dazu auch: USA stellen Iran 300 Milliarden Dollar in Aussicht US-Präsident Donald Trump wollte das Mullah-Regime am liebsten stürzen. Nun könnte der Iran gewaltige Summen aus den USA erhalten. Die USA haben dem Iran im Rahmen des geplanten Abkommens US-Regierungskreisen zufolge Zugang zu einem Wiederaufbaufonds im Umfang von 300 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei jedoch, dass der Iran seine Verpflichtungen aus dem Abkommen erfülle, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. Quelle: t-online

Anmerkung Christian Reimann: Ein entsprechendes Abkommen als erster Schritt für echten Frieden ist zu begrüßen. In den USA dürfte die Position von US-Vizepräsident Vance dadurch gestärkt werden. Problematisch könnte die Situation für Israel und seinem Premierminister Netanjahu werden. Seine Position ähnelt einer Zwickmühle, denn nach allem, was bisher über die Verständigung bekannt ist, ist ein Waffenstillstand an allen Fronten vereinbart worden – einschließlich der Kämpfe Israels in Gaza und Libanon. Bitte lesen Sie dazu auch Trumps Iran-Deal – Rechnung ohne den Wirt .

dazu: Starmer redet von Angriff der NATO auf Russland bis 2030, aber die Medien verschweigen es

Am 5. Juni hat der britische Premierminister Keir Starmer in einer Rede in einem Rüstungsbetrieb bestätigt, dass die NATO Russland angreifen könnte. Das war kein Versprecher, das Zitat ist im offiziellen Redeprotokoll auf der Seite des Premierministers nachzulesen. In seiner Rede verteidigte er die steigenden Rüstungsausgaben und verwies auf den anstehenden NATO-Gipfel:

„Wir arbeiten nun schon seit einiger Zeit an diesem Verteidigungsinvestitionsplan, sehr eng mit unseren Streitkräften, wie man erwarten kann, denn diese Zusammenarbeit ist unerlässlich. Welche Fähigkeiten benötigt man am dringendsten und in welchem Zeitraum? Diese Abstimmung erfolgt mit dem Verteidigungsministerium und der gesamten Regierung, denn es handelt sich um eine ressortübergreifende Priorität. Der Plan wird nun vor dem NATO-Gipfel veröffentlicht, der in wenigen Wochen stattfindet. Ein sehr wichtiger Gipfel, bei dem Länder aus aller Welt zusammenkommen. Die NATO ist natürlich das mit Abstand effektivste Militärbündnis, das die Welt je gesehen hat.“

Danach kam der entscheidende Satz:

„Und falls Sie noch eine Erinnerung an die Wichtigkeit dieser Angelegenheit benötigen, die Erkenntnisse unserer Geheimdienste und die Einschätzung anderer NATO-Staaten gehen davon aus, dass es schon 2030 zu einem Angriff durch Russland oder die NATO kommen könnte.“ (…)

Die Staaten der EU provozieren Russland zu einem Angriff, indem sie der Ukraine ihre Lufträume für immer schmerzhaftere Drohnenangriffe auf Ziele in Russland zur Verfügung stellen und indem sie ukrainischen Firmen erlauben, diese Drohnen im (bisher) sicheren europäischen Hinterland zu produzieren. Das waren nur die zwei wichtigsten Beispiele, hinzu kommen die zunehmenden Kaperungen von Handelsschiffen mit Verbindungen zu Russland und so weiter.

All das sind völkerrechtlich gesehen kriegerische Handlungen, diese Staaten sind also formell bereits im Krieg mit Russland, aber Russland reagiert auf diese Provokationen einfach nicht. Zumindest bisher.

Quelle: Anti-Spiegel

Anmerkung Christian Reimann: Hier ist darauf hingewiesen worden, dass Starmer vor Russland-Angriff auf NATO warnt. Zahlreiche deutsche und deutsch-sprachige “Qualitätsmedien” – z.B. der ORF – zeichnen sich tatsächlich durch Weglassen aus, dass der britische Premierminister auch von einem Angriff der NATO auf Russland bis 2030 gesprochen hat. Erst ein “Last updated 15 June 2026” hat das in der Starmer-Rede, die ursprünglich am 5. Juni veröffentlicht worden war, hat korrigiert.

dazu auch: Deutscher Luftwaffenchef droht mit Angriffen auf russische Großstädte

Der Chef der deutschen Luftwaffe, Generalleutnant Holger Neumann, hat Russland in einem Interview für die britische Zeitung The Telegraph mit vernichtenden Angriffen unter anderem auf Kaliningrad, Sankt Petersburg sowie Ziele auf der Kola-Halbinsel, darunter Murmansk, gedroht. Als weiteres Ziel nannte er das Schwarze Meer und die dort stationierte Schwarzmeerflotte.

Deutschland sei bereit, “noch heute Nacht” zu kämpfen, sagte Neumann. Sollte es zu einem Konflikt kommen, werde die Bundeswehr “jeden Zentimeter” des NATO-Bündnisgebiets verteidigen.

Quelle 1: RT DE

Quelle 2: The Telegraph

Anmerkung Christian Reimann: Die deutsche Generalität erweist sich immer mehr als politisch opportun und willfährig. Sie ist dadurch jedoch ein Sicherheitsrisiko für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Bitte lesen Sie dazu z.B. auch Bundeswehr-General will russische „Führungseinrichtungen“ angreifen – und die historische Ignoranz der Bundesregierung sowie Wenn der politische Geist der angeblichen Zeitenwende die Bundeswehr infiltriert und Appell von Militärs an jeden Bürger, sich auf „Verteidigung“ vorzubereiten – militärisch-politischer Verlautbarungsjournalismus vom Spiegel.