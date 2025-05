Hinweise des Tages II

Militärische Ansätze sind im Nahen Osten auf dem Vormarsch, wo die Militärausgaben um 15 % gestiegen sind, in Europa mit einem Gesamtanstieg von 17 %, angeführt von Westeuropa, das seinen Militärhaushalt um 24 % erhöhte, und in Ost- und Südostasien mit einem Anstieg von 7,5 % bzw. 7,8 %. Die NATO-Länder sind nach wie vor weltweit führend: Auf ihre 32 Mitglieder entfallen 55 Prozent der gesamten weltweiten Militärausgaben, was sich auf 1,5 Billionen US-Dollar beläuft. Quelle: pressenza

dazu: Die Angst Deutschlands vor Frieden

Deutsche Politik verfällt in Panik. In der Ukraine droht Friede. Putin hat einen dreitägigen Waffenstillstand angekündigt, mit der Option auf Verlängerung. In Deutschland setzt man weiter alles daran, eine Lösung des Konflikts zu verhindern und hält am Ziel des Siegs über Russland fest.

Quelle: Gert Ewen Ungar auf RT DE

dazu auch: „Süddeutsche Zeitung“ und „taz“ in Not: In der Ukraine droht Frieden auszubrechen

Quelle: NachDenkSeiten