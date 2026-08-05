Videohinweise am Mittwoch
Hier finden Sie in der Regel am Mittwoch und am Samstag einen Überblick über interessante Videobeiträge aus anderen Medien und Veröffentlichungen. Wenn Sie auf “weiterlesen” klicken, öffnet sich das Angebot und Sie können sich aussuchen, was Sie anschauen wollen. Die Videohinweise sind auch auf unserer YouTube-Seite als spezielle Playlist verfügbar. (CG: Christian Goldbrunner)
Hier die Übersicht; Sie können mit einem Klick aufrufen, was Sie interessiert:
- Gabriele Krone-Schmalz „Feindbilder dekonstruieren“
- Beendet der Iran das US-Imperium?
- NATO treibt Europa in einen totalen Krieg gegen Russland | Jan Oberg
- Flassbeck spricht: Deutschlands gefährlicher Sparkurs | Folge 13
- Max Blumenthal analysiert Netanyahus bislang verzweifeltsten Besuch in Washington
- Seyed M. Marandi: Marokko überfällt Spanien? Die USA disziplinieren ihre Stellvertreter
- Sagen, was ist [Navid Kermani]
- Könnte Kuba unser nächster Krieg werden? / Joe Kent & Lt. Col. Daniel Davis
- Lesung – Die Akte Guérot
- Gute Enteignung, böse Enteignung? – Ep. 364
- Das sind die Konsequenzen von Israels Siedlungspolitik – Analyse mit Daniel Gerlach | ZDFheute live
- Über Geschichtsvergessenheit und die Angst vor einem neuen Krieg
- Israels dunkler Skandal und der nächste verdeckte Krieg
- Propaganda aus dem CIA-Playbook | Dr. Jonas Tögel
- Ukraine greift Iran an – die Geopolitik dahinter
- Der Krieg gegen den Iran gerät außer Kontrolle: Die Zahl der US-Opfer steigt, während dem Militär die Raketen ausgehen
- Haushaltshelferin: „Ich bin jetzt fast 56 und schon jetzt am Ende…“
- Pohlmann & Wellbrock: #1 Wohin mit all dem geopolitischen Weltschmerz?
- Dramatischer Geburtenrückgang seit Corona-Impfungen: IDA-Sprechstunde – Gunter Frank & Kay Klapproth
- Rudolphs Runder Tisch #3: Tino Eisbrenner & Yann Song King über widerständige Kultur
- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
Vorbemerkung: Wir kommentieren, wenn wir das für nötig halten. Selbstverständlich bedeutet die Aufnahme in unsere Übersicht nicht automatisch, dass wir mit den Aussagen der jeweils zitierten Beiträge anderer Medien einverstanden sind. Verantwortlich für die Richtigkeit der zitierten Aussagen sind die jeweiligen Quellen und nicht die NachDenkSeiten. Sie können uns bei der Zusammenstellung der Videohinweise unterstützen, indem Sie interessante Fundstücke mit Quellenangabe an die Adresse [email protected] schicken. Bitte senden Sie keine Videos an uns, sondern nur Links, da wir in dieser Zusammenstellung ausschließlich zitieren und keine Videos veröffentlichen. Wenn Sie diese Übersicht für hilfreich halten, dann weisen Sie doch bitte Ihre Bekannten auf diese Möglichkeit der schnellen Information hin.
- Gabriele Krone-Schmalz „Feindbilder dekonstruieren“
Ein Vortrag im Rahmen einer Ringvorlesung der Uni Hamburg in der Mennonitenkirche | Hamburg 02.06.2026
00:00 Begrüssung durch den Pastor
02:10 Einleitung des zuständigen Professors
07:25 Ankündigung des Vortrags von Gabriele Krone-Schmalz
08:50 Beginn des Vortrag von Frau Gabriele Krone-Schmalz
Quelle: Gabriele Krone-Schmalz, 12.07.2026
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- Beendet der Iran das US-Imperium?
Am 14. September 2026 erscheint mein neues Buch “Kampf der Giganten”. Im Buch behandle ich auch den illegalen Angriff der USA auf den Iran vom 28. Februar 2026. Die USA haben diesen Krieg verloren. Der Iran habe die USA «schachmatt» gesetzt, sagt US-Historiker Robert Kagan, ein bekannter Vertreter der Neocons. «Mit der Kontrolle über die Straße von Hormuz hält Iran den Schlüssel zur ganzen Region in der Hand und wird damit auch ein Schlüsselakteur auf der Weltbühne», so Kagan. Die Niederlage der USA im Irankrieg sei schwerwiegender als jene in Vietnam. Hier könnt ihr das Buch bestellen:
Das neue Buch von Daniele Ganser erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Dr. Daniele Ganser ist Schweizer Historiker und Friedensforscher. Er ist Leiter des Swiss Institute for Peace an Energy Research (SIPER).
Quelle: Daniele Ganser, 26.07.2026
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- NATO treibt Europa in einen totalen Krieg gegen Russland | Jan Oberg
Dr. Jan Oberg ist ein schwedischer Friedens- und Konfliktforscher, Autor und Mitbegründer der Transnational Foundation for Peace and Future Research.
Jans Substack [LINK]; Jens Website [LINK]
Lenas Substack [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Weltgeschehen im Kontext – Deutsch, 31.07.2026
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- Flassbeck spricht: Deutschlands gefährlicher Sparkurs | Folge 13
Flassbeck spricht über den Bericht der Schuldenkommission. Diese Kommission wurde eingesetzt, um Vorschläge zur Revision der Schuldenbremse vorzulegen. Das Ergebnis ist, so Flassbeck, skandalös. In dieser Kommission wurde die makroökonomische Ebene vollständig ignoriert. Man empfiehlt Maßnahmen zu Reduktion der Schulden beim Staat, ohne auch nur eine Sekunde dran zu denken, dass der Staat und seine Schulden eingebettet sind in die Gesamtwirtschaft und ohne die Wirkungen auf die anderen Sektoren nicht ernsthaft betrachtet werden können. Doch diese Kommission wurde von sogenannten Finanzwissenschaftlern dominiert, die nur den Staat als solchen kennen und von volkswirtschaftlichen Zusammenhängen keine Ahnung haben. Der entscheidende Zusammenhang, dass nämlich der Schuldenabbau des Staates nicht gelingen kann, weil er noch einmal höhere Leistungsbilanzüberschüsse erfordern würde, wird einfach ausgeblendet. Das ist Kindergartenökonomik, die die deutsche Politik noch viel tiefer in eine Sackgasse führt.
