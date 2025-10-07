dazu: Regierungskrise in Frankreich: Die drei grundlegenden Probleme der Franzosen

Frankreichs Premier Lecornu ist nach weniger als einem Monat im Amt zurückgetreten. Überraschend ist das nicht. Frankreich versucht, ein Spardiktat zu erfüllen, das zum Niedergang führt. Wer hinschaut, erkennt, dass Frankreich konkret drei Probleme hat. Sie heißen Brüssel, Deutschland und Macron.

Quelle: Gert Ewen Ungar in RT DE

dazu auch: Frankreich ist reif für eine Revolution

Die Augen richten sich auf Präsident Macron. Was hat er nun vor? Hatte er mit dieser Krisensituation gerechnet? War das eventuell Teil eines machiavellistischen Kalküls? Denn in dieser außergewöhnlichen Notsituation verfügt er laut der Verfassung über zusätzliche, eines Autokraten würdige Machtbefugnisse. In beiden Fällen kann der Unmut der Bevölkerung gegenüber der Staatsführung nur noch wachsen. In den Demonstrationen ertönt immer lauter der Ruf nach Macrons Absetzung. Auch bei den etablierten Parteien von links und rechts – und neuerdings sogar aus konservativen Kreisen – wird nun der Rücktritt des Staatspräsidenten als Befreiungsschlag aus der Krise erwogen.

Wie es dann weitergehen soll, ist offen. Weder parlamentarische Neuwahlen noch die eventuelle Wahl eines anderen Präsidenten oder einer Präsidentin könnten voraussichtlich die Bedingungen für einen wirklichen Neubeginn schaffen. Dafür wäre eine tiefgreifende Systemänderung erforderlich. Frankreich ist reif für eine politische Revolution.

Quelle: Rudolf Balmer in der taz

Anmerkung Christian Reimann: Frankreich steckt in einer Krise – ökonomisch und politisch. Aber das Einzige, was dem „taz“-Kommentator einfällt, ist „eine tiefgreifende Systemänderung“. Die sei erforderlich – die Forderung weist jedoch nichts Konkretes auf. Was genau soll oder muss sich in Frankreich ändern? Das bleibt die „taz“ ihrer Leserschaft schuldig. Übrigens: Der französische Präsident, der „in dieser außergewöhnlichen Notsituation“ über „zusätzliche, eines Autokraten würdige Machtbefugnisse“ verfüge, war beim Festakt des 35. Jahrestag der Deutschen Einheit anwesend: Tag der Einheit: Merz ruft zur Verteidigung gegen „Autokratien“ auf und wirbt für den Wehrdienst.