Videohinweise am Samstag
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- OSZE-Beobachter deckt Lügen über den Ukraine-Krieg auf
- Letzter Friedensommer? Steuern wir auf Krieg mit Russland zu?
- Internationale Vereinigung von Völkermordforschern: Israels Vorgehen in Gaza entspricht der rechtlichen Definition von Völkermord
- Wie Superreiche mit Familienstiftungen Steuern umgehen – MONITOR
- Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt
- Deutsche Waffen in Gaza: Das ist Beihilfe zum Völkermord!
- „Wir landen jetzt im digitalen Gefängnis“ – Punkt.PRERADOVIC mit Tom-Oliver Regenauer
- Tagesschau und Co. schreiben bei Israel ab | Weekly mit Fabian Goldmann
- „Żaklin Nastić über AfD, Gaza & Ukraine: Deutschlands Politik steuert auf eine Sackgasse zu“
- MANOVA Im Gespräch: Von Corona bis Gaza (@Aya_Velazquez und Walter van Rossum)
- Dr. Daniele Ganser: Die Geschichte vom bösen Mann (29.8.2025)
- Staatsfunk? Staatsfunk! Warum ARD & Co. vor einem Umbruch stehen – und was sich ändern muss
- Die Tötung des jemenitischen Houthi-Premierministers durch Israel könnte den regionalen Krieg ausweiten
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- OSZE-Beobachter deckt Lügen über den Ukraine-Krieg auf
Benoît Paré, ein Reserveoffizier der französischen Armee und ehemaliger Analyst im Verteidigungsministerium, bringt seine Fachkenntnisse und Erfahrungen als OSZE-Beobachter im Donbas ein.
Original Video
Original Transcript
Translated Transcript
Produced by: Glenn Diesen; Originally Published on: 2025-08-30; Translations by: www.video-translations.org; Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Prof. Glenn Diesen auf X
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 31.08.2025
- Letzter Friedensommer? Steuern wir auf Krieg mit Russland zu?
Steuern wir auf einen Krieg mit Russland zu? Das jedenfalls wollen uns Politik und Mainstream-Medien glauben machen: Spätestens 2029 steht der Russe vor der Tür. Entsprechend laufen die Kriegsvorbereitungen auf Hochtouren und auf allen Kanälen werden wir auf Krieg eingestimmt. Aber will Russland, das der NATO in allen konventionellen Waffenkategorien hoffnungslos unterlegen ist, allen Ernstes das mächtigste Militärbündnis der Welt angreifen? Oder ist es in Wahrheit eher die wahnwitzige Hochrüstung der NATO, sind es Hasardeure wie Merz und seine Freunde aus der „Koalition der Kriegswilligen“, die mit dem Feuer spielen und so den Frieden und die Sicherheit in ganz Europa gefährden? Warum Krieg keine Naturkatastrophe, sondern das Ergebnis falscher politischer Entscheidungen ist, und warum wir alles tun müssen, einen Krieg mit der Atommacht Russland zu verhindern – darum geht es in meiner neuen Wochenschau. Darin rufe ich auch auf zu unserer großen Friedenskundgebung am 13. September um 14 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin. Mit dabei: Dieter Hallervorden, die Rapper Bausa und Massiv, Gabriele Krone-Schmalz, Daniel Aminati und ich. Kommt alle!
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Sahra Wagenknecht, 04.09.2025
Lesen Sie zu der Passage ab Minute 13:35 auf den NachDenkSeiten von Leo Ensel »Nicht ‚kneifen': ‚Reinspringen' – und zwar ‚sportlich'! – Wie ein Oberst a. D. über einen künftigen Krieg mit Russland redet«
- Internationale Vereinigung von Völkermordforschern: Israels Vorgehen in Gaza entspricht der rechtlichen Definition von Völkermord
Intl. Association of Genocide Scholars: Israel’s actions in Gaza meet legal definition of genocide
[Die Internationale Vereinigung von Völkermordforschern sagt, dass Israel in Gaza einen Völkermord begeht. Die Gruppe verabschiedete die Resolution am Sonntag und schloss sich damit einer Reihe von Ländern, Experten und Menschenrechtsorganisationen an, die sagen, dass Israels Vorgehen der Definition der Vereinten Nationen für Völkermord entspricht. Die israelische Führung hat frühere Vorwürfe des Völkermords zurückgewiesen. Mehr als 63.000 Menschen wurden in Gaza getötet, und aufgrund der teilweisen Blockade durch Israel herrscht in Teilen des Gebiets nun Hungersnot. Unterdessen berichtet die Washington Post, dass die Trump-Regierung einen umfassenden Plan für den Wiederaufbau Gazas nach dem Krieg ausarbeitet und das Außenministerium seine Diplomaten im Ausland angewiesen hat, den meisten Inhabern von Pässen der Palästinensischen Autonomiebehörde kein Visum zu erteilen. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: CNN, 01.09.2025
Anmerkung CG: Haben Sie diese Nachricht in den Abendnachrichten bei ARD oder ZDF vernommen? Wir leben im ‘Tal der Ahnungslosen’ durch das Verhalten unserer sogenannten Qualitätsmedien.