Im neuen Format auf dem Kanal des Westend Verlags analysiert Flassbeck wöchentlich die entscheidenden Entwicklungen der Weltwirtschaft – ruhig, präzise und jenseits gängiger Narrative.
Heiner Flassbeck studierte Volkswirtschaft in Saarbrücken und wurde 1987 an der FU Berlin promoviert. Er arbeitete im Stab des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und danach im Bundesministerium für Wirtschaft. Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin war er von 1988 bis 1998 Leiter der Abteilung Konjunktur. Im Jahr 1998 wurde Heiner Flassbeck zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen ernannt. Von August 2003 bis Dezember 2012 war er bei UNCTAD in Genf Direktor der Abteilung für Globalisierung und Entwicklungsstrategien. Mit Friederike Spiecker zusammen hat er in den Jahren 2020 und 2022 einen “Atlas der Weltwirtschaft” herausgebracht, der bei Westend erschienen ist.
Die Bücher von Heiner Flassbeck erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler vor Ort oder beispielsweise via Buchkomplizen [LINK].
Quelle: Westend Verlag, 16.07.2026
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- Max Blumenthal analysiert Netanyahus bislang verzweifeltsten Besuch in Washington
Max Blumenthal von The Grayzone spricht mit Kei Pritsker darüber, wie Israel seine Einflussagenten im Pentagon und in den Medien mobilisiert, um Präsident Donald Trump weiterhin in einen scheiternden Krieg gegen den Iran zu verwickeln, in dem den USA die Abstandswaffen und Abfangflugkörpervorräte ausgehen, und warum Netanyahu für ein rekordverdächtiges achtes Treffen mit Trump nach Washington DC zurückgekehrt ist.
Website The Grayzone [LINK]
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Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 30.07.2026
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- Seyed M. Marandi: Marokko überfällt Spanien? Die USA disziplinieren ihre Stellvertreter
Prof. Seyed Mohammad Marandi ist ein ehemaliger Berater des iranischen Atomverhandlungsteams. Prof. Marandi spricht über die 60.000 Marokkaner, die nach Spanien stürmten, sowie über die mögliche Ermutigung durch die USA und Israel, um Marokko zu belohnen und Spanien zu bestrafen.
Prof. Glenn Diesen auf X [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Glenn Diesen Deutsch, 02.08.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten den Kommentar von Jens Berger „Ceuta – an Pedro Sanchez wird ein Exempel statuiert“ [LINK]
Migrantensturm vor Ceuta: Was Muslime und Rechte übersehen
Quelle: Actuarium, 31.07.2026
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70.000 Menschen im Ansturm: Der geplante Kollaps Europas?
Wer zieht bei der Ceuta-Flüchtlingskrise die Fäden? Von den Abraham-Abkommen bis zur Anerkennung Palästinas durch Spanien – wir analysieren den geopolitischen Druck auf Sanchez und die Rolle Israels. Wird Migration als Waffe gegen Europa eingesetzt? Wir blicken hinter den Populismus von rechts und beleuchten die Spannungen zwischen Marokko und Algerien.
Quelle: REALTALK MEDIA, 02.08.2026
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- Sagen, was ist [Navid Kermani]
Dieser Auszug aus der Rede von Navid Kermani beim feierlichen Rekrutengelöbnis im Bendlerblock lohnt sich nicht nur wegen des dummen Gesichts, das Verteidigungsminister Pistolius dabei macht… Smiley!
“Zu sagen, was ist, bleibt die revolutionärste Tat.”
R.L.
Quelle: Martin Sonneborn, 30.07.2026
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Lesen Sie hierzu auch auf den NachDenkSeiten den Kommentar von Marcus Klöckner »Rede zum Gelöbnis der Bundeswehr: „… wird es Ihre Pflicht sein, den Befehl zu verweigern“« [LINK]
- Könnte Kuba unser nächster Krieg werden? / Joe Kent & Lt. Col. Daniel Davis
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Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: Daniel Davis Deep Dive Deutsch, 05.08.2026
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Marco Rubio veröffentlicht paranoide Aktivisten-Blacklist
Max Blumenthal und Aaron Maté von The Grayzone über die Veröffentlichung einer paranoiden schwarzen Liste von amerikanischen Anti-Kriegs-Aktivisten durch Außenminister Marco Rubio und darüber, wie er sie ausnutzt, um für eine militärische Invasion Kubas zu argumentieren.
Website The Grayzone [LINK]
Original Video [LINK]
Disclaimer: Read by A.I. Voices. Auto-translated.
Quelle: The Grayzone Deutsch, 27.07.2026
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Ein neuer McCarthyismus? Der eskalierende Krieg der Republikaner gegen linke Gruppen
Während die Trump-Regierung damit droht, ihre „globale Kampagne zur Zerschlagung des radikal-linken Terrorismus“ zu verschärfen, werfen wir einen Blick auf einen neuen, 100-seitigen Bericht, den das Außenministerium letzte Woche veröffentlicht hat und in dem der kubanischen Regierung vorgeworfen wird, eine „anhaltende Subversionskampagne gegen die Vereinigten Staaten“ zu führen. Der Bericht behauptet, Kuba habe eine Reihe von Gruppen in den Vereinigten Staaten unterstützt, darunter die National Lawyers Guild, Pastors for Peace, das National Network on Cuba und die feministische Antikriegsorganisation CodePink.
Unterdessen hat der von den Republikanern geführte Finanzausschuss des Repräsentantenhauses (House Ways and Means Committee) letzte Woche BreakThrough News vorgeladen und von dem unabhängigen Online-Nachrichtenportal die Herausgabe interner Korrespondenz und Finanzunterlagen verlangt. BreakThrough News gibt an, wegen seiner Berichterstattung über Massenabschiebungen in den USA, Missbräuche durch die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE), Solidarität mit Kuba und Palästina sowie die US-Außenpolitik ins Visier genommen zu werden.
