eines umfassenden Rohstoff-Abkommens zwischen der neuen US-Regierung und der ukrainischen Staatsführung strebt Donald Trump US-Medien zufolge nun ein vereinfachtes Abkommen mit der Ukraine an. […] Politiker von CDU und CSU liegen auf derselben Linie wie die US-Republikaner: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zeigte am 25. Januar beim TV-Sender „Welt“ Verständnis für das Vorgehen der USA und sieht auf Seite der deutschen Regierung diesbezüglich eine vertane Chance, um eine Gegenleistung für die eigenen „hohen Leistungen“ von der Ukraine zu erhalten. Wörtlich fragte er: „Hat eigentlich je einer bei uns überhaupt über sowas nachgedacht?“ Auf Nachfrage, ob diese Möglichkeit nicht weiterhin bestehe, urteilte Söder, dass solch ein Vorhaben aufgrund der erfolgten Zusicherungen an die USA nun „schon gelaufen“ seien. Die Rohstoffe „sind jetzt schon weg“. Quelle: multipolar

Anmerkung Christian Reimann: Sowohl der britische als auch der französische Spitzenpolitiker stehen innenpolitisch unter Druck und suchen offensichtlich in der Außenpolitik nach Erfolgen. Aber ob ihnen das beim Thema Ukraine gelingt, kann bezweifelt werden. Denn in der Ukraine haben die USA – lange vor Trumps erster Amtszeit – den größten Einfluss gehabt und alleine fünf Milliarden US-Dollar für Einflussarbeit investiert. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch USAID-Schließung – wer organisiert künftig den Informationskrieg des Westens? Vermutlich wird US-Präsident Trump auch keine „klare und einheitliche Position“ der EU-Europäer erkennen.

Anmerkung Thomas Trares: Upday, eine Nachrichtensuchmaschine, die Kurznachrichten auf Handys schickt, spielt bei diesem „Faktencheck“ die Bedeutung der steigenden Insolvenzen herunter, indem sie auf die höheren Zahlen in den Nuller-Jahren verweist. Diese Art von Relativierung ist beim Thema Insolvenzen seit der Coronakrise oft zu beobachten. Was Upday nicht berücksichtigt, ist, dass es in der Finanzkrise 2008 deutlich mehr Pleiten von Kleinstunternehmen gab, die gesamtwirtschaftlich jedoch kaum ins Gewicht fallen. Bei den Großunternehmen indes erreichen die Insolvenzen heute bereits wieder alte Höchststände. Entsprechend hoch ist heute auch der wirtschaftliche Schaden. Siehe hierzu auch: Insolvenzen – ist die Lage schon so „dramatisch“ wie zu Zeiten der Finanzkrise?