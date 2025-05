Anmerkung Christian Reimann: Was wollte der neue Bundeskanzler mit seiner Aussage über die Aufhebung der Reichweitenbeschränkung westlicher Waffensysteme an die Ukraine bezwecken? Sehr bedeutsam ist die Wirkung seiner Äußerung in Moskau. Im Kreml wird seit langer Zeit vor einer zunehmenden Eskalation des Ukraine-Konflikts gewarnt. Die deutsche Regierung schweigt künftig öfter über Waffenlieferungen an Kiew, hieß es kürzlich. Nun offenbart der BlackRock-Kanzler, dass es keine Reichweitenbeschränkung für westliche – auch deutsche – Waffen in der Ukraine gebe. Werden die deutschen Taurus-Raketen bereits geliefert und soll die Bevölkerung vom Einsatz erst erfahren, wenn es zu spät ist – und Russland bereits zum Gegenschlag ausgeholt hat? Es würde nicht wundern, wenn dann ein medialer Propaganda-Aufschrei erfolgen würde – nach dem Motto “Der Russe greift uns an”. Bitte lesen Sie dazu auch Feuer frei auf Russland: Bundeskanzler Merz setzt Deutschland Kriegsgefahr aus sowie Laut Merz keine Reichenweitenbeschränkung mehr für Waffen an die Ukraine – Selenskyj am Mittwoch in Berlin und dazu: Klingbeil widerspricht Kurswechsel bei Reichweitenbeschränkung für Ukraine mit einer Anmerkung.

Yesterday, during a lengthy interview, the German Chancellor Friedrich Merz mention the lifting of restrictions on western weapons used by Ukraine. (…)

Some media even claimed that Merz had cleared the path for the delivery of German Taurus cruise missiles to Ukraine. (…)

There had been nothing new in Merz’ announcement. President Joe Biden had lifted all restrictions on U.S. delivered weapons many months ago (…) Britain had even been earlier. (…) France, also many moths ago, had likewise been open to this. Moreover Ukraine has long run out of western donated long range weapons. (…) The last ATACMS strike on Russian targets has happened many months ago. The last interdiction of an ATMCMS strike by Russia was reported on January 17. Strikes with British Storm Shadow or French Scalp missiles have likewise vanished. There was thereby nothing new in Merz’ talk.

Quelle: Moon of Alabama

Die Ukraine muss endlich in die Lage versetzt werden, die militärischen Anlagen, von denen Russland tagtäglich Hunderte von Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen abfeuert, frühzeitig zu zerstören. Russland muss so auf Abstand hinter seine Grenzlinie, tief ins russische Landesinnere gezwungen werden.

Quelle: GMX

Künftig darf die Ukraine mit deutschen Waffen auch Stellungen in Russland angreifen, so Kanzler Merz. Das ruft mitunter heftige Kritik hervor. Noch hat diese neue Linie auf dem Kriegsfeld kaum Auswirkungen.

Quelle: Tagesspiegel