0:00 Einleitung
2:38 Medea Benjamin
10:57 Rania Khalek
Quelle: Democracy Now!, 28.07.2026
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- Lesung – Die Akte Guérot
Aufzeichnung der Lesung vom Dienstag, dem 7. Juli ’26 im Saalbau Gutleut in Frankfurt am Main. Carlos A. Gebauer (Hg.) liest, zusammen mit dem Schauspieler Gunter Schoß aus seinem neuen Buch „Die Akte Guérot“
Die „Akte Guérot“ ist weit mehr als ein arbeitsrechtlicher Einzelfall.
Der Fall wirft grundsätzliche Fragen auf: Wie verändern sich Rechtsstaatlichkeit, Verfahrensfairness und richterliche Praxis in Deutschland seit der „Zeitenwende“ ab 2020? Welche Folgen hat es, wenn aus Sachfragen Rechtsfragen werden und Gerichte zunehmend ohne Sachverständige entscheiden?
Damit wird die „Akte Guérot“ zu einer Fallstudie von allgemeiner Bedeutung – für Juristen, Studierende und alle, die sich für die Zukunft des Rechtsstaats und die Entwicklung des Arbeitsrechts interessieren.
Veranstalter: Wake Center e.V. in Kooperation mit: NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main – Frankfurter FriedensGespräche – Westend Verlag – Deutscher Freidenker-Verband e.V. Landesverband Hessen
𝗜𝗻𝗵𝗮𝗹𝘁: 00:00 – Begrüßung und Einführung in die „trockene“ Juristerei 02:12 – Der Fall: Vorstellung der Klägerin und ihrer Publikationen 02:47 – Die Stellenausschreibung und das Bewerbungsverfahren der Universität Bonn 04:49 – Die Entscheidung der Berufungskommission 05:36 – Einführung der Ordnung zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis (GWPO) 06:22 – Plagiatsvorwürfe durch die FAZ und das interne Ermittlungsverfahren 07:34 – Die Kündigungsentscheidung der Universität 08:09 – Die Klage und die Argumentation der Klägerin (Zitierfehler vs. Plagiat) 09:06 – Gegenargumente der Universität 09:56 – Urteilsgründe des Arbeitsgerichts: Die Täuschung im Bewerbungsverfahren 11:02 – Wissenschaftliche Redlichkeit vs. Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) 13:32 – Analyse spezifischer Textstellen und Endnoten 14:59 – Vorsatz und Verschleierung beim wissenschaftlichen Fehlverhalten 17:09 – Der Irrtum der Berufungskommission 19:30 – Verhältnismäßigkeit der Kündigung und Abmahnung 21:11 – Formale Verfahrensfehler: Gremienbesetzung und Anhörung 23:43 – Überleitung zum Bundesverfassungsgericht (Meinungsfreiheit) 27:30 – Die Berufungsbegründung (Landesarbeitsgericht Köln) 30:51 – Kritik am erstinstanzlichen Urteil: „Argumentativer Trick“ 35:10 – Ergänzende Schriftsätze: Forderung nach Sachverständigengutachten 37:07 – Exkurs: Tatsachenbehauptungen im Schutzbereich der Meinungsfreiheit 41:35 – Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln (Ablehnung der Berufung) 47:32 – Zusammenfassung zur Wissenschaftsfreiheit 48:57 – Die Nichtzulassungsbeschwerde zum Bundesarbeitsgericht 53:14 – Kritik an der Fachkunde der Arbeitsgerichte 1:01:24 – Zur Unabhängigkeit im öffentlichen Dienst und Gewaltenteilung 1:03:53 – Kernsätze der Verfassungsbeschwerde 1:05:51 – Abschließende Bemerkungen zum Willkürverbot 1:07:30 – Literarischer Ausklang: Ambrose Bierce und Formfehler
Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 29.07.2026
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Diskussion – Die Akte Guérot
Aufzeichnung der Diskussion vom Dienstag, dem 7. Juli ’26 im Saalbau Gutleut in Frankfurt am Main.
Diskussionsteilnehmer: Prof. Dr. Ulrike Guérot – Politikwissenschaftlerin und Publizistin // Carlos A. Gebauer – Herausgeber von „Die Akte Guérot“ // Markus J. Karsten – Moderation, Geschäftsführung Westend Verlag // Gunter Schoß – Schauspieler, Synchronsprecher // Angela Richter – Regisseurin und Autorin
Veranstalter: Wake Center e.V. in Kooperation mit: NachDenkSeiten-Gesprächskreis Frankfurt am Main. Frankfurter FriedensGespräche, Westend Verlag, Deutscher Freidenker-Verband e.V. Landesverband Hessen
𝗜𝗻𝗵𝗮𝗹𝘁: 00:00 – Begrüßung und Einleitung zum zweiten Teil 00:52 – Perspektiven der Podiumsgäste: Verlag, Schauspiel und Jura 03:25 – Analyse der “Arglist”: Widersprüche im juristischen Vorgehen 05:43 – Politische Dimensionen und die Verengung des Debattenraums 08:31 – Die Genese des Konflikts: Von Corona-Kritik zum Ukraine-Diskurs 11:15 – Ökonomische Aspekte: Drittmittel vs. unliebsame Publikationen 13:46 – Chronologie der Ereignisse: Plagiatsvorwürfe und Suspendierung 17:54 – Warum ist Ulrike Guérot “gefährlich”? – Eine juristische Einschätzung 21:49 – Wissenschaftsfreiheit und die Rolle des Publikums (Fußball-Metapher) 23:50 – Zuschauerfragen: Hat der “kleine Mann” vor Gericht noch eine Chance? 26:31 – Ausblick auf Karlsruhe und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 32:26 – Danksagung für die Unterstützung durch Crowdfunding 33:26 – Der Link zwischen Meinungsfreiheit, Wissenschaft und Berufsfreiheit 37:00 – Vergleich mit anderen prominenten Plagiatsfällen 40:25 – Rekapitulation der Berufungskriterien an der Universität Bonn 44:30 – Fazit zur medialen Präsenz und den Konsequenzen 46:14 – Schlussplädoyer und Verabschiedung
Quelle: Frankfurter FriedensGespräche, 29.07.2026
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- Gute Enteignung, böse Enteignung? – Ep. 364
Die Vergesellschaftung von Wohnraum auf Landesebene will die Bundesregierung grundsätzlich verbieten, damit entmachtet sie die Souveränität der Länder und stellt sich hinter ausländische Investoren, die um ihre Profite bangen.