- Wie Superreiche mit Familienstiftungen Steuern umgehen – MONITOR
Milliardenerbe – und trotzdem keine Steuern? Als Heinz-Hermann Thiele 2021 starb, hinterließ er seiner Familie wohl ein Erbe in Milliardenhöhe – er war schließlich einer der reichsten Deutschen. Doch dann geschah etwas, das sonst kaum vorkommt: Seine Familie zahlte rund vier Milliarden Euro Erbschaftsteuer. Warum das so besonders ist? Weil viele Superreiche gezielt Steuerschlupflöcher nutzen – zum Beispiel die sogenannten Familienstiftungen. Diese Stiftungskonstrukte werden in Deutschland immer beliebter – und ermöglichen es, die Erbschaftsteuer auf Betriebsvermögen zu umgehen. Wie das funktioniert, wer davon profitiert und was die Politik dazu sagt, zeigen wir in diesem Video. […]
Quelle: WDR Monitor, 01.09.2025
- Hallervorden – Didi gegen den Rest der Welt
Vom Slapstick-Idol zum Charakterdarsteller: Dieter Hallervorden prägte über sieben Jahrzehnte die deutsche Unterhaltung – und bleibt streitbar.
Zum 90. Geburtstag zeigt die Dokumentation den Künstler jenseits der Bühnenrollen: Hallervorden als Familienmensch, Provokateur und unbequemer Geist. Ein Leben zwischen Lachsalven und Skandalen, zwischen Applaus und Widerstand – das Porträt einer Ikone, die nie stillsteht.
Quelle: ARD Mediathek, 01.09.2025
Anmerkung Lutz Hausstein: Das ist eine größtenteils faire Dokumentation über Hallervordens Leben. Ein paar kritische Einordnungen sind zwar drin, aber nie unterhalb der Gürtellinie. Im Großen und Ganzen ist die Doku hochinteressant, zeigt sie doch viel mehr von ihm, als weithin bekannt ist.
- Deutsche Waffen in Gaza: Das ist Beihilfe zum Völkermord!
Viele Deutschen wollen nicht, dass ihre Regierung den Völkermord in Gaza mit Waffenlieferungen unterstützt. Umso wichtiger ist es, dass sie ihre Stimme erheben.
Kommt am 13. September zur großen Friedenskundgebung nach Berlin (14 Uhr, Brandenburger Tor)!
Wir fordern:
Stoppt den Völkermord in Gaza!
Frieden statt Westrüsten!
Keine Wehrpflicht!
Keine Bundeswehrsoldaten in der Ukraine!
Quelle: Bündnis Sahra Wagenknecht, 02.09.2025
Fake-News! Lügen zum Gaza-Krieg aufgedeckt!
Hat Deutschland seine Waffenlieferungen an Israel eingestellt? Gibt es im Gazastreifen keine Hungersnot? Und wäre der Krieg sofort vorbei, wenn die Hamas ihre Geiseln freilassen würde?
Nein! Das sind Fake-News! Aber sie werden in deutschen Medien nach wie vor verbreitet. Obwohl sie längst widerlegt sind.
Wir fordern: Stoppt den Völkermord in Gaza! Stoppt die Waffenlieferungen an Israel! Es braucht Druck. Es braucht laute Stimmen. Es braucht uns alle!
Am 13.09. um 14 Uhr am Brandenburger Tor: Kommt zur großen Antikriegs-Demo! Lasst uns gemeinsam zeigen: Die Wahrheit lässt sich nicht wegbomben.
Quelle: Bündnis Sahra Wagenknecht, 04.09.2025
- „Wir landen jetzt im digitalen Gefängnis“ – Punkt.PRERADOVIC mit Tom-Oliver Regenauer
Unter dem Vorwand „Kinderschutz“ im Netz soll die Altersverifizierung samt digitaler Identität, der e-ID, im Internet kommen. Keine Anonymität mehr, Daten abrufbar für Tec-Konzerne und Behörden. Der Plan wird gerade weltweit ausgerollt. Autor Tom-Oliver Regenauer ist überzeugt: „Das wird das digitale Gefängnis. Das freie Internet ist dann tot“. Wie das bei uns aussehen werde, sei jetzt schon in anderen Ländern wie Großbritannien oder Australien sichtbar. Der Bürger als rechteloser Spielball einer neuen Technokratie? „Ja“, sagt Regenauer und belegt außerdem anhand von Studien, dass die bequeme Nutzung von KI doof macht.
