Hinweise des Tages II

dazu auch: Sahra Wagenknecht zum Putin-Trump-Gipfel in Alaska: Macht endlich Frieden!

Heute treffen sich Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska, um über Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Die Europäer dürfen den Prozess nicht torpedieren. Ein Gastkommentar.

Es ist eine große Chance, dass sich Trump und Putin heute treffen. Nach dreieinhalb Jahren Krieg mit Hunderttausenden Toten und noch weit mehr Verletzten müssen Friedensverhandlungen oberste Priorität haben. Es ist ein gutes Zeichen, dass mittlerweile selbst Nato-Generalsekretär Rutte Kompromissbereitschaft signalisiert.

Die russischen Truppen in der Ukraine rücken vor, es ist ein Gebot des Realismus, anzuerkennen, dass Russland die Krim und die eroberten Gebiete nicht mehr aufgeben wird. Wer deshalb den Krieg fortsetzen will, nimmt endloses Sterben in Kauf. Vor mehr als drei Jahren hätte die Ukraine einen für sie wesentlich vorteilhafteren Frieden ohne größere territoriale Verluste haben können. Damals ging es Moskau vor allem darum, Nato-Militär und gegen Russland gerichtete Raketen in der Ukraine zu verhindern. Das bleibt auch jetzt der Schlüssel für erfolgreiche Friedensverhandlungen.

Quelle: Sahra Wagenknecht in der Berliner Zeitung (Bezahlschranke)

Anmerkung unserer Leserin S.B.: Was Merz und Selenskyj von sich geben, ist alter Wein in neuen Schläuchen. EU und Selenskyj wollen den Donbas und die Krim zurückhaben. Weshalb also sollten Trump und Putin mit ihnen sprechen? Und wer weiß, worüber die beiden noch sprechen? In unseren Medien überschlägt sich die Hysterie aus Angst vor Frieden. Die EU bastelt gerade am 19. Sanktionspaket, also Frieden wollen sie nicht. Ob die Bevölkerung in der EU das noch mitmacht, dass dort ihre Steuermilliarden versenkt werden, und der Krieg sich möglicherweise in ganz Europa ausweitet?

und: Ist ein militärischer Konflikt zwischen der NATO und Russland unvermeidlich?

Der seit vielen Jahren als Naturwissenschaftler in Neuseeland lebende und arbeitende prominente Russe Alexander Kouzminov hat einmal mehr für Globalbridge eine Analyse geschrieben, in der er erklärt, wie es zur heutigen geopolitischen Situation kommen konnte und was es bräuchte, um daraus herauszukommen – und also nicht weiter, wie bisher vor allem auch von Deutschland betrieben, auf einen dritten Weltkrieg hinzusteuern. Er belegt seine Kritik am Westen mit zahlreichen Dokumenten. (cm)

Quelle: Globalbridge