Angeblich würden Kampagnen wie „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ dem Wohnungsbau in Deutschland schaden. Dieser Kampf gegen Vergesellschaftung und Enteignung ist hochinteressant, da in anderen Fällen Eigentum durchaus angetastet wird – aber immer nur dann, wenn es dem Wirtschaftsstandort Deutschland im ganzen hilft.
Das wirft auch Fragen für die Linken auf: Manchmal bekam man in den Debatten der vergangenen Jahre den Eindruck, das Grundgesetz selbst bahne den Weg in den Sozialismus, dabei wurde gern übersehen, dass jede Enteignung Entschädigungszahlungen verlangt.
Zudem sollten wir das Thema noch auf einer internationalen Ebene betrachten: Der Wirtschaftshistoriker Nicholas Mulder hat festgestellt, dass wir gerade eine große Welle der Verstaatlichung erleben. Dies bedeutet aber keineswegs eine Schwächung des Kapitalismus.
Mehr dazu von Ole Nymoen und Wolfgang M. Schmitt in der neuen Folge von „Wohlstand für Alle“!
Quelle: Wohlstand für Alle, 29.07.2026
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- Das sind die Konsequenzen von Israels Siedlungspolitik – Analyse mit Daniel Gerlach | ZDFheute live
Im Westjordanland nehmen Siedlergewalt, Vertreibungen und israelische Militäreinsätze zu. Nahost-Experte Daniel Gerlach sieht darin keine einzelnen Übergriffe, sondern eine politische Strategie der israelischen Regierung. Gerlach warnt vor einer schleichenden Annexion und davor, dass eine Zwei-Staaten-Lösung immer unrealistischer wird.
Außerdem kritisiert Gerlach die Haltung Deutschlands: Zwar lehne die Bundesregierung Sanktionen gegen einzelne gewalttätige Siedler nicht grundsätzlich ab. Weitgehende europäische Maßnahmen, etwa ein Importverbot für Produkte aus israelischen Siedlungen, trage die Bundesregierung jedoch nicht mit. Damit stelle sich Deutschland gegen einen in der EU weit verbreiteten Konsens.
00:26 Zunahme von Gewalt
04:25 Sicherheitsverantwortung bei jüdischen Siedlern
11:59 Israelische Wahlen im Oktober
17:40 Europäische Haltung im Konflikt
Hier auf ZDFheute Nachrichten erfahrt ihr, was auf der Welt passiert und was uns alle etwas angeht: Wir sorgen für Durchblick in der Nachrichtenwelt, erklären die Hintergründe und gehen auf gesellschaftliche Debatten ein. Diskutiert in Livestreams mit uns und bildet euch eure eigene Meinung mit den Fakten, die wir euch präsentieren. Abonniert unseren Kanal, um nichts mehr zu verpassen.
Quelle: ZDFheute Nachrichten (1,83 Mio. Abonnenten), 21.07.2026
Anmerkung CG: Nebenbei bemerkt ist es immer noch nicht nachvollziehbar, wieso das ZDF ungefragt einfach seine Youtube-Zuschauer duzt. Ich glaube kaum, dass die Mehrzahl der Zuseher nicht volljährig ist.
- Über Geschichtsvergessenheit und die Angst vor einem neuen Krieg
Irina Alexandrowna Skortschenko hütet eines der bedeutendsten historischen Erbe der Welt: Als Forschungsleiterin des Museums der Schlacht von Stalingrad in Wolgograd bewahrt sie die Erinnerung an das Grauen eines Vernichtungskrieges, der Millionen Menschen das Leben kostete. In diesem bewegenden Gespräch mit Patrik Baab mahnt sie, dass das Vergessen historischer Fakten der erste Schritt zur Wiederholung der Katastrophe ist.
Im Gespräch mit Patrik Baab geht es um: Auftrag gegen das Vergessen: Warum das Museum in Wolgograd mehr als ein Ort der Exponate ist und wie persönliche Schicksale wie das des Arztes Ponomarenko die Geschichte lebendig halten. Jenseits der Wolga gibt es für uns kein Land: Die strategische und psychologische Bedeutung Stalingrads und warum der Widerstand dort zur entscheidenden Wende des Zweiten Weltkriegs wurde. Der Preis des Krieges: Warum Politiker Kriege entscheiden, aber stets die Zivilbevölkerung den höchsten Preis zahlt – von der brennenden Wolga bis zu den verschleppten Kindern. Verfälschung der Geschichte: Ein kritischer Blick auf die heutige mediale Aufarbeitung der Befreiung von Auschwitz und die Gefahr, wenn historische Wahrheiten politischen Interessen geopfert werden. Der kulturelle Code Russlands: Warum der 9. Mai ein „Fest mit Tränen in den Augen“ bleibt und wie die Erinnerung tief in der Identität jeder russischen Familie verwurzelt ist. Botschaft an die Jugend: Wie man jungen Generationen, die Krieg nur aus Medien kennen, den Wert des Friedens vermittelt und warum ein Volk ohne Vergangenheit keine Zukunft hat. Hoffnung auf Versöhnung: Irinas persönlicher Schmerz über neue Konfrontationen und ihr unerschütterlicher Glaube an die Vernunft und ein friedliches Miteinander der Völker.
„Krieg ist das allerschlimmste – ich hätte mir nie vorstellen können, dass sich das wirklich wiederholt und ich das mit eigenen Augen erleben würde.“
Irina Alexandrowna Skortschenko ist eine mahnende Stimme der Vernunft in einer Zeit der neuen Eiszeit. Sie zeigt uns, dass Versöhnung möglich war und dass die Qualität unseres Zusammenlebens allein davon abhängt, ob wir aufbauen oder zerstören wollen.