Quelle: Punkt.PRERADOVIC, 05.09.2025
Anmerkung CG: Bestimmt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein sehr spannender Diskussionsbeitrag.
- Tagesschau und Co. schreiben bei Israel ab | Weekly mit Fabian Goldmann
Wenn die deutsche Presse über den Gaza-Krieg berichtet, dominiert die israelische Perspektive. Das fand der Journalist Fabian Goldmann in seiner neuen Auswertung für Jacobin heraus, deren Ergebnisse er diese Woche bei Weekly diskutiert.
Quelle: Jacobin Magazin, 29.08.2025
- „Żaklin Nastić über AfD, Gaza & Ukraine: Deutschlands Politik steuert auf eine Sackgasse zu“
In diesem ausführlichen Gespräch spreche ich mit Żaklin Nastić, langjährige Abgeordnete im Bundestag (2017–2025) und heute Mitglied im Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit (BSW). Wir behandeln zentrale politische und geopolitische Themen – von der Positionierung der AfD über den Gasaustausch im Nahen Osten bis hin zur Situation in Gaza und dem russischen Kriegsverlauf in Ukraine.
Themen im Fokus: Die Rolle und Haltung des BSW gegenüber der AfD im heutigen Parteienspektrum und mögliche Überlappungen oder Abgrenzungen // Deutschlands Außenpolitik in Bezug auf Israel und Gaza, inklusive ihrer Kritik an Militärinterventionen und für einen sofortigen Waffenstillstand Deutschlands Haltung zum Ukraine-Konflikt: Waffenlieferungen, Sanktionen gegen Russland, NATO-Strategie und BSWs Vorschläge zur Friedenslösung
Żaklin Nastić gehört zu den politischen Gründungsfiguren des BSW, das im Januar 2024 aus der Linkspartei hervorging. Mit Sitz im Bundestag prägte sie beispielhaft den Aufbau des BSW-Landesverbandes Hamburg und vertritt eine Mischung aus sozial-ökonomischer Gerechtigkeit, einstelliger Friedenspolitik und Ablehnung einer pro-militaristischen Ausrichtung.
Was dich im Video erwartet: Tiefe Einblicke in kontroverse Themen und politische Spannungsfelder // Eine politische Stimme, die konsequent pazifistische und diplomatische Wege sucht // Hintergrundwissen zur aktuellen Entwicklung in Deutschland, Europa und dem Nahen Osten
Quelle: Żaklin Nastić, 30.07.2025
- MANOVA Im Gespräch: Von Corona bis Gaza (@Aya_Velazquez und Walter van Rossum)
Im Manova-Exklusivgespräch erläutert die Journalistin Aya Velázquez, wie weit die Auswertung der RKI-Files vorangeschritten ist und weshalb der Zusammenhalt der Corona-Opposition auf anderen Themenfeldern wieder zerfiel.
Inhaltsverzeichnis:
00:00 Begrüßung
00:31 Warum Aya Velázquez nicht mehr auf Wikipedia ist
02:18 Wer ist Aya Velázquez?
03:57 Der große China-Artikel von 2020
06:51 Das Menschenbild in den RKI-Files
10:15 Wurden die RKI-Files den Leitmedien angeboten?
11:49 Wie weit ist die Auswertung der RKI-Files?
17:16 Mit verbaler Abrüstung den Mainstream erreichen?
24:53 Die „Spät-Erwachten“ unter dem Radar des Mainstreams
28:57 Corona-Gewinner
32:18 Diese Länder machen die bessere Aufarbeitung
34:58 Die Linke während Corona
37:22 Jeder kann zum Feind werden / Globale (UN)-Agenda
44:19 Eingeständnisse
48:00 Ist aus den Alternativmedien die „Luft draußen“?
51:51 Spaltungen innerhalb wie außerhalb der Opposition
55:06 Menschheitsthema Gaza
Quelle: Manova, 03.09.2025
- Dr. Daniele Ganser: Die Geschichte vom bösen Mann (29.8.2025)
In der internationalen Politik wird immer wieder die Geschichte vom bösen Mann erzählt, den man töten muss, damit die Welt wieder ein friedlicher Ort wird. Diese Geschichte geht so: «Es gibt einen bösen Mann. Eigentlich sind wir gegen Gewalt. Aber in diesem Fall müssen wir leider Gewalt einsetzen. Danach ist die Welt sicher. Und wir können friedlich leben.» Aber diese Geschichte stimmt gar nicht! Wer diese Geschichte erkennt, kann schnell beobachten, dass immer ein neuer böser Mann auftaucht, sobald der alte böse Mann getötet wurde. Im Kern ist die Geschichte Kriegspropaganda, also eine Erzählung, um die Bombardierung eines Landes zu rechtfertigen.
