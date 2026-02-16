dazu auch: “Politische Kurzsichtigkeit” Europas: Russland warnt vor einseitiger Isolierung Kremlsprecher Dmitri Peskow warf europäischen Politikern, die weiterhin einen Dialog mit Russland ablehnen, “politische Kurzsichtigkeit” vor. Zuvor hatte der litauische Präsident Gitanas Nausėda einige EU-Staaten kritisiert, die versuchen, “an die Tür des Kremls zu klopfen”. In einem Interview mit dem litauischen Sender LRT sagte Nausėda, Diskussionen über eine Wiederaufnahme diplomatischer Kontakte mit Moskau untergraben die Einheit der EU: “Wir müssen geschlossen handeln und nicht den einen oder anderen Vertreter schicken, um beim Kreml anzuklopfen oder an der Tür zu kratzen.” Peskow konterte, dass jeder europäische Staats- oder Regierungschef auf Wunsch eine direkte Verbindung zu Präsident Wladimir Putin erhalten könne. Der russische Präsident bevorzuge Kontakte “auch dort, wo es sehr ernste Gegensätze gibt”, da der Dialog dabei helfe, Spannungen abzubauen. Politiker, die auf Isolation Russlands beharren, verharrten in einem “absolut kurzsichtigen, irrationalen und unsinnigen Ansatz”, so Peskow weiter. Dies zeige “politische Unkenntnis, politische Kurzsichtigkeit – und sonst nichts”. Quelle: RT DE

dazu auch: Deutsche-Bank-Chef für gemeinsame europäische Schulden für Aufrüstung Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing hat sich für gemeinsame europäische Schulden für Rüstung ausgesprochen. »Eine gemeinsame europäische Finanzierung von Verteidigungsausgaben würde zeigen, dass Europa das Thema Sicherheit wirklich ernst nimmt und sich einig ist«, sagte Sewing der Zeitung Welt am Sonntag laut Vorabmeldung von Freitag. »Internationale Investoren würden das begrüßen, davon bin ich überzeugt«, so Sewing. Er sagte weiter, dass eine gemeinsame Verschuldung nur in »gut begründeten Ausnahmefällen« infrage komme. Die Stärkung der »Verteidigung« sei eine solche Ausnahme. Quelle: junge Welt

dazu auch: Grüne wollen „Rente mit 63“ abschaffen – gemeinsam mit Merz-Plan Die „Rente mit 63“ ist schon länger unter Beschuss. Jetzt wollen auch die Grünen im Bundestag die Rente für „besonders langjährig Versicherte“ abschaffen. Das fordert die Fraktion in einem Antrag von Ende Januar. Demnach soll mit dem früheren Ruhestand bereits ab 2031 Schluss sein. Die Regel schaffe Fehlanreize zur Frühverrentung und begünstige nicht die wirklich belasteten Berufsgruppen, so die Kernkritik der Grünen. Quelle: FR Online

Anmerkung Christian Reimann: Soso, es sollen europäische Unternehmen und Produkte bei öffentlichen Aufträgen oder Förderprogrammen besonders berücksichtigt werden. So transatlantisch wie insbesondere die EU-Kommission eingestellt ist, werden das vermutlich europäische Unternehmen sein, an denen US-Investoren ihre Anteile haben.

Anmerkung unserer Leserin A.F.: Anders als die sichere Lieferung russischen Erdgases über Jahrzehnte hinweg kann man sich bei den „Freunden“ USA alles andere als sicher sein, dass dieses auch noch wesentlich teurere Gas verlässlich geliefert wird. Ein „Freund”, der einem Pipelines sprengt, bzw. dieses veranlasst und jeden, der ihm nicht gefällig ist, sanktioniert, ist alles, aber kein zuverlässiger Geschäftspartner. Und wie man an Kuba, Iran und anderen Ländern sieht, werden auch gerne Drittländer an Lieferungen gehindert, wenn es diesem „Freund“ in seinen hegemonialen Kram passt.

dazu auch: Allensbach-Studie: Die Energiewende als Klassenfrage

Der Rückhalt für eine energiepolitische Transformation schwindet bei den Deutschen. Das ergibt eine aktuelle Umfrage. Neben regionalen Unterschieden und parteipolitischen Präferenzen wird deutlich: Die Energiewende muss sich der Bürger erst einmal leisten können. (…)

Der Allensbach-Studie zufolge verbinden immer mehr Menschen die Energiewende mit Risiken statt mit Chancen. 37 Prozent Prozent der Befragten sehen mehr Risiken für Deutschland, insbesondere was Wettbewerbsfähigkeit und die Bewahrung von Arbeitsplätzen betrifft, 28 Prozent mehr Chancen (S. 20). Die Verfasser der Studie verknüpfen diesen Umschwung vor allem mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 (S. 21). Ab da sei das Risikobewusstsein der Deutschen gestiegen, was den Energieumstieg betrifft. Allensbach deutet lediglich an, dass diese Verunsicherung auf Deutschlands Verzicht auf die Nutzung des verbliebenen Strangs der Nord-Stream-2-Pipeline zurückzuführen sein könnte. Sowie auf das Ansinnen der EU, Gasimporte aus Russland vollständig zu stoppen.

Die Frage nach einer sicheren Energieversorgung hat also an Bedeutung gewonnen, interpretiert das Allensbach-Institut die Umfrage-Ergebnisse.

Quelle: RT DE

und: Hersteller von Pipeline- und LNG-Rohren: „Nord Stream ist noch reparierbar“: Europipe-Chef über Pipeline-Gas, LNG und neue Energie-Realpolitik

Europipe lieferte Rohre für Nord Stream und TurkStream – und bald für LNG in Alaska. Was der Geschäftsführer Carsten Schmickler uns jetzt dazu sagt.

Pipelines verschwinden nicht einfach, nur weil die Politik sie für erledigt erklärt. Carsten Schmickler gehört zur Geschäftsführung von Europipe, einem Unternehmen, das seit Jahrzehnten die Rohre für Europas große Energieprojekte liefert – und erlebt gerade, wie sich die Debatte zwischen Moral, Markt und Macht verschiebt.

Im Interview spricht er über Abhängigkeiten, Realpolitik – und warum bestehende Pipeline-Infrastruktur technisch nicht einfach „abgeschrieben“ ist.

Quelle: Berliner Zeitung

Anmerkung unseres Lesers J.A.: Der technische Fachmann betont es noch einmal: die Versorgung Deutschlands mit Pipeline-Gas aus Russland wäre aus technischer Sicht sofort möglich (ein Strang von Nord Stream 2 ist vollkommen intakt), und die drei gesprengten Pipelines könnten (noch) repariert werden. Es ist nur politisch nicht gewollt – obwohl das Gas bis mindestens 2021 hochwillkommen war.