Ein Gespräch über historische Verantwortung, den Schmerz der Erinnerung und die unermüdliche Arbeit für eine friedliche Zukunft.
Hier finden Sie die originale Version des Interviews [LINK]
Kapitel: 00:00 – Einleitung: Deutsche Panzer im Donbass – Ein schmerzhafter Rückblick 01:51 – Der Auftrag des Stalingrad-Museums: Bewahren gegen das Vergessen 03:03 – Persönliche Reliquien: Wie das Museum Vermissten einen Ort gibt 04:54 – Das Schicksal des Arztes Ponomarenko: Ein Bericht geschrieben mit Blut 08:26 – Scharfschütze Wassili Saizew: „Jenseits der Wolga gibt es für uns kein Land“ 12:01 – Die Zivilbevölkerung in der Schlacht: Überleben in Ruinen und brennenden Flüssen 14:07 – Das Traktorenwerk: Panzerproduktion unter direktem Beschuss 15:08 – Die Kapitulation von Paulus: Vom Feind zum Zeugen der Anklage 17:08 – Stalingrad als strategische Wende des Zweiten Weltkriegs 17:58 – Geschichtsverfälschung heute: Die Befreiung von Auschwitz 19:17 – Der 9. Mai: Ein „Fest mit Tränen in den Augen“ als kultureller Code 20:56 – Vermittlung an die Jugend: Emotionale Geschichte am Mamajew-Hügel 22:33 – Gefahr der Geschichtsvergessenheit: Wer nichts weiß, muss viel glauben 23:53 – Ein persönliches Wort: Die Angst vor der Wiederholung der Geschichte 25:17 – Politik vs. Menschlichkeit: Warum Kriege veraltete Wege sind 26:13 – Die russische Seele: Mitgefühl statt Hass gegenüber Gefangenen 27:18 – Rassismus und Russophobie: Die zerstörerische Kraft neuer Ideologien 28:13 – Hoffnung auf Versöhnung: Vernunft in einer gemeinsamen Welt 29:21 – Botschaft an Deutschland: Das Streben nach Frieden und Miteinander
Hinweis: Dieses Interview dient der politischen Meinungsbildung und freien Meinungsäußerung gemäß Art. 5 GG.
Website Patrik Baab [LINK]
Quelle: Patrik Baab, 05.07.2026
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- Israels dunkler Skandal und der nächste verdeckte Krieg
Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris spricht mit der in Beirut ansässigen unabhängigen Journalistin Vanessa Beeley über einen erschütternden Skandal, der in Israel selbst zunehmend öffentlich wird. Im Mittelpunkt stehen Berichte über ritualisierten sexuellen Kindesmissbrauch, Aussagen israelischer Fachleute, mutmaßlich einflussreiche Täter, das Versagen staatlicher Institutionen und die Frage, weshalb diese Recherche im Westen kaum Beachtung findet.
In der zweiten Hälfte richtet sich der Blick auf Syrien und die wachsende Gefahr eines neuen regionalen Krieges. Beeley analysiert die Rolle Al-Jolanis, ausländischer Akteure und bewaffneter Gruppen sowie die Frage, ob im Hintergrund bereits eine neue Front vorbereitet wird.
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 17. Juli 2026 auf deren YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus zur Meinungsbildung zu diesem Thema beizutragen.
Hinweis zur Quellenlage: Das Interview bezieht sich auf eine Recherche des israelischen Investigativmediums Shomrim, auf Aussagen israelischer Fachleute sowie auf Vanessa Beeleys Artikel vom 31. Mai 2026. Angaben zu mutmaßlichen Tätern, organisierten Strukturen oder institutioneller Verantwortung, die bislang nicht behördlich oder gerichtlich abschließend festgestellt wurden, werden als Vorwürfe, Zeugenaussagen oder fachliche Einschätzungen wiedergegeben. Dimitri Lascaris weist im Interview ausdrücklich darauf hin, dass sich die geschilderten Vorwürfe nicht auf einen einzelnen Teil der israelischen Gesellschaft beschränken; Vanessa Beeley bestätigt dies ausdrücklich. Das Video erhebt keinen pauschalen Vorwurf gegen die israelische Bevölkerung, jüdische Gemeinschaften oder einzelne Berufsgruppen.
ÜBER VANESSA BEELEY: Vanessa Beeley ist eine britische unabhängige Journalistin, Autorin und Fotografin, die seit vielen Jahren vor Ort über Syrien, den Libanon, Palästina, den Irak und weitere Konflikte im Nahen Osten berichtet.
ÜBER DIMITRI LASCARIS: Dimitri Lascaris ist Journalist und Rechtsanwalt. Als Anwalt ist er auf Sammelklagen, internationales Recht und Menschenrechte spezialisiert. Er war Mitglied der Schattenkabinette der Grünen Parteien Kanadas und Quebecs. Im Jahr 2020 kandidierte er für den Vorsitz der Grünen Partei Kanadas und belegte den zweiten Platz. Er ist außerdem Gründer und Herausgeber des YouTube-Kanals „Reasons 2 Resist with Dimitri Lascaris: / @reason2resist
Über unser Importprogramm: In diesem Programm veröffentlichen wir Inhalte von externen Autoren und Journalisten. Dazu gehören sowohl internationale als auch lokale Inhalte, die nach unserer redaktionellen Meinung in der Medienlandschaft nicht ausreichend berücksichtigt werden. Die Inhalte spiegeln nicht unbedingt die eigene redaktionelle Haltung von acTVism Munich wider.
[Umfangreiche Quellenangaben und weiterführende Berichte und Recherchen israelischer Medien in der Youtube-Videobeschreibung]
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 24.07.2026
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- Propaganda aus dem CIA-Playbook | Dr. Jonas Tögel
Ein Team des Senders RTL hat heimlich auf einem meiner öffentlichen Vorträge gefilmt, mein Publikum belästigt und diffamiert mich als “Verschwörungstheoretiker”. In diesem Vortrag sehe ich mir den RTL-Beitrag im Detail an und analysiere ihn auf Propaganda.
