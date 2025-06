Sonnenschein beim Pleisweiler Gespräch mit Felicia Binger und Christine Prayon

Die Wettervorhersage meint es gut mit unseren Gästen und mit uns am kommenden Samstag um 14 Uhr mit Felicia Binger und Christine Prayon beim Pleisweiler Gespräch. Am Freitag wird der Tagungsraum vorbereitet, Stühle aufgestellt, Getränke etc. besorgt. Höchste Zeit also für jene, die sich noch anmelden wollen. Das ist hier unter [email protected] gerade noch möglich.