Quelle: Daniele Ganser, 29.08.2025
- Staatsfunk? Staatsfunk! Warum ARD & Co. vor einem Umbruch stehen – und was sich ändern muss
Haben wir einen „Staatsfunk“? Dieses Video beleuchtet Geschichte, Strukturen und Herausforderungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – und stellt die Frage, wie ARD, ZDF & Co. in Zukunft aufgestellt sein müssen.
Themen: Entstehung und Entwicklung des Rundfunks ab den 1920er Jahren // Einfluss von Staat, Wirtschaft und Militär // Welche strukturellen Hebel im System wirken // Warum das Vertrauen schwindet // Vorschläge für eine Rundfunkreform
Kapitelübersicht: 00:00 – Worum wird es gehen? 00:35 – Warum spreche ich von “Staatsfunk”? 01:23 – Faszination der Technik “Rund-Funken” vor 100 Jahren 02:51 – Die Propaganda beginnt mit der Verpackung 05:38 – Hebel 1: Gremien (Räte) 08:34 – Hebel 2: Redaktionshierarchien 11:06 – Hebel 3: Rundfunkbeitrag 14:30 – Prognose: Der Beitrag fällt 15:53 – Staatsfunk als Win-win-win-Lösung 17:08 – Ausblick: Wie der ÖRR deutlich billiger werden könnte
Das Video basiert auf dem Buch „Staatsfunk“ – 80 Seiten kompakte Analyse und Denkanstöße für Meinungsvielfalt und Transparenz im Mediensystem.
Das Buch "Staatsfunk – ARD & Co. sind am Ende – oder müssen neu erfunden werden" von Michael Meyen erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen.
Weitere Links:
"Klimabericht – Analyse von Unternehmenskultur und Betriebsklima im Norddeutschen Rundfunk" (2023)
Studie der Otto Brenner Stiftung (OBS) zu den Rundfunkgremien (2025)
Quelle: Michael Meyen, 02.09.2025
- Die Tötung des jemenitischen Houthi-Premierministers durch Israel könnte den regionalen Krieg ausweiten
Israel’s Killing of Yemen’s Houthi PM May Expand Regional War
[Tausende Trauernde nahmen am Montag in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa an der Beerdigung von zwölf hochrangigen Houthi-Führern teil, die letzte Woche bei einem israelischen Luftangriff getötet worden waren. Unter den Toten befand sich auch der Houthi-Premierminister Ahmed Ghaleb al-Rahawi. Die Houthis regieren seit über einem Jahrzehnt die Hauptstadt und einen Großteil des Nordjemen. In den letzten zwei Jahren haben Houthi-Kämpfer regelmäßig Raketen auf Israel abgefeuert und Schiffe im Roten Meer angegriffen, was sie als Solidaritätsbekundung mit Gaza bezeichneten. Übersetz. d. Videobeschreibung CG]
Quelle: Democracy Now!, 02.09.2025
Anmerkung CG: „Houthi“ ist keine Selbstbezeichnung der Bewegung, sondern eine Bezeichnung, die von außen verwendet wird. Der korrekte Name in ihrer eigenen Terminologie ist „Ansar Allah“, was „Helfer Gottes“ bedeutet.
Rami Khouri: As Scholars Declare Genocide in Gaza, “Will Western Powers Take Action?”
Quelle: Democracy Now!, 02.09.2025
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Der rückschrittliche Journalismus in Deutschland – Küppersbusch TV
Da sind wir wieder! Und am liebsten würden wir wieder gehen: Friedrich Merz musste sich im Realitätscheck seiner Koalition von ProSieben/Sat1/Joyn/Berlusconi-Gruppe wilden Fragen aussetzen. Hat da eigentlich jemand vorher recherchiert? Und wen trifft’s mal wieder? Richtig, die Menschen, die vom Bürgergeld leben. Was ein Zufall Be curious und Tschüss…ähhh falsches Format…viel Spaß und gute Unterhaltung!
0:00 Wow! 0:16 Urlaubs-VLOG 1:51 Drecksarbeit 6:37 @GertScobelYouTube 11:47 Küppis musikalisches Quiz
Die gezeigten Quellen findet ihr hier
Quelle: Küppersbusch TV, 04.09.2025