Mein Fazit: Ein unterirdischer Beitrag, der alte Diffamierungstaktiken des amerikanischen Geheimdienstes CIA wieder aufwärmt und in modernem Gewand verpackt. Argumente? – Gibt es nicht. Dafür reichlich Abwertung durch Framing und Verklammerung – wie ich in meinem Vortrag ausführlich erkläre.
Dieses Video ist zuerst auf dem Kanal von Jonas Tögel erschienen [LINK]
Quelle: Westend Verlag, 02.08.2026
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- Ukraine greift Iran an – die Geopolitik dahinter
In diesem Video sprechen Menschenrechtsanwalt Dimitri Lascaris und Russland-Experte John Helmer über eine überraschende Eskalation: Warum griff die Ukraine ein iranisches Schiff im Kaspischen Meer an – und wer könnte hinter dieser neuen Front stehen?
Das Gespräch führt von einem angespannten Treffen zwischen Sergej Lawrow und Marco Rubio bis zur Frage, ob Russland den Iran tatsächlich mit Geheimdienstinformationen unterstützt. Was verbindet den Krieg in der Ukraine mit den Angriffen auf US- und CIA-Ziele in Westasien – und drohen bislang getrennte Konflikte miteinander zu verschmelzen?
Dieses Video wurde von Reason2Resist produziert und am 28. Juli 2026 auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir haben es ins Deutsche übersetzt und veröffentlichen es heute erneut, um in Deutschland und darüber hinaus eine Meinungsbildung zu diesem Thema anzuregen. [LINK]
Besuchen Sie unsere Website www.acTVism.org, um das Transkript zu lesen.
ÜBER JOHN HELMER: John Helmer ist der dienstälteste Auslandskorrespondent in Russland und der einzige westliche Journalist, der sein eigenes Büro unabhängig von nationalen oder kommerziellen Bindungen leitet. Geboren und ausgebildet in Australien, studierte John an der Harvard-Universität und war anschließend Professor für Politikwissenschaft, Soziologie und Journalismus sowie Berater verschiedener Regierungen, darunter Griechenland und Australien.
ENG: To view the English version [LINK]
Quelle: acTVism Munich, 30.07.2026
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- Der Krieg gegen den Iran gerät außer Kontrolle: Die Zahl der US-Opfer steigt, während dem Militär die Raketen ausgehen
Der Krieg der USA gegen den Iran weitet sich zunehmend zu einem regionalen Konflikt aus, da immer mehr Länder darin verwickelt werden. Berichten zufolge wird Donald Trump zunehmend verzweifelt und sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Washington kündigte eine „Pause“ der Kämpfe an, doch diese hielt nur vier Tage an.
Ben Norton erläutert die drei Hauptgründe, warum die Vereinigten Staaten verzweifelt nach einem Ausweg suchen: Erstens gehen dem Pentagon die Abfangraketen aus; zweitens steigt die Zahl der Opfer unter den amerikanischen Truppen stetig an; und drittens hat sich der Jemen in den Konflikt eingeschaltet, indem er saudische Ölinfrastruktur angegriffen und damit die Energiekrise verschärft hat.
Themen: 0:00 Der Iran-Krieg weitet sich aus 2:41 Weitere Länder schalten sich in den Konflikt ein 3:58 Trump ist „verzweifelt“ 5:49 US-„Pause“ gescheitert 6:19 Drei Hauptgründe 7:53 USA verstoßen gegen Vereinbarungen 9:53 USA haben verloren & der Iran hat gewonnen 10:40 Dem US-Militär gehen Raketen aus 12:36 Golfmonarchien 13:38 Patriot-Abfangraketen 16:07 Pentagon bestellt alte Raketen 17:54 Vorbereitungen für einen Krieg gegen China 18:47 China vs. USA: Industriekapazität 21:02 Das Pentagon verschweigt US-Opfer 24:26 Der Jemen schließt sich dem Krieg an 26:21 Blockade des Roten Meeres 27:45 Angriffe der Houthis auf saudische Ölförderanlagen 29:20 Energiekrise 30:14 Die Ölreserven gehen zur Neige 30:44 Der Iran hat gewonnen 32:14 Outro
Geopolitical Economy Report auf X [LINK]
Ben Norton auf X [LINK]
[Maschinelle Übersetzung der Videobeschreibung]
[Automatisch synchronisiert: Audiotracks für einige Sprachen wurden automatisch erstellt. Audiospur – abhängig vom Standort – auswählbar über den Internet-Browser durch Klick auf das “Zahnrad” oder bei mobilen Endgeräten über die Youtube-App]
Quelle: Geopolitical Economy Report (Ben Norton), 31.07.2026
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Sehen Sie erneut auf den NachDenkSeiten “Interview w/ Ben Norton on Western anti-China propaganda and the history of Western imperialism NDS” [LINK]
- Haushaltshelferin: „Ich bin jetzt fast 56 und schon jetzt am Ende…“
In einem bewegenden und ehrlichen Gespräch zwischen Michael Lüders und der Berliner Haushaltshelferin Simone Braatz-Galbi wird deutlich, woran unser Land krankt: Die etablierte Politik hat jeglichen Bezug zur Lebensrealität der arbeitenden Menschen verloren. Während Milliarden in die Rüstung fließen, reicht das Geld bei den „kleinen Leuten“ kaum noch für Lebensmittel.
Frau Braatz-Galbi reinigt täglich mehrere Wohnungen, um über die Runden zu kommen – ein knochenharter Job. Sie erzählt von alten Ehepaaren, die sich vor Armut weder ausreichend Essen noch Hilfe leisten können. Sie sieht die Schere zwischen Arm und Reich jeden Tag auf Berlins Straßen: „Die Armen müssen unten im Papiercontainer Flaschen sammeln und die Reichen gehen natürlich vorbei.“
Simone Braatz-Galbi ist eine von Millionen Menschen, die dieses Land mit harter körperlicher Arbeit tragen und von der Politik komplett vergessen werden.
Timestamps:
00:00 – „Mich regt die Politik zurzeit sehr doll auf“
00:56 – Wenn das Geld nicht mal für Lebensmittel reicht
01:31 – Die kleinen Leute müssen mehr abgeben als die Reichen.
