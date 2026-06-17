Videohinweise am Mittwoch

Weniger Brot, mehr Spiele – The Grayzone live Max Blumenthal und Aaron Mate diskutieren das Memorandum of Understanding zwischen den USA und dem Iran, das an Trumps 80. Geburtstag unterzeichnet wurde, während der Präsident auf dem Rasen des Weißen Hauses ein Festival von seichter, spät-römischer Propaganda in Form von UFC 250 veranstaltete. Wie wird Israel versuchen, ein Abkommen zwischen Washington und Teheran zu stören? Weiß überhaupt jemand, was in dem Abkommen steht? Und ist ein wankender, bestochener Trump überhaupt in der Lage, es durchzusetzen? Website The Grayzone [LINK] Original Video [LINK] Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated. Quelle: The Grayzone Deutsch, 16.06.2026

Anmerkung CG: Hier ist besonders der zweite Teil interessant. Der vordere Teil wurde von The Grayzone etwas aktueller analysiert.

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Anmerkung CG: Simon David Dressler macht das ziemlich gut und Markus Feldenkirchen lässt eine faire Gesprächsführung zu. Wenn man sich wie Dressler ausschließlich auf das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Verweigerung des Kriegsdienstes an der Waffe aus Gewissensgründen beruft, ist man einerseits zumindest individuell gesehen in der Argumentation schlau raus. Aber wenn beide Seiten darauf verzichten, wenigstens annähernd die Vorgeschichte des „Stellvertreterkriegs” („proxy war“ Boris Johnson im November 2024 in The Telegraph) in der Ukraine korrekt zu erwähnen, wird man als Zuschauer halt trotzdem sehr transatlantisch und einseitig informiert. Dabei müsste man für ein Minimum an Kontext zumindest NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zitieren, der bei einer Pressekonferenz am 7. September 2023 sinngemäß sagte: Russland sei „in den Krieg gegangen, um mehr NATO an seinen Grenzen zu verhindern“ („he went to war to prevent NATO, more NATO, close to his borders“). Außerdem berichtete Stoltenberg, dass Russland vor dem Großangriff 2022 einen Vertragsentwurf vorgelegt habe, der einen Verzicht auf weitere NATO-Erweiterungen verlangt habe. Die NATO habe dies nicht akzeptiert. Stoltenberg sagte nicht, die NATO-Erweiterung habe den Krieg „verursacht“ oder Russland gerechtfertigt. Seine Aussage war, dass dies ein von Russland genanntes Motiv bzw. Ziel gewesen sei. Die offizielle NATO-Position blieb, dass die Verantwortung für den Krieg bei Russland und der Entscheidung von Wladimir Putin liege. Deshalb wird Stoltenbergs Aussage je nach politischer Perspektive unterschiedlich interpretiert: Kritiker der NATO-Osterweiterung werten Stoltenbergs Äußerungen als Eingeständnis, dass die NATO-Frage eine zentrale Kriegsursache gewesen sei. NATO-Vertreter und viele westliche Analysten argumentieren dagegen, dass russische Sicherheitsbedenken nur ein Faktor unter mehreren gewesen seien und der Krieg letztlich auf Putins Entscheidung zurückgehe. Der SPIEGEL – und leider auch Dressler – verzichten sogar auf diesen minimalen Kontext, denn das würde die Bedrohungs-Erzählung „Der Russe kommt“, ja ganz wesentlich stören.

Hierzu auch passend von Ole Nymoen via X [LINK]: »Sehr, sehr bemerkenswert: Die Bundesregierung verweigert die Auskunft, wie viele Anträge auf Kriegsdienstverweigerung es zuletzt gab. Das war bis vor wenigen Monaten noch üblich. Nun widerspricht das dem “Staatswohl”. Scheint super zu laufen, die Kriegstreiberei.«

Gundgesetz Artikel 4 Absatz 3: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.“ [LINK]

Gesetz über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe aus Gewissensgründen (Kriegsdienstverweigerungsgesetz – KDVG) [LINK]

Zur Kriegsdienstverweigerung (KDV) auch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA; LINK)

Hierzu von der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen e.V. (DFG/VK; LINK) ein Ratgeber, speziell zur Verweigerung des neuen Wehrdienstes – So geht‘s! [LINK]