01:54 – Das Märchen von der Rente mit 70: „Das sollte jemand von denen da oben mal machen und wirklich putzen!“
02:19 – Die Politiker wissen gar nicht, was hier unten abgeht.
03:11 – Die Hoffnung auf das BSW: Endlich Hilfe für die armen, kleinen Leute und mehr Netto vom Brutto.
04:36 – Warnung vor der AfD: „Die wird uns nicht helfen. Die ist für die Reichen. Wenn die an die Macht kommt, sind wir am Ende.“
05:46 – Was bedeutet Zufriedenheit? „Dass eine alte Oma keine Flaschen sammeln muss, die jahrelang gearbeitet hat.“
06:42 – Der glasklare Auftrag: „Bitte tut mir einen Gefallen, geht raus, redet mit den Leuten!“
Quelle: BSW Bund und Michael Lüders, 16.07.2026
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- Pohlmann & Wellbrock: #1 Wohin mit all dem geopolitischen Weltschmerz?
Ein neues Format erblickt das mediale Licht der Welt. Dirk Pohlmann und Tom J. Wellbrock haben es sich zur Aufgabe gemacht, auf die internationale Berichterstattung zu blicken und diese der deutschen gegenüber zu stellen. Die erste Episode ist ein kleiner Sprung ins kalte Wasser, denn wir hatten nur wenig Zeit, uns vorzubereiten. Wichtiger war es uns, zunächst einmal zu starten und auf unser neues Format aufmerksam zu machen. Zu Beginn stellen wir das Format kurz vor, dann widmen wir uns in erster Linie den 49.000 Migranten (also nicht 48.000 und auch nicht 50.000), die die vermeintliche „Invasion“ Ceutas zu verantworten haben. Kurze Zeit später war der Spuk schon wieder fast vorbei, fast alle „Besucher“ waren angeblich wieder zurück nach Marokko gegangen. Darüber gilt es zu sprechen.
Mit Dirk Pohlmann und Tom J. Wellbrock
Inhalt: 00:10 Vorstellung unseres neuen Formats 07:30 Was war los in Ceuta? 12:00 Marokko und Israel 15:30 Spanien und die USA 19:30 Spaniens Grenzpolitik 20:30 Wofür stehen EU und NATO? 22:00 Die NATO als Fremdenlegion der USA 24:30 Die NATO als Geschäftsmodell ohne Berechtigung 28:30 Trump hat Biden politisch in den Schatten gestellt 31:00 Einmal feucht durchwischen 34:30 Trump spielt 4-D-Schach 37:00 Obdachlosigkeit als Waffe 38:30 Geopolitische „Freundschaften“ und geopolitischer Weltschmerz 51:30 Strukturen der „treuen Dienste“ 56:00 Männer in grauen Anzügen und die Frage nach dem Ausweg
Quelle: wohlstandsneurotiker – der podcast, 03.08.2026
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- Dramatischer Geburtenrückgang seit Corona-Impfungen: IDA-Sprechstunde – Gunter Frank & Kay Klapproth
In der neuen IDA-Sprechstunde diskutieren der Mediziner Dr. Gunter Frank und der Immunologe Dr. Kay Klapproth über den Einbruch der Geburtenzahlen seit 2022. Ausserdem geht es um Todesfälle nach Hitze und nach Impfungen sowie um neue Studien zu HPV- und Corona-Impfstoffen und um die Berichterstattung zu Erfurt.
00:00:38 Panikmache mit Hitzetoten. Die Heidelberger Rhein-Neckar-Zeitung berichtet von „Engpässen in Krematorien wegen Zunahme an Hitzetoten“. Allerdings gibt es überhaupt keine Zahlen, die das belegen. Im Gegenteil. Wird hier aus politischen Gründen Angst in der Bevölkerung geschürt?
00:09:25 Geburtenrückgang seit Corona-Impfungen. Offizielle Zahlen der Stadt Heidelberg zeigen, dass die Geburtenzahlen seit Beginn der COVID-Impfkampagnen um 20 % gefallen sind. Das bestätigt einen bundesweiten Trend. Viren und Lockdowns fallen als Ursache weg. Was bleibt übrig? Politik und Medien schauen weg.
00:23:27 Neue Impfstofflügen: HPV-Impfungen reduzieren das Krebsrisiko angeblich auf null und COVID-Impfungen reduzieren angeblich das Risiko von Herzerkrankungen. Was ist wirklich dran an solchen Meldungen? Frank und Klapproth nehmen die neuesten Propaganda-Studien auseinander.
00:37:53 Fest der Demokratie. Die Bilder aus Erfurt und die Darstellungen der öffentlich-rechtlichen Medien passen nicht zusammen. Die Verzerrungen der Wirklichkeit durch einen staatstragenden „Haltungsjournalismus“ waren selten so deutlich wie bei der Berichterstattung vom Parteitag der AfD.
[Umfangreiche Quellenangaben in der Youtube-Videobeschreibung]
Quelle: Initiative für Demokratie und Aufklärung e.V., 08.07.2026
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- Rudolphs Runder Tisch #3: Tino Eisbrenner & Yann Song King über widerständige Kultur
Wie frei ist die Kunst in Deutschland noch?
Über das und manch anderes spricht Nico Rudolph in Folge #3 von Rudolphs Runder Tisch mit den Musikern Tino Eisbrenner und Yann Song King.
Tino Eisbrenner war Sänger der DDR-Band „Jessica“, ist heute Solokünstler (u.a. mit einem eigenen Brecht- und Heine-Programm) und engagiert sich schon seit längerem für Völkerverständigung. Yann Song King wurde in der Corona-Zeit bei den ersten Dresdner Protesten gegen die Corona-Politik zum Protestsänger und bringt mit seinen oft satirischen Liedtexten Menschen aus ganz unterschiedlichen Lagern zum Lachen und Nachdenken. […]
Quelle: Nico Rudolph, MdL BSW Sachsen, 02.08.2026
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- Kabarett, (Real-)Satire, Comedy und Co.
- Fischstäbchen, Russland-Sanktionen und der CSD-Anschlag | Die Wahrheits-Schau #21
Satire oder bittere Realität? In der neuen Ausgabe der Wahrheits-Schau spricht Diether Dehm über den Captain-Iglo-Skandal, die fragwürdige “Ukraine-Querfront” in Sachsen-Anhalt und die glanzvolle Kabinettsumbildung unter Bundeskanzler Merz. Außerdem geht es um die Hintergründe des jüngsten Attentats in Berlin und die Frage, warum Rüstungsmanager in Kiew plötzlich im Fokus der KI stehen.
In dieser Folge:
Captain Iglo als Ostspion: Warum die EU-Sanktionen gegen russischen Seelachs für Aufregung sorgen und weshalb Friedrich Merz plötzlich zum Verteidiger der Fischstäbchen wird.
Live-Musik „Ostagent Captain Iglo“: Unser Musikensemble präsentiert einen brandneuen Song über wehrkraftzersetzende Tiefkühlkost und die Absurditäten der Sanktionspolitik. – Die Sachsen-Anhalt-Connection: Wie ein Bündnis aus Altparteien verhindern will, dass AfD und BSW nach der Wahl regieren
und warum das Land notfalls an Niedersachsen angeschlossen werden soll.
Attentat am CSD: Was über den mutmaßlichen Täter Abdul B. bekannt ist und welche Rolle ein grünes Toleranzprojekt der Berliner Landesstelle dabei spielt.
Philipp Amthor wird Minister: Bundeskanzler Merz verteidigt die Ernennung seines Schützlings und erinnert an dessen „Talent in Sachen Eigenversorgung“.
Raketeneinschlag in Kiew: Warum ein Treffen von Rüstungsmanagern in Schutt und Asche gelegt wurde und weshalb Verteidigungsminister Pistorius von einer „Fehlleistung der KI“ spricht.
Tragik in Landstuhl: Ein Kommentar zur Berichterstattung über den gewaltsamen Tod eines Studenten durch einen abgelehnten Asylbewerber.
Bleiben Sie kritisch. Bleiben Sie wach. Und hinterfragen Sie alles – besonders dann, wenn es zu einfach klingt.
Quelle: Diether Dehm, 28.07.2026
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- Vier Wochen Wahnsinn im Juli ’26 – mit Franz Esser und Michael Sailer
Ganz im Geiste des klassischen Kabaretts widmen sich Franz Esser und Michael Sailer den Ereignissen des letzten Monats: Was ist passiert? Und was ist dazu zu sagen? Das ist oft frappierend – und manchmal auch zum Lachen. … und jetzt sogar zum Nachlesen. Der satirische Jahresrückblick “Vier Wochen Wahnsinn” für 2025 ist da. Erschienen beim Verlag Thomas Kubo [LINK]
Quelle: Radio München, 31.07.2026
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- Am Küchentisch mit Helmut Schleich und Franz Esser – Springtime for Kriegstreiber
Vor der Sommerpause sitzen Helmut Schleich und Franz Esser am Küchentisch und reden, wovon alte weiße Männer am liebsten reden: vom Krieg.
Website Franz Esser [LINK]
Website Helmut Schleich [LINK]
Quelle: Franz Esser, 11.07.2026
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- Klima-Verzicht für unten – Klimaanlage für Brüssels Spitze? #störfaktor
Quelle: Der Störfaktor, 29.06.2026
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- War es schon immer so?
Mit KI erstellt. Audioinhalte oder visuelle Inhalte wurden verändert oder vollständig mithilfe von KI generiert.
Quelle: Snicklink, 22.07.2026
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- Pfarrer Jürgen Fliege: „Die Kirche ist eine H***“ | Die Wahrheits-Schau #22
In der 22. Folge der Wahrheits-Schau begrüßt Diether Dehm einen der bekanntesten Geistlichen Deutschlands: Jürgen Fliege. Gemeinsam blicken sie hinter die Kulissen von Kirche und Politik, analysieren die „Brandmauern“ unserer Zeit und diskutieren, warum der wahre Frieden oft an der Kasse scheitert.
In dieser Folge:
Jürgen Fliege exklusiv: Der populäre Fernsehpfarrer über seinen Weg vom Bildschirm zurück zur Kanzel und warum freie Meinungen im medialen Betrieb oft keinen Platz mehr finden.
Die Kirche als „Staatsverein“? Eine kritische Auseinandersetzung mit der Rolle der Amtskirchen, der Ausgrenzung von Andersdenkenden und der Frage, ob das spirituelle Fundament dem Machtkalkül geopfert wurde.
Brandmauern & Schattenseiten: Warum das Setzen auf Ausgrenzung laut Jürgen Fliege das Ende der Demokratie einläutet und was die AfD mit dem „Schatten der verlotterten Republik“ zu tun hat.
Corona als Weckruf: Eine Analyse der Spaltung innerhalb der christlichen Gemeinde und warum Technikgläubigkeit für viele zum Ersatzglauben wurde.
Die Schattenseite der Grünen ist Oliv: Ein Rückblick auf die Friedensbewegung der 80er Jahre und die schmerzhafte Erkenntnis, wie aus „Make Love, Not War“ die Forderung nach Kriegstüchtigkeit wurde.
Wahl-Tricksereien in Sachsen-Anhalt: Die Wahrheits-Schau beleuchtet satirisch die Versuche, unliebsame Kandidaten schon vor dem Urnengang auszusortieren.
„Follow the Money“: Warum Rüstungsprojekte oft an Profitinteressen scheitern und das „goldene Kalb“ der Verteidigungsindustrie über dem Friedenswillen steht.
Eine neue Friedenslieder-Bewegung: Jürgen Flieges Vision, wie man die Menschen über Gefühle und Musik statt über Parteiprogramme wieder für den Frieden gewinnen kann.
Bleiben Sie kritisch. Bleiben Sie wach. Und hinterfragen Sie alles – besonders dann, wenn es zu einfach klingt.
Quelle: Diether Dehm, 04.08.2026
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- Der frischgebackene Bundesgesundheitsminister: Linnemann vs. Linnemann
Quelle: _horizont_, 24.07.2026
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- Fischstäbchen, Russland-Sanktionen und der CSD-Anschlag | Die Wahrheits-Schau #21